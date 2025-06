Xiaomi kondigt binnen anderhalve week Redmi Note 12 aan, mogelijk met 210W-laden

Xiaomi zegt dat het binnen anderhalve week de Redmi Note 12-serie van telefoons gaat aankondigen. De Redmi Note-serie is de populairste smartphoneserie van de Chinese fabrikant. Het topmodel krijgt vermoedelijk de mogelijkheid om de accu op te laden met 210W.

Xiaomi Redmi Note 12-teaser

Xiaomi zegt dat de Redmi Note 12-serie twee nieuwe technologieën zal hebben, waarvan eentje nog niet eerder op een smartphone zat. Die Note 12-serie komt bovendien voor het einde van de maand, belooft het bedrijf. Een keuring vorige maand toonde al een smartphone-adapter van de fabrikant met de mogelijkheid om met 210W op te laden.

Een paar weken geleden meldde Pricebaba al dat Xiaomi in India drie telefoons had laten keuren, waarvan eentje de mogelijkheid heeft om op te laden met 210W. De andere modellen komen tot 120W en 67W, vermogens die Xiaomi al eerder op telefoons heeft gebruikt. Er is nog geen telefoon verkrijgbaar die op te laden is met 210W.

De Redmi Note-serie is de succesvolste smartphoneserie van de fabrikant. Het gaat om midrange-telefoons, met prijzen die in Nederland en België gaan van ongeveer 170 euro tot 350 euro. Het is onbekend wanneer Xiaomi precies de nieuwe telefoons presenteert.