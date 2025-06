Belgisch leger stelt nieuwe cyberdivisie voor die cyberdreigingen moet afweren

De Belgische defensie heeft een nieuwe Cyber Command-divisie voorgesteld die cyberdreigingen moet afweren. De topman van deze nieuwe divisie stelt dat er de laatste vijf jaar een explosie van cyberspionage heeft plaatsgevonden en sluit eigen aanvallen niet uit.

De nieuwe divisie valt onder de Belgische militaire inlichtingendienst ADIV en moet België in de eerste plaats beschermen tegen cyberdreigingen. Het hoofd van de afdeling, generaal-majoor Michel Van Strythem, stelt aan de Vlaamse krant De Morgen dat spionage, sabotage en beïnvloeding de grootste bedreigingen vormen waarmee rekening moet worden gehouden. Er zal volgens de man ook in de tegenaanval worden gegaan als België wordt aangevallen. "Dan zullen we zo gericht mogelijk ingrijpen", klinkt het. "Het is als een sluipschutter, 99,9 procent van de tijd ben je aan het observeren. En dan grijp je in. Gericht en met zo min mogelijk collateral damage."

Van Strythem claimt dat Rusland een van de landen waarvan cyberdreiging uitgaat. Samen met China, Noord-Korea en Iran. "Dat zijn inderdaad landen die extra aandacht verdienen." Het toewijzen van een bepaalde cyberaanval aan een bepaald land is volgens de man wel zeer moeilijk. "Het gaat om netwerken die verspreid zijn over verschillende landen. De leden van de betrokken groepen wisselen ook vaak van 'thuis'".

België had al een afdeling die zich bezighield met cyberdreigingen, maar daar wordt dus een nieuwe divisie voor opgericht. De Cyber Command-divisie is wat betreft het personeelsbestand nog in volle opbouw. Volgens Van Strythem moet de divisie uiteindelijk tussen de 800 à 900 mensen tellen. Om nieuwe werknemers aan te trekken, heeft de divisie naar verluidt samenwerkingsverbanden afgesloten met de West-Vlaamse hogeschool Howest en het Brusselse technologieproject MolenGeek.