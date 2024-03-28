Door Donovan Kerssenberg

Redacteur

Feedback • 28-03-2024 06:00 69

Budget betekent bloatware … Of niet

Nothing Phone (2a) vs. Redmi Note 13 Pro+ Review

28-03-2024 • 06:00

69

Multipage-opmaak

Inleiding

  • Nothing Phone (2a)
  • Redmi Note 13 Pro+

Samengevat

Nothing heeft laten zien dat het mogelijk is een goedkope smartphone te maken die niet alleen kwalitatief goed in elkaar zit, maar ook volledig bloatwarevrij is. Dit is iets wat in deze prijsklasse nauwelijks voorkomt. De fabrikant heeft veel aandacht besteed aan de software, van het uiterlijk tot de verschillende widgets. Wat softwareondersteuning betreft scoort de Nothing net iets boven het gemiddelde in deze prijscategorie. Tot en met 2028 krijg je beveiligingsupdates en drie OS-upgrades. De smartphone is uitgerust met de MediaTek Dimensity 7200 Pro, een midrangesoc die krachtig genoeg is om zelfs de zwaarste games vloeiend te kunnen draaien. Daarnaast wordt er niet gethrottled, waardoor de prestaties ook bij langdurig gebruik gelijk blijven. Stop dit alles in een stevige, kwalitatief hoogwaardige plastic behuizing en je hebt een budgettelefoon die luxe oogt en aanvoelt. Het is misschien geen uitblinker op het gebied van schermhelderheid en camera, maar er zijn weinig toestellen die het de (2a) voor deze prijs nadoen.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

Nothing Phone (2a), 8GB ram, 128GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 328,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 349,-

Bekijk alle uitvoeringen (7)

Samengevat

Xiaomi staat al jaren bekend om het maken van smartphones die je erg veel telefoon voor je geld geven en de Redmi Note 13 Pro+ is daarop geen uitzondering. Het scherm van deze smartphone is zo helder en kleurecht dat het zich kan meten met vlaggenschepen uit hogere prijscategorieën. Het toestel is verder stevig en waterdicht (IP68). De 13 Pro+ is uitgerust met een MediaTek Dimensity 7200 Ultra, een uppermidrangechip die snel genoeg is om de zwaarste games vloeiend te kunnen spelen. Het toestel scoort onder het gemiddelde wat accuduur betreft, maar compenseert dat wel door binnen een half uur weer volledig te zijn opgeladen. De 200-megapixelcamera maakt mooie foto’s, maar de ultragroothoeklens weet ons niet te overtuigen. De macrocamera kun je beter links laten liggen. Voor al dit moois krijg je wel een hoop bloatware en advertenties meegeleverd. De softwareondersteuning is redelijk: met vier jaar en drie OS-upgrades wordt de 13 Pro+ ondersteund tot en met 2027.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Redmi Note 13 Pro+ 5G, 8GB ram, 256GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 329,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 395,62

Bekijk alle uitvoeringen (6)

De concurrentie is moordend in het goedkopere segment van de midrangesmartphonemarkt en fabrikanten tuimelen over elkaar om toestellen uit te brengen die je de meeste waar voor je geld geven. Nothing is een nieuwe speler in deze prijscategorie en moet zich nog bewijzen. Het veroorzaakte enkele jaren geleden een hype op de smartphonemarkt met de Nothing Phone (1). Vorig jaar bracht het de krachtigere Phone (2) uit, die in het duurdere prijssegment wat marktaandeel moest afsnoepen van de gevestigde orde. Beide toestellen werden goed ontvangen en scoorden zo goed in onze tests dat het direct aanraders werden in onze Best Buy Guides. Dit jaar gooit Nothing het weer over een andere boeg en brengt het ons de goedkopere Nothing Phone (2a), een toestel dat het goedkopere segment van de midrangesmartphonemarkt moet veroveren.

