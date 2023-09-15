Xiaomi onthult Redmi Note 13-reeks op 21 september voor Chinese markt

Xiaomi toont zijn Redmi Note 13-reeks op 21 september in China. De line-up bestaat uit drie toestellen: de Note 13, Note 13 Pro en Note 13 Pro+. Het duurste model krijgt naar verluidt een 6,67"-amoleddisplay met een 1,5k-resolutie en een beeldverversing van 120Hz.

Redmi heeft zelf via het Chinese sociale medium Weibo naar buiten gebracht dat de Note 13-reeks wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 7200 Ultra-soc. Daarnaast zou er een Mali-G610-gpu aanwezig zijn. De smartphones zijn verder voorzien van een 200-megapixelhoofdcamera. Het gaat om een Isocell HP3-sensor van Samsung, vermoedelijk met een diafragma van f/1.65.

Volgens geruchten worden de standaard Note 13 en de Note 13 Pro voorzien van een 5120mAh-accu met ondersteuning voor 67W-snelladen. De Pro+ krijgt naar verluidt een kleinere 5000mAh-accu met ondersteuning voor 120W-snelladen. Daarnaast zou er 6, 8 of 12GB ram aanwezig zijn, evenals opslagconfiguraties tussen de 128GB en 1TB.

De Redmi Note 13-smartphones komen waarschijnlijk eerst in China uit. Mogelijk komen ze op een later moment naar de Benelux, zoals bij de Note 12-reeks het geval was. De Redmi Note 13 krijgt mogelijk een prijs van iets minder dan 19.000 Indiase roepie, wat gelijk is aan ongeveer 215 euro. Bij de Note 13 Pro+ gaat het om 25.000 Indiase roepie, wat neerkomt op circa 282 euro.

Redmi Note 13

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 15:15
25 • submitter: TheVivaldi

15-09-2023 • 15:15

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Submitter: TheVivaldi

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Reacties (25)

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HansvDr 15 september 2023 15:28
Prima dingen, mijn zoon heeft nog een Redmi Note 9 Pro. Is nog steeds helemaal blij met het toestel
Torpedohoofd @HansvDr15 september 2023 15:47
Tik dit zelf of op een Redmi Note 5. De batterij is al een tijdje wat minder maar verder voldoet hij nog steeds prima als basistelefoon en is bovendien stevig als een tank.
amigob2 @Torpedohoofd15 september 2023 17:19
Alle drie volgens Xiaomi telefoons die geen security updates meer krijgen. Net als mijn MI A3 ( al een jaar niet) Ik heb dan ook een MI Civi3 gekocht
L2GX @amigob215 september 2023 18:35
Een beetje tweaker kan daar een custom Rom op zetten…
roland83 @L2GX17 september 2023 19:36
Die wel, dat gaat verrassend makkelijk.

