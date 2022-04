Storing bij AMS-IX werd veroorzaakt door fout tijdens netwerkonderhoud

De storing bij AMS-IX van woensdag werd veroorzaakt door een menselijke fout tijdens netwerkonderhoud in een van zijn datacenters. Dat laat het internetknooppunt weten aan Tweakers. Er is geen apparatuur kapot en de storing was volgens AMS-IX snel op te lossen.

Een woordvoerder vertelt aan Tweakers dat de storing werd veroorzaakt tijdens een zogeheten snaketest. Dat is een test die bijvoorbeeld wordt gedaan bij het in gebruik nemen van een nieuwe netwerkkaart, waarbij het internetknooppunt testverkeer via de nieuwe kaart langs alle poorten laat lopen.

In dit geval was een van de poorten nog onderdeel van het productienetwerk, waardoor een loop werd veroorzaakt op het netwerk van het internetknooppunt. Daardoor ontstond een broadcast storm, waarbij de netwerkkaart probeert alle apparaten op het netwerk aan te spreken. Ook trok de kaart al het netwerkverkeer naar zich toe, waardoor dus een lus ontstond op het netwerk van AMS-IX. Dit had volgens het internetknooppunt tot gevolg dat driekwart van de bgp-sessies verstoord werd en een groot deel van het netwerk tijdelijk down was, waardoor aangesloten klanten te maken kregen met netwerkonderbrekingen.

De storing werd opgelost door de poorten die problemen veroorzaakten, uit te schakelen. Er is volgens het internetknooppunt geen apparatuur kapotgegaan. AMS-IX zegt ook dat de storing hierdoor snel was op te lossen. Het internetknooppunt gaat zijn processen evalueren om de kans op soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst te verkleinen.

De storing bij het internetknooppunt vond woensdagochtend om 10.18 uur plaats en de oorzaak was volgens AMS-IX rond 10.45 uur weggenomen, waarna het netwerkverkeer geleidelijk werd hersteld. Rond 11 uur waren alle bgp-sessies hersteld.