Nothing Phone 2a en Redmi Note 13 Pro+

Een andere fabrikant die regelmatig toestellen als aanrader in onze koopgidsen heeft staan, is Xiaomi. De Chinese smartphonegigant brengt al jaren de Redmi Note-serie uit, goedkope smartphones met goede specificaties voor weinig geld. Het was dan ook geen verrassing dat Xiaomi met een aantal verschillende Redmi Note 13-toestellen op de proppen kwam. In deze review gaan we aan de slag met de Note 13 Pro+. Deze heeft bijna dezelfde specificaties als de gewone Redmi Note 13, maar is net iets krachtiger, is waterdicht en heeft wat sneller geheugen aan boord. Deze telefoon is ongeveer net zo duur als de Nothing Phone (2a), dus leek hij ons de ideale smartphone om die laatste mee te vergelijken.

Liefde en aandacht

Nothing heeft voor, tijdens en na de introductie van de Phone (2a) meermaals geroepen dat andere smartphonefabrikanten maar weinig aandacht besteden en liefde geven aan hun lowermidrangetelefoons. Alle aandacht gaat naar de vlaggenschepen en uppermidrangetoestellen. De rest is maar een samenraapsel van goedkope onderdelen, rommelige software vol bloatware, korte softwareondersteuning, matige camera’s en inspiratieloze ontwerpen. Nothing zegt daar tegenin te willen gaan met de Phone (2a) en net zoveel aandacht te besteden aan dit lowermidrangetoestel als andere fabrikanten doen met hun duurdere toestellen. Zo zou de Phone (2a) nagenoeg dezelfde software hebben als zijn duurdere voorgangers, goede camera’s, een processor die krachtig genoeg is om zware games te spelen en een goede koeling met extra grote vapourchamber, zodat het toestel niet of nauwelijks throttelt. Ook is de accu volgens Nothing bovengemiddeld goed, waardoor het toestel ook nog eens lang meegaat op een lading. Het bedrijf heeft daarnaast samengewerkt met MediaTek en de (2a) uitgerust met een aangepaste versie van de Dimensity 7200. Deze 7200 Pro moet nog energie-efficiënter zijn dan de normale versie. En dat allemaal voor 329 euro.

Nothing Phone (2a) en Redmi Note 13 Pro+Nothing Phone (2a) en Redmi Note 13 Pro+

Dit klinkt heel nobel en mooi, maar andere fabrikanten werken aan toestellen die je voor hetzelfde geld nagenoeg hetzelfde proberen te geven. Zo heeft de Redmi Note 13 Pro+ ook een aangepaste versie van de MediaTek Dimensity 7200, de Dimensity 7200 Ultra, en staan de toestellen van Xiaomi er juist om bekend veel hardware te bieden voor weinig geld. Denk daarbij aan schermen die zich kunnen meten met die van de vlaggenschepen uit de duurste prijscategorie, veel geheugen en een hoop aansluitmogelijkheden. De Note 13 Pro+ is bovendien uitgerust met een 200-megapixelhoofdcamera en het bedrijf heeft de afgelopen paar jaar grote stappen gezet op cameragebied. Xiaomi staat overigens wel bekend om het meeleveren van veel software van derden en op dat gebied zou het toestel van Nothing weleens kunnen verrassen.

Het lijkt er dus op dat de Phone (2a) een geduchte tegenstander heeft. Is het Nothing gelukt een toestel te maken dat de strijd kan aangaan met de gevestigde orde in deze prijscategorie, of gaat dat op niets uitlopen? Je leest het in deze review.

Behuizing en scherm

De Nothing (2a) mag dan het budgetbroertje zijn van de andere twee Nothing-telefoons, het budgetkarakter is nauwelijks te zien. Aan de achterkant valt wel op dat er minder ledstrips, door Nothing Glyph-interface genoemd, aanwezig zijn. Alleen het bovenste gedeelte van het toestel bevat drie strips, die om het camera-eiland heen zijn geplaatst. Alleen daaraan zou je kunnen merken dat het om een budgetversie gaat.

