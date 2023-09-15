Xiaomi onthult Redmi Note 13-reeks op 21 september voor Chinese markt

Xiaomi toont zijn Redmi Note 13-reeks op 21 september in China. De line-up bestaat uit drie toestellen: de Note 13, Note 13 Pro en Note 13 Pro+. Het duurste model krijgt naar verluidt een 6,67"-amoleddisplay met een 1,5k-resolutie en een beeldverversing van 120Hz.

Redmi heeft zelf via het Chinese sociale medium Weibo naar buiten gebracht dat de Note 13-reeks wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 7200 Ultra-soc. Daarnaast zou er een Mali-G610-gpu aanwezig zijn. De smartphones zijn verder voorzien van een 200-megapixelhoofdcamera. Het gaat om een Isocell HP3-sensor van Samsung, vermoedelijk met een diafragma van f/1.65.

Volgens geruchten worden de standaard Note 13 en de Note 13 Pro voorzien van een 5120mAh-accu met ondersteuning voor 67W-snelladen. De Pro+ krijgt naar verluidt een kleinere 5000mAh-accu met ondersteuning voor 120W-snelladen. Daarnaast zou er 6, 8 of 12GB ram aanwezig zijn, evenals opslagconfiguraties tussen de 128GB en 1TB.

De Redmi Note 13-smartphones komen waarschijnlijk eerst in China uit. Mogelijk komen ze op een later moment naar de Benelux, zoals bij de Note 12-reeks het geval was. De Redmi Note 13 krijgt mogelijk een prijs van iets minder dan 19.000 Indiase roepie, wat gelijk is aan ongeveer 215 euro. Bij de Note 13 Pro+ gaat het om 25.000 Indiase roepie, wat neerkomt op circa 282 euro.