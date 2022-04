Belgische inlichtingendienst koopt Huawei-routers ondanks zorgen over spionage

De Belgische inlichtingendienst ADIV heeft routers van de Chinese leverancier Huawei aangeschaft, ondanks de zorgen over spionage. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De nieuwe apparatuur is nodig vanwege een grote storing eind vorig jaar.

Volgens bronnen van HLN is ADIV niet ongerust over de aankoop, omdat de routers zouden draaien op 'Amerikaanse software'. Het is onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld; Huawei-routers hebben in de praktijk alleen software van de fabrikant aan boord en het vervangen van die software is lastig of onmogelijk.

Het aanschaffen van de routers is niet verboden voor Belgische overheidsinstanties, maar de lijn was in de afgelopen jaren wel om daar zoveel mogelijk van af te zien. De Nationale Veiligheidsraad besloot enkele jaren geleden dat in netwerken maximaal 35 procent van de apparatuur van Chinese leveranciers mag zijn. Huawei is een Chinees bedrijf en moet dus op verzoek van de overheid informatie van klanten overdragen aan de regering.

Het is onbekend waarom ADIV juist voor routers van Huawei heeft gekozen, maar HLN vermeldt onder meer dat de routers minder kosten dan die van concurrenten. Het is onbekend of de order al is geplaatst en zo ja, of de routers al zijn geleverd.