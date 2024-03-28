Inleiding

Behuizing en scherm

De Nothing (2a) mag dan het budgetbroertje zijn van de andere twee Nothing-telefoons, het budgetkarakter is nauwelijks te zien. Aan de achterkant valt wel op dat er minder ledstrips, door Nothing Glyph-interface genoemd, aanwezig zijn. Alleen het bovenste gedeelte van het toestel bevat drie strips, die om het camera-eiland heen zijn geplaatst. Alleen daaraan zou je kunnen merken dat het om een budgetversie gaat. De achterkant is bij dit goedkopere model niet van glas, maar van doorzichtig, hoogglanzend plastic. Het heeft dezelfde lichte bolling als de achterkant van de Phone (2) en voelt daardoor net zo luxe aan. De rand is ook van plastic en heeft een ruwe, matte afwerking. Nothing heeft het voor elkaar gekregen om de rand luxe te laten aanvoelen en doordat de gladde achterkant van de telefoon net over de rand heen is gevouwen, oogt het geheel ook luxe. Het gladde plastic is overigens wel wat gevoeliger voor vingerafdrukken en trekt bovendien snel stof aan. Het geeft een beetje mee als je erop drukt, maar niet zo dat het breekt of dat je moet vrezen dat het wordt beschadigd. Ook geeft de smartphone een beetje mee als hij wordt getordeerd, maar dat is minimaal en geen indicatie dat hij snel stuk kan gaan. Sterker nog, als je de smartphone gewoon in je hand houdt, voelt hij stevig en kwalitatief hoogwaardig aan. Verder zitten de camera’s, anders dan bij veel smartphones, in het midden van de bovenkant van de behuizing. Ze staan bovendien naast elkaar. Het is een opvallende keuze; sommige gebruikers zien het als een mooie oplossing, anderen vinden het raar. Ik stoor me niet aan deze set-up. Sterker nog, door deze opstelling wiebelt de smartphone minder snel als hij plat op tafel ligt. De Glyph-interface is zoals eerder gezegd een stuk kleiner dan bij de duurdere modellen, maar bevat nog steeds alle functies die de duurdere versies ook hebben. Hij bestaat uit drie strips met elk 26 zones. Net als bij de duurdere modellen kan een deel van de interface gebruikt worden als indicator voor het volume, als timer of in combinatie met apps van derden. Alleen de mogelijkheid om aan te geven hoe vol de accu is, lijkt niet aanwezig. Nothing werkt samen met verschillende appbouwers om de indicator te ondersteunen en geeft als voorbeeld dat apps voor het bestellen van maaltijden kunnen aangeven hoever de bezorger is, of taxibedrijven die aangeven hoelang het duurt voordat de taxi voor je deur staat. Het is een leuke extra functie en vooral handig als je iemand bent die voor elk wissewasje op zijn scherm kijkt. Zo iemand ben ik niet, dus voor mij zal het geen reden zijn om de Glyph-interface te gebruiken, behalve dat het er leuk uitziet. Op dit moment is er slechts een handjevol apps van derden die iets met deze interface kunnen doen, dus daar heb je hem niet voor nodig. De standaardfuncties zijn echter al goed genoeg om meer uit je toestel te kunnen halen. Daarbij levert het nog steeds nieuwsgierige blikken op. Aan de linkerkant van de NFC-spoel zitten twee strips die samen de helft van een cirkel moeten voorstellen. Aan de rechterkant van de spoel zit een rechte strip, die ook dienstdoet als indicator. Deze strips kunnen ook bijschijnen als je met de camera aan de slag gaat. Alle leds kunnen individueel oplichten op de maat van je ringtone. De power- en volumeknoppen zitten op dezelfde plek als bij de andere Nothing telefoons. De powerknop zit aan de rechterzijde van het toestel. Aan de onderkant vind je een USB-C-poort, simkaarttray, microfoongaatje en een van de twee stereoluidsprekers. De tray heeft overigens slechts plaats voor twee simkaarten; een microSD-kaart