Door Olaf van Miltenburg, maandag 1 mei 2017 09:54, 1 reactie • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Bloomberg start een kanaal op Twitter dat continu nieuws gaat streamen. Het kanaal zal live-uitzendingen van Bloomberg brengen, aangevuld met beelden van Twitter-gebruikers zelf. In de herfst moet het kanaal beginnen met uitzenden.

Het kanaal moet meer doen dan alleen bestaande uitzendingen van Bloomberg doorgeven. De bedoeling is dat de vijf Bloomberg-studio's wereldwijd speciale live-uitzendingen gaan streamen, schrijft The Wall Street Journal. Een speciale redactie gaat actuele video's van Twitter-gebruikers controleren, zodat deze meegenomen kunnen worden op het kanaal.

Twitter wil al langer inzetten op het live streamen van nieuws. In het afgelopen kwartaal werd al achthonderd uur aan livebeelden uitgezonden; in het kwartaal ervoor was dat zeshonderd uur. Het bedrijf zocht nog een partner voor een speciaal livekanaal en heeft die nu gevonden in Bloomberg. De financiële details over de samenwerking zijn niet bekend.

Vorige week maakte Twitter bekend dat het aantal maandelijks actieve gebruikers met 9 miljoen is toegenomen tot 328 miljoen. De omzet daalde met 7,8 procent naar een bedrag van 548 miljoen dollar en het bedrijf leed een verlies van 61,6 miljoen dollar.