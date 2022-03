Belgische veiligheidsdiensten stoppen met software die extremisme moest opsporen

De Belgische veiligheidsdiensten stoppen met het gebruik van scanningsoftware die het jaren geleden voor veel geld aanschafte. De 'zoekrobot' voldeed niet aan de verwachtingen, zegt een topman van de ADIV.

Het gaat om software van het Nederlandse bedrijf Bavak. De militaire Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid schafte die in 2017 aan, samen met de Belgische politie en de burgerlijke Dienst voor de Veiligheid van de Staat. Topman Philippe Boucké zegt in een interview met Knack dat de drie diensten eerder deze maand het contract met de leverancier hebben stopgezet. "De zoekrobot die het bedrijf had ontwikkeld voldeed niet aan onze verwachtingen", zegt hij, al wijdt hij niet verder uit over wat er precies niet werkte aan de software. "Gezien we aan het einde van de rit niet het product kregen dat we wensten, is dit zeker géén goede investering geweest", zegt Boucké.

De zoekrobot was bedoeld om sociale media af te kunnen speuren naar tekenen van terreurdreiging of radicalisatie. De veiligheidsdiensten schaften de software in 2017 aan, na de aanslagen in Brussel en op vliegveld Zaventem. Het programma keek naar openbare bronnen, maar kon ook zoeken op het dark web.

De software werd toen aangeschaft na een openbare aanbesteding. In totaal zou de software 23 miljoen euro kostten, maar omdat het contract eerder is stopgezet is er minder betaald. Volgens Boucké betaalden de veiligheidsdiensten 11 miljoen euro aan investeringen en 5 miljoen aan operationele kosten. Dat bedrag wordt niet alleen door de ADIV betaald, maar ook door de andere diensten. Niet het hele bedrag is verloren gegaan, zegt Boucké. Ongeveer 5 miljoen euro is gestoken in hardware. "Dat kan worden gerecupereerd", zegt de topman.