kan niet worden gebruikt. Ook de koptelefoonaansluiting is niet aanwezig, hoewel die in deze prijscategorie nog gebruikelijk is. Links van het toestel zitten de twee volumeknoppen en bovenin zit nog een microfoongat. Aan de voorzijde zit linksboven een gaatje voor de frontcamera en middenboven zit de oorluidspreker, die tegelijk als tweede luidspreker fungeert. De smartphone heeft een IP54-certificaat, en is stof- en spatwaterdicht. De Nothing Phone (2a) is iets kleiner dan de Phone (2), 161,7x76,3x8,6mm, en met 190g iets lichter. Het scherm is wel even groot. De schermrand is iets dunner en net als bij de vorige modellen volledig symmetrisch. De Redmi Note 13 Pro+ is iets kleiner, dikker en zwaarder. Hij meet 161,4x74,2x8,9mm en weegt afhankelijk van de uitvoering 199 tot 205g. Ook deze smartphone heeft een symmetrische schermrand, maar dan gekromd. Vooral daardoor oogt en voelt het toestel aan als high-end. Ooit was dit iets wat je alleen op high-end smartphones zag en hoewel gekromde (scherm)randen op z’n retour leken te zijn, ziet het er nu naar uit dat veel fabrikanten nog geen afscheid kunnen nemen van deze ontwerpkeuze. In tegenstelling tot Nothing heeft Xiaomi gekozen voor een glazen of een nepleren achterkant, afhankelijk van het model. Het frame is van plastic en heeft een matte afwerking die het laat lijken op aluminium. De glazen achterkant lijkt een matte, parelmoeren afwerking te hebben, maar voelt volledig glad aan. Desondanks is de smartphone niet gevoelig voor vingerafdrukken en is het toestel stevig genoeg om niet mee te geven tijdens het torderen. De Note 13 Pro+ heeft geen echt camera-eiland, maar net als bij Samsung steken de camera’s direct uit de behuizing. De lenzen zijn wel een stuk groter dan die van Samsung en het toestel wiebelt dan ook behoorlijk als het plat op tafel ligt. Het bovenste gedeelte, waar de camera’s zich bevinden, heeft een glanzende look, terwijl twee derde van de behuizing een mat, parelmoer uiterlijk heeft. Er zijn verder op het bovenste gedeelte wat strepen aangebracht die lijken op de strepen die we vorig jaar zagen op de Xiaomi 13-smartphones. De Note 13 Pro+ heeft rechts de power- en volumeknoppen zitten, bovenin microfoongaatjes en de IR-blaster, en onderin een USB-C-poort, een van de twee stereoluidsprekers en een simkaartslot voor twee simkaarten, maar geen SD-kaart. Ook bij dit toestel is geen koptelefoonaansluiting te vinden en hier valt dat meer op dan bij de Nothing Phone (2a), aangezien de meeste Redmi Note-smartphones deze aansluiting wel hebben. De smartphone heeft verder een IP68-certificaat en is dus water- en stofdicht: echt luxe voor dit bedrag. Nothing Phone (2a) Redmi Note 13 Pro+ Hoogte (mm) 161,7 161,4 Breedte (mm) 75,63 75,42 Dikte (mm) 8,6 8,9 Gewicht 190g 199g - 205g Schermdiagonaal 6,7" 6,67" Scherm De budgetsmartphone van Nothing is uitgerust met een oledscherm van 6,7 inch en een resolutie van 2412x1080 beeldpunten. Dit scherm kan 1 miljard kleuren weergeven en heeft een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Het is geen ltpo -scherm, zoals bij de Phone (2), waardoor de refreshrate minder variabel is. Je kunt kiezen uit dynamisch, hoog (120Hz) en standaard (60Hz). Hoewel het geen ltpo-scherm is, is ondersteuning voor always-ondisplay aanwezig. Het scherm schaalt dan terug naar 30Hz. Dit kun je bovendien configureren en uitrusten met widgets en snelkoppelingen. De Redmi Note 13 Pro+ heeft ook geen ltpo-scherm en laat je alleen kiezen tussen 60 en 120Hz. Aod wordt ook ondersteund. Verder heeft het scherm van de Redmi een hogere resolutie dan dat van de Nothing, 2712x1220 pixels, en het kan meer kleurgradaties weergeven. Het toestel van Xiaomi ondersteunt HDR10+ en Dolby Vision, terwijl de