De achterkant is bij dit goedkopere model niet van glas, maar van doorzichtig, hoogglanzend plastic. Het heeft dezelfde lichte bolling als de achterkant van de Phone (2) en voelt daardoor net zo luxe aan. De rand is ook van plastic en heeft een ruwe, matte afwerking. Nothing heeft het voor elkaar gekregen om de rand luxe te laten aanvoelen en doordat de gladde achterkant van de telefoon net over de rand heen is gevouwen, oogt het geheel ook luxe. Het gladde plastic is overigens wel wat gevoeliger voor vingerafdrukken en trekt bovendien snel stof aan. Het geeft een beetje mee als je erop drukt, maar niet zo dat het breekt of dat je moet vrezen dat het wordt beschadigd. Ook geeft de smartphone een beetje mee als hij wordt getordeerd, maar dat is minimaal en geen indicatie dat hij snel stuk kan gaan. Sterker nog, als je de smartphone gewoon in je hand houdt, voelt hij stevig en kwalitatief hoogwaardig aan.

Nothing Phone (2a) voor- en achterkantNothing Phone (2a) voor- en achterkant

Verder zitten de camera’s, anders dan bij veel smartphones, in het midden van de bovenkant van de behuizing. Ze staan bovendien naast elkaar. Het is een opvallende keuze; sommige gebruikers zien het als een mooie oplossing, anderen vinden het raar. Ik stoor me niet aan deze set-up. Sterker nog, door deze opstelling wiebelt de smartphone minder snel als hij plat op tafel ligt.

De Glyph-interface is zoals eerder gezegd een stuk kleiner dan bij de duurdere modellen, maar bevat nog steeds alle functies die de duurdere versies ook hebben. Hij bestaat uit drie strips met elk 26 zones. Net als bij de duurdere modellen kan een deel van de interface gebruikt worden als indicator voor het volume, als timer of in combinatie met apps van derden. Alleen de mogelijkheid om aan te geven hoe vol de accu is, lijkt niet aanwezig.

Nothing Phone (2a) Glyph interface

Nothing werkt samen met verschillende appbouwers om de indicator te ondersteunen en geeft als voorbeeld dat apps voor het bestellen van maaltijden kunnen aangeven hoever de bezorger is, of taxibedrijven die aangeven hoelang het duurt voordat de taxi voor je deur staat. Het is een leuke extra functie en vooral handig als je iemand bent die voor elk wissewasje op zijn scherm kijkt. Zo iemand ben ik niet, dus voor mij zal het geen reden zijn om de Glyph-interface te gebruiken, behalve dat het er leuk uitziet. Op dit moment is er slechts een handjevol apps van derden die iets met deze interface kunnen doen, dus daar heb je hem niet voor nodig. De standaardfuncties zijn echter al goed genoeg om meer uit je toestel te kunnen halen. Daarbij levert het nog steeds nieuwsgierige blikken op.

Aan de linkerkant van de NFC-spoel zitten twee strips die samen de helft van een cirkel moeten voorstellen. Aan de rechterkant van de spoel zit een rechte strip, die ook dienstdoet als indicator. Deze strips kunnen ook bijschijnen als je met de camera aan de slag gaat. Alle leds kunnen individueel oplichten op de maat van je ringtone.

De power- en volumeknoppen zitten op dezelfde plek als bij de andere Nothing telefoons. De powerknop zit aan de rechterzijde van het toestel. Aan de onderkant vind je een USB-C-poort, simkaarttray, microfoongaatje en een van de twee stereoluidsprekers. De tray heeft overigens slechts plaats voor twee simkaarten; een microSD-kaart kan niet worden gebruikt. Ook de koptelefoonaansluiting is niet aanwezig, hoewel die in deze prijscategorie nog gebruikelijk is. Links van het toestel zitten de twee volumeknoppen en bovenin zit nog een microfoongat. Aan de voorzijde zit linksboven een gaatje voor de frontcamera en middenboven zit de oorluidspreker, die tegelijk als tweede luidspreker fungeert. De smartphone heeft een IP54-certificaat, en is stof- en spatwaterdicht. De Nothing Phone (2a) is iets kleiner dan de Phone (2), 161,7x76,3x8,6mm, en met 190g iets lichter. Het scherm is wel even groot. De schermrand is iets dunner en net als bij de vorige modellen volledig symmetrisch.

