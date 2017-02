Door Sander van Voorst, woensdag 15 februari 2017 00:01, 9 reacties • Feedback

De onderzoeksgroep softwarebeveiliging van de VU , die onder leiding staat van professor Herbert Bos, heeft een aanval gepresenteerd waarmee de beveiligingsmaatregel aslr omzeild kan worden. Bescherming is vooralsnog niet mogelijk, omdat de aanval gebruikmaakt van een fundamentele eigenschap van processors.

De onderzoekers Ben Gras en Kaveh Razavi hebben de aanval de naam AnC gegeven. De side-channel-aanval maakt gebruik van een fundamentele eigenschap van AMD-, Intel- en ARM-processors en vereist daarom geen lekken in software. De methode maakt gebruik van het feit dat de mmu van deze processors de cpu-cache gebruikt om zogenaamde page table walks uit te voeren, waarbij virtuele geheugenadressen worden omgezet in fysieke.

Gras legt aan Tweakers uit: "Dit onderzoek toont aan dat de resultaten van deze page table walks in de cpu-cache terechtkomen en daarom 'afgeluisterd' kunnen worden door, na de cache te manipuleren, te meten wanneer het opzoeken langzamer gaat. Denk aan een stethoscoop die je tegen een kluis aanduwt om te horen wat er binnen gebeurt." Deze aanval is zowel mogelijk vanuit Chrome als Firefox, toonden de onderzoekers aan.

Gras vervolgt: "Daardoor kan uitgerekend worden wat het adres is dat de mmu aan het opzoeken is, ook als dat in een domein gebeurt waarin die informatie beveiligingsgevoelig is en je het niet hoort te kunnen weten. We demonstreren dit in javascript in twee browsers en laten zien dat het verschijnsel op alle moderne Intel-, AMD- en ARM-modellen bestaat." De onderzoekers testten de aanval op 22 verschillende processoren en kwamen geen model tegen waarbij de methode niet werkte.

Door de methode toe te passen kan een aanvaller achter geheugenadressen komen, die normaal gesproken door aslr beschermd zouden moeten zijn. Deze techniek moet aanvallen op het systeemgeheugen, bijvoorbeeld stack overflows, moeilijker uitvoerbaar maken door willekeurige locaties in het virtuele geheugen aan te wijzen waar programma's belangrijke componenten kwijt kunnen. Volgens Gras is daarmee bijvoorbeeld aan de sandbox van javascript te ontkomen en zo code uit te voeren op het systeem van een slachtoffer, maar is er wel een tweede bug nodig om van een exploit te kunnen spreken. Deze methode gaat ervan uit dat de aanvaller javascript-code kan uitvoeren in de browser, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een kwaadaardige website.

Omdat de methode gebruikmaakt van een fundamentele processoreigenschap, is het vooralsnog niet mogelijk tegenmaatregelen te nemen. Het uitvoeren van javascript-code kan wel worden tegengegaan, bijvoorbeeld door de Noscript-add-on te gebruiken, aldus de onderzoekers. Zij zijn in gesprek met zowel cpu-fabrikanten als browsermakers. Volgens Gras hebben de fabrikanten geen plannen bekendgemaakt om het probleem aan te pakken. Gras zegt dat het probleem op cpu-niveau op te lossen zou zijn door bijvoorbeeld een aparte mmu-cache te gebruiken. De onderzoekers hebben wel met Apple samengewerkt om WebKit van aanvullende beveiliging te voorzien.

De onderzoeksgroep heeft het disclosure-proces, dat gecoördineerd wordt door het NCSC , in oktober in gang gezet. Er zijn verschillende kenmerken in het leven geroepen, zo geldt CVE-2017-5925 voor Intel-processors, CVE-2017-5926 voor AMD en CVE-2017-5927 voor ARM. De benaderde browsermakers, Apple, Mozilla, Google en Microsoft, maken gebruik van CVE-2017-5928. De presentatie van de methode vindt plaats op het NDSS-symposium, dat eind deze maand in de VS plaatsvindt.

Demonstratie van de aanval in Firefox