Het is wel jammer dat relatief korte ondersteuning deze goedkope toestellen toch duur maakt als je veiligheidsupdates belangrijk vindt. Als je geen tweaker bent en gewoon een goedkoop toestel wilt zonder fratsen, dan zou dit een heel aantrekkelijk toestel zijn. Juist die doelgroep moet je het veiligste systeem bieden.
brammieman @roland8317 september 2023 19:47
Voor de meesten niet een heel drama. Hoeveel mensen ken je van wie de phone gehackt is? Denk dat meer dan de helft van NL rond loopt met een outdated toestel.
L2GX @roland8317 september 2023 19:55
Nu heb ik voor vrouw en kinderen al wat low-end telefoons versleten ondertussen, geen enkele heeft het dusver tot end of life gehaald. Water- en valschade, meestal.
Sommige hardware vervang ik zelf (net nog een usb connector), maar als het echt kapot is is het helaas pindakaas.
Maar; er zullen zeker niet-tweakers zijn die voor wie 200€ elke 2 jaar pijn zou doen en die dus zolang het nog draait verder blijven gaan met een eol apparaat zonder beveiliging. En dat snap ik.
Onze tablets gingen heel wat langer mee en dan merk ik ook dat ik die gewoon verder liet draaien zonder updates ipv. te vervangen of te kraken (tablets zijn vaak wat minder open).
En als je meer betaald (want het loopt wel op die telefoons van tegenwoordig, zonder per sé evenredig meerwaarde te bieden) dan is het al helemaal een probleem. Voor 600 euro per persoon kan ik in mijn gezin gemiddeld 6 jaar verder.
Dus mischien moet ik me er, voor die anderen, drukker in maken dan ik het zelf beleef.
roland83 @L2GX17 september 2023 21:07
Dus mischien moet ik me er, voor die anderen, drukker in maken dan ik het zelf beleef.
Dat denk ik ook. Ik denk ook dat het in de praktijk best wel mee zal vallen met beveiligingsupdates die niet meer komen, je telefoon wordt echt niet op dag 3 na de update-stop gehackt. Ook heb ik het idee dat wanneer beveiligings-issues daadwerkelijk worden misbruikt, dat niet op grote schaal in Europa gebeurt. We hebben er in de praktijk dus niet zo'n last van om met een EOL-apparaat rond te lopen, al is de kans dat een beveilgingsprobleem echt een probleem wordt natuurlijk veel kleiner met een toestel wat nog wel ondersteund wordt.

Ik heb zelf eind 2018 in een Huawei Mate 20 Pro gekocht, een van de laatste Huawei-toestellen met Google-diensten. Het is los van de politiek rondom Huawei de beste telefoon die ik ooit heb gehad. En meteen de telefoon die ik het langst gebruik, ik kijk elk jaar opnieuw of er weer wat leuks te koop is en daarom hielden alle voorgangers het niet langer dan twee jaar uit. Het enige wat me nu beweegt om verder te kijken is het gebrek aan beveiligingsupdates, terwijl ik hem ook voor mijn werk gebruik. Mijn werkgever kan in de toekomst besluiten dat bedrijfstelefoons actueel moeten zijn om aan ISO 27001 te kunnen voldoen (ik ken de details niet). Ik kan best een telefoon van mijn werkgever krijgen, maar wil niet graag met twee telefoons rondlopen.

Aan de ene kant is het zonde om een andere telefoon te kopen omdat de telefoon nog echt goed werkt (zelfs niet eens langzaam of een slechte batterij), er nog als nieuw uitziet en het qua design nog best meekan. Aan de andere kant is de telefoon al twee jaar over de houdbaarheidsdatum heen, en komen immers geen updates meer.

Ik startte vandaag voor de lol mijn oude Motorola XT910 uit 2012 weer eens op. Android 4, vooraf geinstalleerde apps die allang niet meer bestaan (Hangouts), een antieke browser. Die telefoon is nu 11 jaar oud en uiteraard allang niet meer geschikt voor dagelijks gebruik, maar hij is maar twee keer zo oud als de telefoon die ik nu wel dagelijks gebruik. Wat er veranderd is in die tijd, is ongelooflijk. Ik weet ook zeker dat wanneer ik toch een nieuwe telefoon koop, ik opnieuw versteld zal staan van de verschillen met de Mate 20 Pro, die voor mij op dit moment nog steeds perfect is. Over een paar weken wordt waarschijnlijk de Xiaomi 13T Pro gepresenteerd, wie weet...
..Christiaan.. @HansvDr15 september 2023 15:34
Ik heb zelfs nog een prima werkende note 7 Pro. Topding.
GranCanaria 15 september 2023 15:52
Ik neem aan dat op de foto de linker telefoon de duurste is aangezien die afgeronde scherm randen heeft. Dat is volgens mij toch best wel gaaf op zo'n budget telefoon.
Xfade @GranCanaria15 september 2023 17:08
Maar waarom ? Ik zou liever een plat scherm hebben.

