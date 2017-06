Debian Project: zet hyperthreading bij Skylake- en Kaby Lake-chips uit

Ontwikkelaars van Debian adviseren hyperthreading te deactiveren bij processors van Intels Skylake- en Kaby Lake-generatie. De eigenschap van de chips kan onder omstandigheden voor problemen zorgen. Het defect zou in combinatie met alle besturingssystemen kunnen optreden.

Gebruikers van systemen met Intel Kaby Lake- of Skylake-processors dienen onmiddellijk hyperthreading uit te schakelen in het bios of uefi, waarschuwt ontwikkelaar Henrique de Moraes Holschuh van Debian Project. Voor Debian 8 en Debian 9 is een microcode-update beschikbaar, maar deze is alleen voor Intel Skylake-processors. Intel heeft wel een microcode-update voor Kaby Lake gereed, maar die is alleen beschikbaar voor systeembouwers, waardoor gebruikers moeten wachten op een bios- of uefi-update.

Het defect van hyperthreading kan zorgen voor compiler- en applicatiecrashes, onverwacht gedrag van programma's en incorrecte output van software. Een ontwikkelaar van OCaml waarschuwde het Debian-team eind mei dat de OCaml-gemeenschap begin dit jaar ontdekt had dat de compiler het hyperthreadingdefect kon activeren. De eerste problemen dateren al van het tweede kwartaal van 2016. Niet bekend is welke software naast OCaml het defect kan triggeren.

Het OCaml-team lichtte Intel in, maar hoorde vervolgens niets van het chipbedrijf. Onlangs bleek Intel toch het probleem verholpen te hebben met microcode-updates, zonder dat de chipgigant OCaml daarover berichtte. Intel meldt in de KBL095-notificatie dat het probleem alleen onder 'complexe micro-architecturale condities' speelt. Het bedrijf spreekt van korte loops van minder dan 64 instructies die voor onverwacht systeemgedrag kunnen zorgen als beide logische cores op dezelfde fysieke processor actief zijn.