Nothing Phone (2a) knoppenNothing Phone (2a) knoppen

De Redmi Note 13 Pro+ is iets kleiner, dikker en zwaarder. Hij meet 161,4x74,2x8,9mm en weegt afhankelijk van de uitvoering 199 tot 205g. Ook deze smartphone heeft een symmetrische schermrand, maar dan gekromd. Vooral daardoor oogt en voelt het toestel aan als high-end. Ooit was dit iets wat je alleen op high-end smartphones zag en hoewel gekromde (scherm)randen op z’n retour leken te zijn, ziet het er nu naar uit dat veel fabrikanten nog geen afscheid kunnen nemen van deze ontwerpkeuze. In tegenstelling tot Nothing heeft Xiaomi gekozen voor een glazen of een nepleren achterkant, afhankelijk van het model. Het frame is van plastic en heeft een matte afwerking die het laat lijken op aluminium. De glazen achterkant lijkt een matte, parelmoeren afwerking te hebben, maar voelt volledig glad aan. Desondanks is de smartphone niet gevoelig voor vingerafdrukken en is het toestel stevig genoeg om niet mee te geven tijdens het torderen.

Redmi Note 13 Pro+Redmi Note 13 Pro+Redmi Note 13 Pro+

De Note 13 Pro+ heeft geen echt camera-eiland, maar net als bij Samsung steken de camera’s direct uit de behuizing. De lenzen zijn wel een stuk groter dan die van Samsung en het toestel wiebelt dan ook behoorlijk als het plat op tafel ligt. Het bovenste gedeelte, waar de camera’s zich bevinden, heeft een glanzende look, terwijl twee derde van de behuizing een mat, parelmoer uiterlijk heeft. Er zijn verder op het bovenste gedeelte wat strepen aangebracht die lijken op de strepen die we vorig jaar zagen op de Xiaomi 13-smartphones. De Note 13 Pro+ heeft rechts de power- en volumeknoppen zitten, bovenin microfoongaatjes en de IR-blaster, en onderin een USB-C-poort, een van de twee stereoluidsprekers en een simkaartslot voor twee simkaarten, maar geen SD-kaart. Ook bij dit toestel is geen koptelefoonaansluiting te vinden en hier valt dat meer op dan bij de Nothing Phone (2a), aangezien de meeste Redmi Note-smartphones deze aansluiting wel hebben. De smartphone heeft verder een IP68-certificaat en is dus water- en stofdicht: echt luxe voor dit bedrag.

Redmi Note 13 Pro+ knoppen

Nothing Phone (2a) Redmi Note 13 Pro+
Hoogte (mm) 161,7 161,4
Breedte (mm) 75,63 75,42
Dikte (mm) 8,6 8,9
Gewicht 190g 199g - 205g
Schermdiagonaal 6,7" 6,67"

Scherm

De budgetsmartphone van Nothing is uitgerust met een oledscherm van 6,7 inch en een resolutie van 2412x1080 beeldpunten. Dit scherm kan 1 miljard kleuren weergeven en heeft een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Het is geen ltpo-scherm, zoals bij de Phone (2), waardoor de refreshrate minder variabel is. Je kunt kiezen uit dynamisch, hoog (120Hz) en standaard (60Hz). Hoewel het geen ltpo-scherm is, is ondersteuning voor always-ondisplay aanwezig. Het scherm schaalt dan terug naar 30Hz. Dit kun je bovendien configureren en uitrusten met widgets en snelkoppelingen. De Redmi Note 13 Pro+ heeft ook geen ltpo-scherm en laat je alleen kiezen tussen 60 en 120Hz. Aod wordt ook ondersteund. Verder heeft het scherm van de Redmi een hogere resolutie dan dat van de Nothing, 2712x1220 pixels, en het kan meer kleurgradaties weergeven. Het toestel van Xiaomi ondersteunt HDR10+ en Dolby Vision, terwijl de Nothing alleen HDR10+ ondersteunt. De schermen van beide toestellen zijn voorzien van Gorilla Glass. De Nothing heeft Gorilla Glass 5 en de Redmi het nieuwere Gorilla Glass Victus.