Nothing alleen HDR10+ ondersteunt. De schermen van beide toestellen zijn voorzien van Gorilla Glass. De Nothing heeft Gorilla Glass 5 en de Redmi het nieuwere Gorilla Glass Victus. De concurrentie is moordend in deze prijscategorie en de kwaliteit van de smartphones stijgt gestaag. De afgelopen paar jaar zien we steeds vaker dat midrange- en zelfs sommige low-end smartphones ontzettend goede schermen hebben met een zeer goede kleurechtheid. De smartphones van Xiaomi blinken hier vaak in uit. Nothing heeft in de hogere prijssegmenten ook zijn sporen verdiend op dat gebied. We zijn dan ook benieuwd hoe deze goedkopere telefoon het doet en hoe hij zich verhoudt tot gelijk geprijsde toestellen en telefoons met ongeveer dezelfde specificaties. We zijn in de weer gegaan met Portrait Displays Calman Color Calibration-software om het scherm te meten en vergelijken de resultaten met die van de Redmi Note 13 Pro+. Het valt op dat de Phone (2a) in elke situatie rond de 1000cd/m² haalt, of het scherm nu 15, 33, 50 of 100 procent wit is. Meestal als we smartphones testen, zien we daarin verschil en dat geldt ook voor de Redmi Note 13 Pro+, die we tegenover de Nothing Phone (2a) hebben gezet. Als 15 procent van het scherm wit is, haalt het toestel van Xiaomi ongeveer 1600cd/m². Daarmee ligt het ver voor op de smartphone van Nothing. Dat geldt ook als 33 procent van het scherm wit is. Als het scherm volledig wit is, ligt de Redmi met 1194cd/m² een stuk dichter bij de 1012cd/m² die de Nothing haalt. Als we de helderheid terugschalen naar het minimum, scoort de Nothing met minder dan 2cd/m² ook erg goed. In de praktijk betekent dit dat het scherm van de smartphone in de volle zon goed bekeken kan worden en je bij totale duisternis niet met je ogen hoeft te knijpen als je het toestel gebruikt. Het beeld kan nog verder gedimd worden als je de optie 'extra dimmen' inschakelt. Deze is te vinden in de Quick Settings, maar dan onder de opties die je handmatig moet toevoegen. De Redmi mist deze optie, maar kan van zichzelf bijna net zo goed dimmen in de standaardoptie. Wat kleurweergave betreft doet de Phone (2a) het zeer goed. Het toestel zit zeer dicht bij de ideale waarde van 6500 kelvin. Met kleur- en grijsafwijkingen zit het toestel onder de 3ΔE, een kleurafwijking die voor het menselijk oog niet zichtbaar is. De smartphones van Xiaomi staan al jaren bekend om hun heldere schermen met goede kleurweergave en de Redmi Note 13 Pro+ is daarin geen uitzondering. De smartphone scoort een stuk beter dan de Nothing wat kleur- en grijsafwijkingen betreft, maar aangezien ze allebei onder de 3ΔE blijven, zal het verschil je met het blote oog niet opvallen.

Camera

De Nothing Phone (2a) heeft net als zijn voorlopers twee cameramodules aan de achterkant met een sensorresolutie van 50 megapixel met 4-in-1-pixelbinning, wat standaard 12,5-megapixelfoto's oplevert. Dat is weer een bewuste keuze van Nothing. Het bedrijf liet weten liever een kleiner aantal kwalitatieve camera's in te bouwen dan een grote hoeveelheid minderwaardige exemplaren. In deze prijscategorie komt het vaker voor dat toestellen geen telecamera hebben en als er meerdere camera’s aanwezig zijn, dan is meestal alleen de hoofdcamera van echt goede kwaliteit, de groothoekcamera van iets mindere kwaliteit en eventuele extra camera’s van lage kwaliteit of ze hebben een lage resolutie. De Redmi Note 13 Pro+ heeft ook een opstelling met meer dan twee camera's, waaronder 'exemplaren van minderwaardige kwaliteit', in tegenstelling tot de opstelling zoals bij Nothing met slechts twee 'goede' camera's. De hoofdcamera van de Redmi Note 13 Pro+ heeft niet alleen een sensor met vier keer zoveel megapixels, hij is ook nog eens een kwart groter (1/1,4" tegenover 