'Samsung Galaxy S22 Ultra heeft minder ram dan voorganger en kost hetzelfde'

De vermeende europrijzen van de Samsung Galaxy S22-serie zijn online gezet. De prijzen zijn vrijwel gelijk aan die van de S21-serie, maar de S22 Ultra-modellen hebben minder ram dan hun voorgangers. Ook zijn de varianten met meer flashopslag iets duurder.

De reguliere Galaxy S22 en de S22+ krijgen dezelfde prijzen als hun voorgangers, blijkt uit de prijslijst die online is gezet door WinFuture-journalist Roland Quandt. Hij staat bekend om het publiceren van informatie en prijzen van smartphones voordat die officieel zijn aangekondigd.

De basisuitvoering van de S22 Ultra heeft dezelfde prijs als de S21 Ultra, maar zou met 8GB minder ram krijgen dan de voorganger, die met 12GB was uitgerust. De twee duurste modellen krijgen een hogere adviesprijs. Het model met 12GB ram en 256GB flashopslag zou 1349 euro kosten en dat is een meerprijs van 50 euro. Het topmodel met 12GB ram en 512GB flashopslag zou 1449 euro kosten. Dat is 30 euro extra ten opzichte van het vergelijkbare model vorig jaar. Dat model had bovendien 16GB werkgeheugen. Samsung zou dit jaar geen 16GB-model uitbrengen.

In de afgelopen maanden zijn er al tal van specificaties, renders en afbeeldingen van de Galaxy S22-serie online verschenen. Samsung zegt dat er en februari een Unpacked-evenement is voor de aankondiging van de toestellen, maar noemt nog geen datum. Volgens TechInsiders bevat de Samsung-website verwijzingen naar een Unpacked-evenement op 9 februari om 16.00 uur Nederlandse tijd. De verkoop zou op 25 februari starten.

Officiële Samsung Galaxy S22 Ultra-render via @EvLeaks

Galaxy S22-serie Adviesprijs* Galaxy S21-serie Adviesprijs S22 8GB+128GB 849 euro S21 8GB+128GB 849 euro S22 8GB+256GB 899 euro S21 8GB+256GB 899 euro S22+ 8GB+128GB 1049 euro S21+ 8GB+128GB 1049 euro S22+ 8GB+256GB 1099 euro S21+ 8GB+256GB 1099 euro S22 Ultra 8GB+128GB 1249 euro S21 Ultra 12GB+128GB 1249 euro S22 Ultra 12GB+256GB 1349 euro S21 Ultra 12GB+256GB 1299 euro S22 Ultra 12GB+512GB 1449 euro S21 Ultra 16GB+512GB 1429 euro

*prijzen volgens geruchten