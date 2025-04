Redmi Note 12-serie Preview

Xiaomi heeft afgelopen week de Redmi Note 12-series onthuld. Deze, volgens het bedrijf, ‘ultieme midranger’ komt in vier uitvoeringen op de markt. Het was de bedoeling dat de smartphones zouden worden onthuld in Parijs, maar vanwege de rellen daar, werden wij uitgenodigd om met een kleiner gezelschap een onthulling bij te wonen in Amsterdam. Er zijn vier modellen uitgekomen: de Redmi Note 12 4G, de Redmi Note 12 5G, de Redmi Note 12 Pro en Redmi Note 12 Pro+. Het bedrijf liet weten de smartphones vooral uit te rusten met (upper)midrangecomponenten en sommige elementen te voorzien van componenten die je in high-end smartphones ziet. Xiaomi zegt dat deze smartphones gepositioneerd worden tegenover de OPPO Reno- en Samsung Galaxy A-toestellen van dit jaar.

Xiaomi heeft dit jaar weer twee varianten van de Redmi Note zonder toevoeging uitgebracht. Een 4G-versie, die het bedrijf heeft uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 685 en een 5G-versie, die een Snapdragon 4 Gen 1 aan boord heeft. De Snapdragon 685 in de Redmi Note 12 4G is een overgeklokte versie van de Snapdragon 680 in de Redmi Note 11. De Snapdragon 4 Gen 1 heeft nieuwere cpu-kernen aan boord, maar die zijn minder snel: twee snelle en zes trage in plaats van vier snelle en vier trage. Daarnaast heeft de Snapdragon 4 Gen 1 een gpu die veel sneller zou zijn dan die van de 685. Verder zijn de specificaties van deze twee smartphones nagenoeg gelijk. Ze hebben allebei een 6,67”-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Deze smartphones zijn verder voorzien van een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en een kaartslot dat plaats heeft voor twee nanosims en een microSD-kaart. De toestellen hebben beide een 50-megapixelhoofdcamera, een 8-megapixelultragroothoekcamera en een 2-megapixelmacrocamera. Aan de voorkant zit een 13-megapixelselfiecamera.

De Redmi Note 12 Pro heeft een MediaTek Dimensity 1080 aan boord. Ook dit toestel heeft een 6,67”-scherm. Dit is een 10bit-scherm dat dus 1 miljard kleuren kan weergeven en het ondersteunt de HDR10+-standaard. Dit toestel heeft een koptelefoonaansluiting, maar er is helaas geen plaats voor een microSD-kaart. Daarnaast heeft dit model ook een 50-megapixelcamera, maar deze heeft een diafragma van f/1,9 in plaats van de f/1,8 van de normale Note 12. Bovendien heeft deze camera optische stabilisatie. De pixels op de sensor zijn wel groter: 1µm tegenover de 0,64µm van de Note 12. Wij hebben helaas geen foto’s kunnen maken met deze toestellen om te kijken hoe groot de verschillen in de praktijk zijn. De ultragroothoek en macrocamera zijn hetzelfde als bij het andere model, maar de camera aan de voorzijde is bij dit toestel een 16-megapixelexemplaar.

De Redmi Note 12 Pro+ lijkt in veel opzichten op de 12 Pro. De smartphone heeft dezelfde soc, hetzelfde scherm en dezelfde aansluitingen. Wat wel anders is, is de behuizing. Terwijl de andere drie smartphones een behuizing van plastic hebben, heeft de Note 12 Pro+ er een van glas. Als we naar de camera’s kijken, zien we dat die ook hetzelfde zijn als die van de Note 12 Pro, behalve de hoofdcamera. Xiaomi liet ons vol trots weten dat dit toestel een 200-megapixelexemplaar aan boord heeft. Deze sensor is van een kleiner formaat dan bijvoorbeeld die van de Samsung S23 Ultra en Xiaomi 12T Pro, waardoor de pixelgrootte met zoveel pixels op een klein vlak, erg klein is.

Verder hebben alle modellen een IP53-certificaat, wat betekent dat ze spatwaterdicht zijn en tegen stof kunnen. Als we kijken naar de behuizing van de smartphones hebben ze allemaal een mat plastic afgevlakt frame. De Note 12 4G en 5G hebben daarnaast een scherm dat is voorzien van Gorilla Glass 3, terwijl de twee duurdere modellen Gorilla Glass 5 hebben. De smartphones liggen erg fijn in de hand en reageren snel. De achterkant van de Note 12 Pro+ is door de glanzende glazen achterkant wel gevoelig voor vingerafdrukken. Hoewel mij dat niet stoort, is het wel iets dat vermeld moet worden, omdat ik weet hoeveel mensen daarop letten.

De Note 12 Pro en Pro+ zijn wat duurder: beide uitvoeringen zijn in vergelijking met hun voorlopers enkele tientjes duurder geworden. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de inflatie. Terwijl je bij dit soort prijsverschillen bij de Xiaomi 13-smartphones ook 'meer telefoon' voor je geld kreeg, is dat bij de Note 12 Pro ten opzichte van de Note 11 Pro een stuk minder. De 12 Pro heeft uiteraard wel een snellere soc en het is nu mogelijk om met een resolutie van 4k te filmen; de kaartlezer heeft bijvoorbeeld het veld moeten ruimen en ook de dieptesensor is niet meer aanwezig. De Note 12 4G en 5G kosten net als hun voorgangers respectievelijk 249 en 299 euro. De 12 Pro kost 399 euro, terwijl de Note 11 Pro nog 369 euro kostte toen deze net uitkwam. De 12 Pro+ kost met 499 euro ongeveer tussen de 70 en 80 euro meer dan zijn voorloper.