1/1,56", wat neerkomt op ongeveer 63mm2 versus 50mm2). Daarnaast heeft de Redmi een f/1,7-lens die meer licht doorlaat dan de f/1,9-lens van de Nothing. Beide hebben wel ois, wat tegenwoordig voor meer middenklassers geldt, maar nog niet standaard is in deze prijsklasse. Omgekeerd is de ultragroothoekcamera van de Nothing dan weer indrukwekkender op papier. De 50-megapixelsensor is ongeveer dubbel zo groot: 20,5mm2 versus ongeveer 10mm2. Hoewel de 2-megapixelmacrocamera van de Redmi op papier niet veel soeps belooft, heeft de Nothing überhaupt geen macrofunctie omdat de ultragroothoekcamera een vaste focus heeft en dus niet dichtbij kan scherpstellen. Dit in tegenstelling tot de Nothing Phone 1 en 2. Nothing Phone (2a)

Redmi Note 13 Pro+ Nothing Phone (2a) Primair Ultragroothoek Front Resolutie 50 megapixel 50 megapixel 32 megapixel Sensorgrootte 1/1,56" 1/2,76" 1/2,74 Pixelgrootte 1μm 0,64μm 0,8μm Bayerlay-out 4x4 4x4 1x1 Autofocus Pdaf - - OIS Ja Ja - Diafragma F/1,9 F/2,2 F/2,2 Video

4k @ 30fps 4k @ 30fps 1080p @ 30fps OnePlus 12R Primair Ultragroothoek Macro Front Resolutie 200 megapixel 8 megapixel 2 megapixel 16 megapixel Sensorgrootte 1/1,4" 1/4" N.b 1/3" Pixelgrootte 0,56μm 1,2μm N.b. 1μm Bayerlay-out 4x4 1x1 1x1 1x1 Autofocus Pdaf - - Pdaf Ois Ja - - - Diafragma F/1,7 F/2,2 F/2,4 F/2,2 Video 4k @ 30fps 1080p @ 30fps - 720p @ 30fps Praktijktest Wij gingen op stap met de Redmi Note 13 Pro+ en de Nothing Phone (2a) en vergeleken ze met de OPPO Find X5. Dit toestel is al wat ouder, maar zit inmiddels in dezelfde prijscategorie en is ook uitgerust met twee 50-megapixelcamera’s. In combinatie met de Marisillicon X ISP zou dit toestel nog steeds erg mooie foto’s moeten kunnen maken. Bovendien zijn er de afgelopen jaren diverse updates gepusht naar de smartphone die de kwaliteit van de foto’s verder zouden moeten verbeteren. De hoofdcamera van de Phone (2a) maakt mooie, scherpe foto’s, maar de kleuren worden net iets te veel geboost, waardoor het gras een fellere groene kleur heeft dan in werkelijkheid. De Note 13 Pro+ heeft daar minder last van en schiet kleurgetrouwe foto's, net als de 5X. De Redmi legt daarbij het meeste detail vast, waardoor individuele grassprieten en bladeren beter van elkaar te onderscheiden zijn dan bij de Nothing en de 5X. Als we kijken naar de doortekening bij donkere delen doet de Nothing het iets beter dan de Redmi, maar als er sprake is van veel tegenlicht, zijn de resultaten nagenoeg gelijk. De OPPO is op dat gebied wat terughoudender, waardoor schaduwrijke delen wat donkerder uit de verf komen. Voor 2x zoomen maken zowel de Nothing Phone (2a) als de Redmi Note 13 Pro+ gebruik van digitale zoom. De 200-megapixelsensor van de Redmi is hier duidelijk in het voordeel, want er wordt een stuk meer detail vastgelegd. Fijne details worden wel een beetje uitgesmeerd, waardoor het er enigszins schilderachtig uitziet. De ultragroothoekcamera’s van de Nothing en de Redmi zijn redelijk aan elkaar gewaagd. Wat kleurechtheid betreft ligt de Redmi iets dichter bij de werkelijkheid en als het gaat om de hoeveelheid detail die wordt vastgelegd, is het stuivertje wisselen met af en toe een licht voordeel voor de Redmi. Als we 's nachts met de toestellen op stap gaan, liggen de Nothing, OPPO en Redmi behoorlijk dicht bij elkaar wat kleurverzadiging en witbalans betreft. De Note 13 Pro+ weet net wat meer detail vast te leggen en de donkere delen wat meer naar voren te halen dan de Phone (2a). De Redmi kiest voor een helderdere belichting, terwijl de Nothing iets terughoudender is, wat ook gepaard gaat met een beetje ruis. De OPPO schiet tekort in het vastleggen van details. De foto’s zijn helder en zien er goed uit, maar de ruis wordt wat overijverig gladgestreken, wat