(de linker is duidelijk de duurste, kijk naar de branding en de wat... quad tone LED flash?)
GranCanaria @Xfade15 september 2023 18:18
Niet dat ik dat handig vind maar dat ze dat kunnen voor dat bedrag op een budget telefoon. Daarom heb ik toch wel respect voor xiaomi.
Xfade @GranCanaria15 september 2023 18:39
Het is imho een beetje een wassen neus, aangezien de oled paneeltjes vouwbaar zijn. Luxe toevoegen :)
amigob2 @GranCanaria15 september 2023 17:15
mijn MI CIVI 3 heeft ook afgeronden hoeken/display, 300 euro was hij in China. is toch nog aardige budget telefoon
roland83 @GranCanaria17 september 2023 21:15
Ja, de linker is inderdaad de Note 13 Pro+. Zie deze post op Weibo.

Ik vind het design wel geslaagd, zeker voor een telefoon die (in China) gemiddeld is geprijsd. En de specs zijn zeker niet verkeerd. Ik verwacht echter dat de Pro+ variant alleen in China en India blijft, terwijl de gewone Pro wel naar Europa zou kunnen komen.
Bart_Smith 15 september 2023 16:22
Ik heb de Xiaomi Note 12 Pro+ 5G en ben erg tevreden hier mee.
Gewoon een telefoon van 300 Euro die alles doet want een telefoon moet doen.
Voor mij never nooit geen 1000+ Euro telefoon.
theduke1989 15 september 2023 15:17
Mtk CPUs bij Xiaomi worden vrijwel direct genegeerd bij de development community.
Erg jammer, dus deze maar overslaan.
jbhc @theduke198915 september 2023 15:28
Uiteindelijk moet de community nogal reverse engineeren en dat blijkt met de Meditek soc's nogal lastig te zijn.
TheVivaldi @jbhc15 september 2023 16:43
Ze kunnen toch Halium gebruiken? Ik draai ook keurig Ubuntu Touch op mĳn Xiaomi met Mediatek en op die daarvoor ook. Geen enkel probleem, met dank aan Halium. Officieel is Halium meer gemaakt voor GNU/Linux, maar Android is toch een soort Linux, dus ik zou niet weten waarom ze in custom roms niet gewoon Halium zouden kunnen gebruiken.
Vlizzjeffrey @theduke198915 september 2023 20:38
Er zijn toch aardig wat Xiaomi telefoons met een Mediatek cpu waar custom roms voor beschikbaar zijn.
Clevergyno 15 september 2023 15:55
Zou dit graag als een toekomstige mobiel zien als er toevallig iets mis gaat met de mijne. Jammer dat mediatek eigenlijk geen custom roms krijgt en die wil ik eigenlijk meteen bin Xiaomi.
Zyphlan 15 september 2023 23:42
Stomme vraag misschien maar waarom worden er roepies gebruikt voor China?

on topic : scherpe prijs en leuk design we zullen maar is kijken of die ooit naar europa komt en of die ook prijstechnisch nog interessant is

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 25 juli 2024 14:09]

zonglew00 @Zyphlan16 september 2023 07:38
omdat india is na china de grootste afzetmarkt.

sinds de samsung note 1, heb ik alleen maar xiaomi (eu en cn versies) gehad. Ik begin me meer te ergeren aan de UI, maar goed voor een midrange telefoon voor 200 euro, ik moet niet zo zeuren.
Zyphlan 16 september 2023 14:14
Dat snap ik maar het wordt uitgebracht in een Chinese markt ,Chinese producent,Chinese marketing en ik kan nergens iets vinden over India in het artikel.
brammieman @Zyphlan17 september 2023 19:55
India heeft meestal als eerste de geschatte prijzen. Vaak eerder dan de prijs in Yen bekend is. Misschien dat regelgeving iets in de weg zit in China ofzo.
Ook vaak het eerste land buiten China waar Xiaomi toestellen beschikbaar zijn dankzij een levendige grijze markt.

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