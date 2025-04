AIVD zet elfde editie van jaarlijkse kerstpuzzel online

Quizvraag: wat bestaat al elf jaar en levert jaarlijks weer hoofdpijn op? Het antwoord is: de jaarlijkse kerstpuzzel van de AIVD. De breinbreker is ook nu weer beschikbaar voor iedereen die denkt dat hij net zo slim is als de gemiddelde Nederlandse spion.

De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft dinsdag de jaarlijkse kerstpuzzel online gezet. Dit jaar bestaat die uit 25 vragen, een minder dan vorig jaar. Deelnemers kunnen de antwoorden tot 18 januari opsturen naar de dienst. De antwoorden staan niet in verbinding met elkaar en kunnen dus ook los worden opgelost.

De AIVD publiceert de kerstpuzzel al sinds 2011. Voor die tijd ging er een jaarlijkse puzzel met breinbrekers en logicavraagstukken rond binnen het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging van de dienst. Die puzzel werd onderling gespeeld, maar wordt sinds 2011 ook openbaar gemaakt. De puzzel is niet makkelijk; in 2021 wisten slechts 430 mensen hem op te lossen. Het hoogste aantal mensen dat de puzzel ooit succesvol wist op te lossen, was in 2015, toen 1600 deelnemers op tijd de juiste antwoorden instuurden. Het hoogst haalbare doel is om bij de 'Club van 100' te komen. Dat zijn spelers die ooit meer dan 100 punten hebben gescoord met hun antwoorden, wat maar weinig voorkomt. Pas in 2016 lukte het een speler om die mijlpaal te halen.

Voor wie de hersenkrakers te moeilijk vindt, is er ook nog de juniorkerstpuzzel. Die is bedoeld voor kinderen tot maximaal vijftien jaar oud. Oudere spelers mogen de puzzel ook oplossen en antwoorden insturen, maar zij worden niet opgenomen in de officiële ranglijst.