alles ietwat schilderachtig laat overkomen. Fijne details verdwijnen hierdoor. Als er weinig licht voorhanden is, liggen de Nothing en Redmi dichter bij elkaar wat helderheid betreft. De Phone (2a) legt vooral de details in schaduwrijke delen goed vast en toont duidelijke doortekening. De Note 13 Pro+ laat schaduwrijke delen donkerder, waardoor er minder doortekening te zien is. Over het algemeen legt de Redmi toch de meeste details vast. De OPPO schiet de helderste foto's, maar heeft ook hier te maken met een streng gladstrijkalgoritme en een verscherping, waardoor vooral struiken en grasvelden er wat 'veegachtig' uitzien. Op tweemaal zoomen zien wij eigenlijk hetzelfde, wat niet zo raar is aangezien de Nothing en Redmi geen telecamera hebben. Het gaat bij die twee telefoons dus om een digitale zoom en daarbij zien we dat de 200-megapixelcamera van de Redmi goed van pas komt om de kleinere details vast te leggen. De Nothing doet het ook erg goed, maar kan niet tippen aan de Redmi: hij legt minder details vast en produceert iets meer ruis. De foto’s van de OPPO zijn even helder als die van de Nothing, maar er gaat meer detail verloren. De ultragroothoekcamera schetst een heel ander beeld in de nacht. De Nothing produceert de mooiste plaatjes, zij het met wat meer ruis. De kleurechtheid is goed, net als de witbalans, en er is redelijk wat doortekening in de donkere stukken zichtbaar. De Redmi Note 13 Pro+ heeft grote moeite om met de ultragroothoeklens foto’s te maken in het donker. Er wordt weinig detail vastgelegd en donkerdere delen zijn simpelweg onzichtbaar. De OPPO Find X5 schiet strakke plaatjes, legt veruit de meeste details vast en heeft de minste ruis, al maakt de strenge ruisonderdrukking er toch weer een schilderachtig plaatje van. Het maken van selfies is van geen van de smartphones een sterk punt. De foto’s zijn wazig en er treden hier en daar zelfs wat fouten op, waardoor er een vertekend beeld optreedt. De oude OPPO maakt nog de beste selfies, maar ook die zijn wazig en hebben maar weinig detail. De macrocamera van de Redmi stelt niet zoveel voor, maar is goed genoeg voor een simpele post op sociale media. De OPPO schiet een stuk mooiere foto’s. De Nothing heeft geen macrocamera of macrostand en daarom is er in deze galerij geen foto van dit toestel te vinden.

Software: wel of geen bloatware

Smartphones in deze prijscategorie zijn meestal uitgerust met bloatware. “Hoe goedkoper de smartphone, hoe meer software van derden”, lijkt het devies van de gemiddelde softwarefabrikant. Nothing heeft meermaals geuit dat het die kant niet op wil gaan. De fabrikant riep voor, tijdens en na de onthulling van de Phone (2a) dat de gemiddelde fabrikant maar weinig aandacht besteedt aan zijn goedkopere toestellen. Dat zou niet alleen gelden in reclame-uitingen, maar ook op softwaregebied. Nothing staat inmiddels bekend als een fabrikant die veel aandacht besteedt aan de software van het toestel en we waren dan ook benieuwd hoe het zijn budgettoestel zou inrichten. Xiaomi staat meestal aan de andere kant van het spectrum; de smartphones van deze fabrikant zijn vaak uitgerust met veel software van derden en zelfs advertenties. Het bedrijf sluit deals met verschillende partijen die software meeleveren. Xiaomi compenseert dit meestal met krachtigere hardware, waardoor je vaak meer telefoon voor je geld krijgt dan bij andere fabrikanten. Denk aan krachtigere socs en betere schermen. Nothing heeft wat dat betreft echter het vuur na aan de schenen van de Chinese smartphonegigant gelegd. Het heeft een telefoon uitgebracht met nagenoeg dezelfde specificaties, maar een lagere prijs en … zonder bloatware. Je leest het goed. De Phone (2a) heeft geen enkel stukje bloatware aan boord en is