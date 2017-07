Aantal Twitter-gebruikers groeit niet meer

Twitter heeft in het afgelopen kwartaal geen nieuwe gebruikers weten aan te trekken. Het aantal maandelijks actieve gebruikers bleef steken op 328 miljoen. Groei is er nog wel wat betreft dagelijks gebruik, maar minder dan vorig kwartaal.

Significante groei is er al langer uit bij Twitter, maar is deze is nu tot stilstand gekomen. In de VS daalde het aantal maandelijkse gebruikers zelf van 70 miljoen voorgaande kwartaal tot 68 miljoen in het afgelopen kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar bedroeg de groei 5 procent. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg ten opzichte van vorig jaar met 12 procent. Vorig kwartaal bedroeg dat groeicijfer 14 procent.

De cijfers staan in schril contrast met de aanhoudende groei van de Facebook-diensten. Zo heeft Facebook zelf meer dan 2 miljard maandelijkse gebruikers, WhatsApp meer dan een miljard dagelijkse gebruikers en Instagram 700 miljoen gebruikers.

Financieel gaat het Twitter ook niet voor de wind. De microbloggingdienst behaalde een 5,5 procent lagere omzet van 574 miljoen dollar en het kwartaalverlies nam toe tot 116,5 miljoen dollar.