De concurrentie is moordend in deze prijscategorie en de kwaliteit van de smartphones stijgt gestaag. De afgelopen paar jaar zien we steeds vaker dat midrange- en zelfs sommige low-end smartphones ontzettend goede schermen hebben met een zeer goede kleurechtheid. De smartphones van Xiaomi blinken hier vaak in uit. Nothing heeft in de hogere prijssegmenten ook zijn sporen verdiend op dat gebied. We zijn dan ook benieuwd hoe deze goedkopere telefoon het doet en hoe hij zich verhoudt tot gelijk geprijsde toestellen en telefoons met ongeveer dezelfde specificaties. We zijn in de weer gegaan met Portrait Displays Calman Color Calibration-software om het scherm te meten en vergelijken de resultaten met die van de Redmi Note 13 Pro+.

  • Piekhelderheid 15%
  • Piekhelderheid (33%)
  • Piekhelderheid (100%)
  • Minimale helderheid
  • Kleurtemperatuur
  • Gem. grijsafwijking
  • Gem. kleurafwijking
  • DCI-P3-kleurdekking
  • Colorchecker
Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 6,67"
1.609
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 6,67"
1.599
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 6,4"
1.360
Samsung Galaxy A34 2340x1080 6,6"
1.273
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
1.201
Poco F3 2400x1080 6,67"
1.200
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 6,67"
1.175
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 6,55"
1.152
Google Pixel 6a 2400x1080 6,1"
1.019
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
1.012
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
1.002
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
922
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
916
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 6,67"
892
Poco X5 Pro 2400x1080 6,67"
860
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
835
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 6,67"
797
Nothing Phone (1) 2400x1080 6,55"
697
Apple iPhone 12 2532x1170 6,1"
614
Cat S75 2408x1080 6,6"
532
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 6,67"
1.542
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 6,67"
1.537
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 6,4"
1.214
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
1.175
Samsung Galaxy A34 2340x1080 6,6"
1.169
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 6,55"
1.125
Poco F3 2400x1080 6,67"
1.110
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 6,67"
1.101
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
1.006
Google Pixel 6a 2400x1080 6,1"
949
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
936
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
926
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
920
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 6,67"
892
Poco X5 Pro 2400x1080 6,67"
872
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 6,67"
872
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
835
Nothing Phone (1) 2400x1080 6,55"
688
Apple iPhone 12 2532x1170 6,1"
614
Cat S75 2408x1080 6,6"
526
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 6,67"
1.249
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 6,67"
1.194
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
1.012
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
999
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 6,55"
984
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 6,4"
922
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 6,67"
912
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
904
Poco F3 2400x1080 6,67"
893
Samsung Galaxy A34 2340x1080 6,6"
890
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 6,67"
884
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 6,67"
863
Poco X5 Pro 2400x1080 6,67"
854
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
814
Google Pixel 6a 2400x1080 6,1"
779
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
754
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
724
Nothing Phone (1) 2400x1080 6,55"
652
Apple iPhone 12 2532x1170 6,1"
614
Cat S75 2408x1080 6,6"
522
Minimale helderheid
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
1,62
Samsung Galaxy A34 2340x1080 6,6"
1,71
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 6,4"
1,81
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 6,67"
1,83
Apple iPhone 12 2532x1170 6,1"
1,84
Google Pixel 6a 2400x1080 6,1"
1,88
Poco X5 Pro 2400x1080 6,67"
1,89
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
1,93
Poco F3 2400x1080 6,67"
1,96
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
1,96
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 6,67"
1,98
Nothing Phone (1) 2400x1080 6,55"
1,99
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 6,67"
2,02
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
2,15
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
2,25
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 6,67"
2,33
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 6,67"
2,34
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
2,38
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 6,55"
3,18
Kleurtemperatuur wit
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter)
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
6.260
Nothing Phone (1) 2400x1080 6,55"
6.267
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 6,4"
6.275
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 6,67"
6.321
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 6,67"
6.323
Poco X5 Pro 2400x1080 6,67"
6.361
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
6.404
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 6,67"