daarnaast zelfs zeer zuinig geweest met het meeleveren van eigen Nothing-apps. Waar de fabrikant bij de andere twee modellen de Componist-app en een iconpack meeleverde, zijn deze op de (2a) niet standaard geïnstalleerd. Er zijn wel verwijzingen naar deze apps te vinden in de instellingenapp en systeemmenu’s, maar als je daarop drukt, word je automatisch naar de pagina in Google Play gestuurd en krijg je de keuze om ze alsnog te downloaden. Alle apps in de drawer zijn standaard Android- en Google-apps, op de audiorecorder en de Nothing-X-app na. Dit zijn apps van Nothing zelf en hebben hetzelfde minimalistische uiterlijk als de rest van de UI-elementen. We zijn hier erg blij mee en Nothing bewijst dat het mogelijk is om betaalbare smartphones uit te brengen zonder ze vol te stoppen met bloatware. De Phone (2a) draait op Android 14 en de interface is praktisch gelijk aan die van het vorige model. De 'max icons'-instelling maakt het mogelijk om bepaalde iconen extra groot weer te geven. Deze extra grote iconen zijn ook te zien in het pulldownmenu. De draadlozeconnectiviteitsopties, zoals bluetooth- en wifi-instellingen, worden op dezelfde manier weergegeven. De Nothing X-app is aanwezig en laat je makkelijk verbinding maken met je Nothing-oordopjes. Ondersteuning voor Apples AirPods is ook weer aanwezig, zodat je geen app van derden hoeft aan te schaffen om de volledige functionaliteit van de oordopjes te kunnen gebruiken. De nft-functie lijkt permanent met pensioen te zijn gestuurd en ook de automatische verbinding met Tesla-auto’s heeft het veld moeten ruimen. Mocht je gebruik willen maken van de extra Nothing-apps, dan kun je met de Componist-app je eigen ringtones maken, die werken met de Glyph-interface. Daarvoor zie je in een interface welke verlichting kan worden geselecteerd en wanneer welke verlichting aan of uit moet gaan. Het is niet mogelijk om eigen muziekbestanden te importeren, maar wel om ringtones die gemaakt zijn met de app, toe te voegen. Voor het gebruiken van eigen muziek kun je terecht in de standaard Glyph-instellingenapp. De ledjes op de achterkant zullen meeknipperen met je muziek. Mocht je niet gecharmeerd zijn van de lichteffecten achter op je toestel, dan kun je ze uiteraard uitschakelen of de intensiteit ervan terugschroeven. Het is ook mogelijk om in te stellen dat de leds oplichten als er een notificatie binnenkomt terwijl je het toestel omgedraaid op tafel hebt liggen. Het geluid is dan uitgeschakeld, maar de ledjes knipperen op een bepaalde manier. Wat ondersteuning betreft blaast Nothing hoog van de toren door te zeggen dat het zijn budgettoestel langer zal ondersteunen dan andere bedrijven doen met hun goedkope toestellen. Toen de fabrikant na deze uitspraak bij de aankondiging vol trots vertelde dat het toestel drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates zou krijgen, bleef het stil in de zaal. Het klopt dat de gemiddelde fabrikant het in deze prijscategorie minder lang doet, maar het verschil is kleiner dan we hadden verwacht. Zeker nu er steeds meer fabrikanten zijn die hun, weliswaar duurdere, toestellen vijf tot tien jaar voorzien van updates. Aan de andere kant ondersteunt Nothing al zijn toestellen even lang en in het geval van de Phone (2a) betekent dat dat de smartphone tot en met maart 2028 wordt onderhouden. Het is nog niet duidelijk of het apparaat daarna kan worden voorzien van customroms, maar aangezien Nothing voorgaande jaren de kernelbroncode vrij snel had en de bootloader simpelweg met enkele adb-commando’s kan worden ontgrendeld, verwacht ik dat dit ook het geval zal zijn voor de Nothing Phone (2a), wat goed nieuws is voor de customromcommunity. De Redmi Note 13 Pro+ draait op Android 13 met MIUI 14 daarbovenop. Binnenkort