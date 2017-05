Door Olaf van Miltenburg, maandag 1 mei 2017 09:23, 2 reacties • Feedback

De voetbaltrobots van team Tech United van de TU Eindhoven hebben zondag de Portugese Robotics Open op hun naam gezet. In de finale van het voornaamste Europese robotvoetbaltoernooi versloegen de Eindhovenaren het Portugese team Cambada.

Tech United won de finale met 2-0. Eerder troffen het Nederlandse en Portugese team elkaar ook al; toen werd het 2-2. Beide teams wonnen alle overige wedstrijden. Het doelsaldo over het hele toernooi voor de TU/e was 52 punten voor en slechts 2 tegen.

De gedeelde derde plek was voor een ander Nederlands team: dat van het Veldhovense ASML. Team Falcons van ASML speelt met varianten van de TU/e-robots en nam uiteindelijk samen met het Duitse Carpe Noctem-team uit Kassel de derde plek in.

De Eindhovenaren behaalden de overwinning in de Medium Size League van het toernooi, het belangrijkste onderdeel waar twee teams van vijf robots van maximaal 52x52x80cm groot autonoom spelen. Team Tech United maakt zich nu op voor het WK in Japan, dat eind juli plaatsvindt. Daar verdedigt het team zijn wereldtitel. In totaal won Eindhoven het WK robotvoetbal al drie keer.