6.404
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
6.469
Samsung Galaxy A34 2340x1080 6,6"
6.499
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 6,67"
6.501
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
6.507
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 6,55"
6.576
Apple iPhone 12 2532x1170 6,1"
6.623
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 6,67"
6.723
Google Pixel 6a 2400x1080 6,1"
6.869
Poco F3 2400x1080 6,67"
6.981
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
7.344
Cat S75 2408x1080 6,6"
7.439
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
7.454
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 6,67"
1,15
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 6,67"
1,15
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 6,67"
1,49
Nothing Phone (1) 2400x1080 6,55"
1,50
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
1,77
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 6,55"
1,82
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 6,67"
1,89
Samsung Galaxy A34 2340x1080 6,6"
2,01
Poco X5 Pro 2400x1080 6,67"
2,01
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
2,10
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 6,67"
2,10
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
2,10
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 6,4"
2,12
Apple iPhone 12 2532x1170 6,1"
3,30
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
3,84
Google Pixel 6a 2400x1080 6,1"
3,90
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
4,20
Cat S75 2408x1080 6,6"
4,44
Poco F3 2400x1080 6,67"
4,70
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
4,86
Gemiddelde kleurafwijking
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 6,67"
0,75
Nothing Phone (1) 2400x1080 6,55"
0,85
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 6,55"
0,88
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 6,67"
1,20
Poco X5 Pro 2400x1080 6,67"
1,33
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 6,67"
1,41
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 6,67"
1,56
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 6,67"
1,70
Samsung Galaxy A34 2340x1080 6,6"
1,90
Google Pixel 6a 2400x1080 6,1"
2,22
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 6,4"
2,56
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
2,61
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
2,69
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
2,86
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
3,40
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
4,36
Cat S75 2408x1080 6,6"
6,21
Maximale gamut coverage - percentage DCI-P3
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde bereik in % (hoger is beter)
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 6,67"
100,0
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 6,67"
100,0
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 6,55"
100,0
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
100,0
Samsung Galaxy A34 2340x1080 6,6"
100,0
Poco X5 Pro 2400x1080 6,67"
100,0
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 6,67"
99,9
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 6,67"
99,9
Poco F3 2400x1080 6,67"
99,8
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
99,6
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
98,7
Apple iPhone 12 2532x1170 6,1"
98,4
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
97,5
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 6,4"
96,8
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 6,67"
96,0
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
95,9
Nothing Phone (2a) 2412x1080 6,7"
93,1
Google Pixel 6a 2400x1080 6,1"
83,5
Nothing Phone (1) 2400x1080 6,55"
83,3
Cat S75 2408x1080 6,6"
80,1
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Smartphone Resolutie Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 OLED
0,90
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 OLED
0,98
Poco X5 Pro 2400x1080 OLED
1,24
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 OLED
1,27
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 OLED
1,33
Samsung Galaxy A34 2340x1080 OLED
1,44
Google Pixel 6a 2400x1080 OLED
1,52
Nothing Phone (2a) 2412x1080 OLED
1,54
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 OLED
1,79
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 OLED
2,07
Motorola Edge 40 2400x1080 OLED
3,06
Sony Xperia 10 V 2520x1080 OLED
3,91
Cat S75 2408x1080 LCD
6,14

Het valt op dat de Phone (2a) in elke situatie rond de 1000cd/m² haalt, of het scherm nu 15, 33, 50 of 100 procent wit is. Meestal als we smartphones testen, zien we daarin verschil en dat geldt ook voor de Redmi Note 13 Pro+, die we tegenover de Nothing Phone (2a) hebben gezet. Als 15 procent van het scherm wit is, haalt het toestel van Xiaomi ongeveer 1600cd/m². Daarmee ligt het ver voor op de smartphone van Nothing. Dat geldt ook als 33 procent van het scherm wit is. Als het scherm volledig wit is, ligt de Redmi met 1194cd/m² een stuk dichter bij de 1012cd/m² die de Nothing haalt. Als we de helderheid terugschalen naar het minimum, scoort de Nothing met minder dan 2cd/m² ook erg goed. In de praktijk betekent dit dat het scherm van de smartphone in de volle zon goed bekeken kan worden en je bij totale duisternis niet met je ogen hoeft te knijpen als je het toestel gebruikt. Het beeld kan nog verder gedimd worden als je de optie 'extra dimmen' inschakelt. Deze is te vinden in de Quick Settings, maar dan onder de opties die je handmatig moet toevoegen. De Redmi mist deze optie, maar kan van zichzelf bijna net zo goed dimmen in de standaardoptie.

