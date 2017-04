Door Sander van Voorst, woensdag 26 april 2017 14:59, 6 reacties • Feedback

Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum heeft een tool open source gemaakt die de analyse van netwerkverkeer mogelijk maakt zonder dat hierbij privacy van gebruikers in het geding komt. De tool draagt de naam 'Privacy Enhanced Filter'.

Volgens de beschrijving van het NCSC is het filter bedoeld om 'netwerkverkeer zo veel mogelijk ontdoen van privacygevoelige informatie, op zodanige wijze dat detectie en preventie mogelijk blijven'. Het trekt de vergelijking met Google Street View, waarbij identificerende elementen verhuld worden, maar belangrijke informatie zichtbaar blijft. De tool is in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut ontwikkeld.

De software is beschikbaar gesteld op GitHub, waar het tot nu toe de enige tool is die door het NCSC via dat platform is vrijgegeven. Uit de beschrijving blijkt dat het gaat om een prototype, dat een Java-implementatie biedt om ip-adressen te pseudonimiseren waar pakketten met dns-informatie naartoe worden gestuurd.

Er zijn een aantal beperkingen van de software, zo biedt deze momenteel maar beperkt ondersteuning voor ipv6-parsing. Ook werkt de command line tool alleen met pcap- en pcapng-bestanden. Het doel is om dns-pakketten in deze capture files te pseudonimiseren via fpe. Het NCSC zegt de software ontwikkeld te hebben omdat 'effectieve detectie en preventie van digitale gevaren en risico's vaak op gespannen voet met privacyregelgeving staan'.

