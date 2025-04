Belgische inlichtingendienst ADIV deelt vijfde editie eindejaarspuzzel

De Belgische Algemene Dienst voor Inlichtingen en Veiligheid heeft de vijfde editie van zijn eindejaarspuzzel online gezet. De rode draad in de puzzelopgaven is in dit geval 'herdenkingen'. Er zijn in totaal 27 raadsels om op te lossen.

De ADIV startte in 2018 met een eindejaarspuzzel. Dit jaar volgt de vijfde editie. De rode draad van de puzzels is dit keer 'herdenkingen'. De ADIV geeft daarbij de hint 'dat u de voorgaande edities zal nodig hebben om de puzzel van dit jaar tot een goed einde te brengen'. De opgaves en oplossingen van voorgaande jaren zijn op de website van de ADIV te vinden.

De puzzels zijn opgesteld door ADIV-medewerkers die er in hun vrije tijd aan werkten. Een van de puzzelbedenkers vertelt: “We willen enerzijds de bevolking een straffe uitdaging geven en anderzijds aantonen dat Defensie meer is dan het beeld van de soldaat op het terrein. Defensie investeert in toptechnologie en heeft nood aan bekwame personen die genieten van, en uitmunten in, denkwerk”.

De deadline voor het digitaal insturen van antwoorden is mogelijk tot 31 januari 2023 om 23:00 uur. Het is ook toegestaan om in een groep te werken. Vanaf dit jaar is er ook een apart klassement voor scholen.

Ook de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst plaatste de elfde uitgave van zijn jaarlijkse kerstpuzzel eerder deze week online. De jaarlijkse decemberpuzzels van de AIVD en ADIV staan bekend als 'de moeilijkste puzzels van het jaar'. In 2021 wisten slechts twee teams alle opgaves uit de eindejaarspuzzel van de ADIV op te lossen.