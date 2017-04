Door Sander van Voorst, woensdag 26 april 2017 14:11, 10 reacties • Feedback

Twitter heeft woensdag zijn cijfers voor het eerste kwartaal van 2017 bekendgemaakt. Daarin meldt de dienst dat het aantal maandelijks actieve gebruikers is toegenomen. De omzet van Twitter vertoonde voor het eerst een daling.

De dienst kreeg er in het eerste kwartaal ongeveer negen miljoen nieuwe maandelijks actieve gebruikers bij ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Daarmee komt het gemiddelde aan maandelijks actieve gebruikers op 328 miljoen. Die groei heeft het bedrijf sinds het eerste kwartaal van 2015 niet meer meegemaakt. Toen kwamen er 14 miljoen gebruikers bij.

Het aantal gebruikers groeide elk kwartaal in de afgelopen drie jaar, alleen in het laatste kwartaal van 2015 was er een daling, aldus Recode. Het aantal dagelijks actieve Twitter-gebruikers steeg met 14 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Analisten hadden de groei in gebruikersaantallen lager ingeschat, schrijft Reuters.

Voor het eerst daalde de omzet van Twitter met 7,8 procent naar een bedrag van 548 miljoen dollar. Daarnaast maakte het bedrijf 61,6 miljoen dollar verlies; dat is minder dat in de voorgaande kwartalen. In 2016 ontsloeg Twitter 9 procent van zijn werknemers, ongeveer 350 personen, en zei dat het dit jaar winst wilde gaan maken. Dat is tot nu toe nog niet gelukt.

Vorig jaar gingen er geruchten dat grote bedrijven van plan waren een bod te doen op de dienst. Uiteindelijk zijn er geen concrete biedingen gedaan, nadat bleek dat de partijen, waaronder naar verluidt Google, Salesforce en Walt Disney, te kennen hadden gegeven niet langer interesse in een overname te hebben.