wordt de smartphone bijgewerkt naar HyperOS 14, waardoor er het een en ander verandert aan de look-and-feel van het systeem. Zoals je inmiddels weet, zit de gebruikersinterface van Xiaomi wat anders in elkaar dan de gebruikelijke Android-interfaces. Hoewel het best fijn werkt en je legio aanpassingsmogelijkheden hebt, is het even wennen als je van een ander toestel komt. Gelukkig geeft het systeem je sinds een tijdje de keuze of je wel of geen applade wilt gebruiken. Deze drawer heeft bovenin verschillende tabs staan die apps op hun functionaliteit groeperen, een functie die hard nodig is, aangezien dit toestel weer vol zit met bloatware. Naast de vele Xiaomi-apps die dezelfde functionaliteit hebben als de standaard Google-apps, die ook op dit toestel staan, zijn er een hoop ‘extra apps en games’ meegeleverd. De Google-bestandsbeheerapp is vervangen door de eigen Xiaomi-bestandsbeheerapp, naast de standaard Agenda-app bevindt zich de Agoda-app. Verder zijn een eigen browser, videospeler, muziekspeler, notitiesapp, galerij, klok, kompas, audiorecorder en rekenmachine aanwezig. Een groot aantal van deze apps vraagt je bovendien om de privacyvoorwaarden te accepteren voordat je ze kunt gebruiken. Gelukkig kun je deze in veel gevallen weigeren en kun je alsnog gebruikmaken van de apps. Hoewel ze dan vaak waarschuwen dat je belangrijke functionaliteit mist, heb ik daar tot nu toe weinig van gemerkt. Naast deze ‘standaard’-apps heeft Xiaomi een stapeltje eigen apps meegeleverd die geen standaardfunctie van Android vervangen, maar extra functionaliteit toevoegen. Denk aan de ShareMe-app voor het ‘makkelijk en snel’ delen van bestanden en een speciale Downloads-app die moet fungeren als een bestandsbeheerapp speciaal voor je gedownloade bestanden. Daarnaast zijn er een beveiligingsapp, afstandsbedieningapp voor de IR-blaster, Thema’s-app, opruimerapp voor het opschonen van je toestel en een ‘Services en feedback’-app. Verder zit het toestel vol met echte bloatware, waaronder Amazon Shopping, Facebook, TikTok, WPS Office, AliExpress, LinkedIn, Spotify, Booking en Opera. Bijna al deze apps kunnen worden verwijderd, maar het is wel even schrikken als je je nieuwe telefoon voor de eerste keer aanzet en meteen wordt overspoeld met zoveel icoontjes en meldingen. Dat geldt ook voor advertenties. Als je een appmap opent, word je elke dag getrakteerd op 'aanbevolen apps van vandaag'. Houd wel in je achterhoofd dat er een verschil is tussen de Europese versie van de Xiaomi-toestellen, die hier in de winkels ligt, voorzien van de specifiek voor onze regio bedoelde EEA-ROM, en de versie met Global-ROM, die we standaard krijgen opgestuurd als testsample. Met de EEA-ROM kun je er bij de installatie voor kiezen om de advertenties voor alle apps tegelijk uit te schakelen, wat niet kan bij onze Global-versie. Daarbij moet je dat per app doen. Ook kun je met de EEA-versie meer van de meegeleverde apps verwijderen. Met softwareondersteuning doet Xiaomi het tegenwoordig bijna net zo goed als Nothing: drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingspatches, waardoor je het toestel tot en met 2027 kunt voorzien van updates. Je 'mist' wel een OS-versie, aangezien het toestel wordt geleverd met Android 13 in plaats van Android 14. Gelukkig doet Xiaomi over het algemeen niet moeilijk als je de bootloader van je smartphone wilt unlocken om er iets anders op te flashen. Je moet alleen wel door wat hoepels springen, een Mi-account aanmaken en in het ergste geval een week wachten voordat de fabrikant je toestemming geeft om je toestel te unlocken. Het klinkt eerder als ‘niet compleet blokkeren’ in plaats van echt helpen, maar we kennen genoeg fabrikanten die wel voor een volledige blokkade kiezen.

