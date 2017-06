Belgische autoriteiten gaan zoekrobot van 6,8 miljoen euro inzetten

De Belgische politie en inlichtingendiensten gaan uiterlijk begin volgend jaar een zoekrobot inzetten om naar criminele activiteiten en terrorisme op internet te speuren. De robot zoekt in openbare bronnen en de kosten zijn geraamd op 6,8 miljoen euro.

De osint-, of open source intelligence-tool, gaat op websites, blogs, videokanalen en het dark web speuren op basis van combinaties van zoekwoorden, afbeeldingen en video. Momenteel evalueren de Belgische autoriteiten nog verschillende tools. Na de zomer moet de beslissing vallen welke zoekrobot ingezet gaat worden. Sociale netwerken vallen in ieder geval buiten het bereik van de tool, beschrijft Het Nieuwsblad.

De Staatsveiligheid, de ADIV-inlichtingendienst van het leger en de federale politie zullen gebruik gaan maken van de software. De Belgische ministerraad stemde volgens De Standaard vorig jaar in met de aankoop van software om in publiek toegankelijke bronnen te speuren. Toen was nog wel sprake van een zoektool die ook in sociale media kon grasduinen en werd er 22 miljoen euro voor opzij gezet. Ook werd toen gesproken van een geïntegreerd vertaalprogramma om bijvoorbeeld uit het Arabisch te kunnen vertalen.

Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van ­binnenlandminister Jan Jambon verwijst naar de systemen die sociale netwerken zelf hebben opgezet om te voorkomen dat extremistische en terroristische haatberichten online komen.