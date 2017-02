Door Olaf van Miltenburg, woensdag 15 februari 2017 07:47, 5 reacties • Feedback

Open Whisper Systems heeft de chatapp Signal ondersteuning gegeven voor versleutelde videogesprekken. Nieuw is daarnaast de ondersteuning voor CallKit in iOS 10, waarmee inkomende gesprekken direct vanaf het lockscreen te accepteren zijn. Het gaat nog om een bŤta.

De publieke test voor videobellen betreft zowel iOS als Android. Gebruikers kunnen deelnemen door dit aan te geven via de geavanceerde instellingen. Volgens Open Whisper Systems, de maker van de op privacy gerichte chatapp, is er een geheel nieuwe telefonieinfrastructuur geïmplementeerd voor de functionaliteit. Die zou er meteen voor zorgen dat de belkwaliteit, zonder video, verbetert.

De ondersteuning voor CallKit in iOS 10 zorgt ervoor dat gebruikers inkomende oproepen kunnen opnemen vanaf het lockscherm. Vereist is dat zowel de bellende partij als de ontvanger van de bèta gebruikmaken op hun iOS-apparaat. Gevoerde gesprekken verschijnen daarna in de 'recente gesprekken'-lijst. "Dat betekent ook dat sommige informatie met iCloud synchroniseert", waarschuwt Open Whisper Systems. Wie hier vanuit privacy-oogpunt moeite mee heeft kan CallKit-ondersteuning uitschakelen.