Hardware: Dimensity 7200 in twee versies

Duurzaamheid en accuduur

Accuduur De meeste smartphones hebben tegenwoordig een accu met een capaciteit van 5000mAh, en de Nothing Phone (2a) en Redmi Note 13 Pro+ zijn geen uitzonderingen. Het vorige model van de Redmi had een iets kleinere accu, met een capaciteit van 4980mAh, terwijl de Nothing Phone (1) een accucapaciteit van 4500mAh had en de (2) er een van 5000mAh heeft. We draaien standaard drie accutests. Bij de browsetest met wifi en 4G laten we Android-smartphones in de Chrome-browser scrollen over webpagina's die op onze lokale server staan. We noteren na hoeveel minuten de telefoon uitvalt. In de videotest zetten we smartphones ook op vliegtuigmodus bij dezelfde helderheid en laten we ze een specifieke video herhaaldelijk afspelen. Toestellen met oledscherm zijn hierbij in het voordeel, want een video bevat vaak veel donkere delen en de pixels op een oledscherm kunnen uitgezet worden. Dat de smartphone met de grootste accu niet altijd in de bovenste regionen van onze grafieken eindigt, is inmiddels bekend. Er zijn een hoop andere factoren waarvan de accuduur afhangt. Denk aan de zuinigheid en efficiëntie van de soc, de software op het toestel en de zuinigheid van het scherm. De Phone (2a) presteert gemiddeld in deze prijscategorie. In onze wifitest houdt het nieuwe toestel van Nothing het 13 uur en 19 minuten vol, iets minder lang dan de 14 uur en 7 minuten van de Redmi, die op dat gebied ook in de middelste regionen van onze grafiek eindigt. De Phone (2a) presteert een stukje beter in de 4G-test. Bijna 14 uur kan het toestel werken op één lading, terwijl de 13 Pro+ van Redmi het iets langer dan 11 uur uithoudt. Video’s kijken op één acculading is iets waar de toestellen van Nothing al langer in uitblinken en de Phone (2a) volgt deze lijn. Eén dag, 2 uur en 10 minuten kan deze smartphone video weergeven en hij doet dat bijna net zo goed als de Phone (1). Het lijkt erop dat de kleine aanpassingen aan de soc die Nothing heeft laten doen, in het voordeel werken van de Phone (2a). De smartphone houdt het zelfs langer vol dan sommige high-end vlaggenschepen, waaronder de Samsung Galaxy S24 en S24 Plus. De twee dagen waar Nothing zelf mee schermt, worden in de praktijk misschien niet gehaald, maar het is alsnog een zeer goede score. De Redmi houdt het in deze test bijna 16 uur vol. Dat is niet slecht, maar in vergelijking met gelijk geprijsde telefoons onder het gemiddelde. Opladen Snel opladen is iets waarmee Chinese smartphones al sinds jaar en dag pronken. We kijken al lang niet meer raar op als we toestellen zien langskomen die opladen met een vermogen van 65, 80, 100 en soms zelfs 200W. De Redmi Note 13 Pro+ steelt de show met een 120W-snellaadfunctie, terwijl de Nothing Phone (2a) niet verder komt dan 45W. In de praktijk betekent dit dat het toestel van Xiaomi binnen een half uur volledig is voorzien van energie en daarmee het snelst ladende toestel is in deze prijscategorie. De Nothing doet er twee keer zolang over en eindigt onder de Chinese telefoons, maar boven de gemiddelde Samsung. De Nothing wordt niet geleverd met een lader, maar wel met een kabel die dezelfde doorzichtige elementen heeft als het toestel en de andere accessoires. Draadloos laden kan de telefoon niet. De Redmi wordt wel met een lader geleverd, maar heeft ook geen draadloze laadmogelijkheden. Duurzaamheid Nothing is sinds het uitbrengen van zijn eerste toestel al bezig met het duurzaam produceren en verpakken van de toestellen en voor de Phone (2a) zet de fabrikant dit voort. Het frame van de smartphone is volledig van gerecycled aluminium, en ook het koper en tin zijn volledig gerecycled. Alle stalen onderdelen zijn van 90 procent gerecycled staal en 80 procent van alle plastic onderdelen is gerecycled of er is gebruikgemaakt van bioplastic. De verpakking van het toestel bestaat voor 60 procent uit gerecycled papier en bevat geen plastic. Voor de inkt is biologisch afbreekbare soja-inkt gebruikt. Xiaomi laat iets minder los over het duurzaamheidsaspect van zijn toestellen. Het bedrijf heeft vorig jaar laten weten energiebesparende methodes te hebben gebruikt om zijn toestellen en bijbehorende verpakking te fabriceren en 40 procent minder materiaal te gebruiken dan 'concurrenten'. Nothing levert de Phone (2a) zonder lader en Xiaomi brengt de Redmi Note 13 Pro+ nog wel uit met snellader. De doos is daarmee ook duidelijk groter dan die van de Nothing, maar gemiddeld even groot als die van concurrenten die ook een lader meeleveren.

Conclusie