Wat kleurweergave betreft doet de Phone (2a) het zeer goed. Het toestel zit zeer dicht bij de ideale waarde van 6500 kelvin. Met kleur- en grijsafwijkingen zit het toestel onder de 3ΔE, een kleurafwijking die voor het menselijk oog niet zichtbaar is. De smartphones van Xiaomi staan al jaren bekend om hun heldere schermen met goede kleurweergave en de Redmi Note 13 Pro+ is daarin geen uitzondering. De smartphone scoort een stuk beter dan de Nothing wat kleur- en grijsafwijkingen betreft, maar aangezien ze allebei onder de 3ΔE blijven, zal het verschil je met het blote oog niet opvallen.

  • Nothing Phone (2a)
  • Redmi Note 13 Pro+
Nothing Phone (2a) schermtestresultatenNothing Phone (2a) schermtestresultatenNothing Phone (2a) schermtestresultatenNothing Phone (2a) schermtestresultatenNothing Phone (2a) schermtestresultatenNothing Phone (2a) schermtestresultatenNothing Phone (2a) schermtestresultatenNothing Phone (2a) schermtestresultaten
Redmi Note 13 Pro+ SchermtestrsultatenRedmi Note 13 Pro+ SchermtestrsultatenRedmi Note 13 Pro+ SchermtestrsultatenRedmi Note 13 Pro+ SchermtestrsultatenRedmi Note 13 Pro+ SchermtestrsultatenRedmi Note 13 Pro+ SchermtestrsultatenRedmi Note 13 Pro+ SchermtestrsultatenRedmi Note 13 Pro+ Schermtestrsultaten

Camera

De Nothing Phone (2a) heeft net als zijn voorlopers twee cameramodules aan de achterkant met een sensorresolutie van 50 megapixel met 4-in-1-pixelbinning, wat standaard 12,5-megapixelfoto's oplevert. Dat is weer een bewuste keuze van Nothing. Het bedrijf liet weten liever een kleiner aantal kwalitatieve camera's in te bouwen dan een grote hoeveelheid minderwaardige exemplaren. In deze prijscategorie komt het vaker voor dat toestellen geen telecamera hebben en als er meerdere camera’s aanwezig zijn, dan is meestal alleen de hoofdcamera van echt goede kwaliteit, de groothoekcamera van iets mindere kwaliteit en eventuele extra camera’s van lage kwaliteit of ze hebben een lage resolutie.

De Redmi Note 13 Pro+ heeft ook een opstelling met meer dan twee camera's, waaronder 'exemplaren van minderwaardige kwaliteit', in tegenstelling tot de opstelling zoals bij Nothing met slechts twee 'goede' camera's. De hoofdcamera van de Redmi Note 13 Pro+ heeft niet alleen een sensor met vier keer zoveel megapixels, hij is ook nog eens een kwart groter (1/1,4" tegenover 1/1,56", wat neerkomt op ongeveer 63mm2 versus 50mm2). Daarnaast heeft de Redmi een f/1,7-lens die meer licht doorlaat dan de f/1,9-lens van de Nothing. Beide hebben wel ois, wat tegenwoordig voor meer middenklassers geldt, maar nog niet standaard is in deze prijsklasse.

Omgekeerd is de ultragroothoekcamera van de Nothing dan weer indrukwekkender op papier. De 50-megapixelsensor is ongeveer dubbel zo groot: 20,5mm2 versus ongeveer 10mm2. Hoewel de 2-megapixelmacrocamera van de Redmi op papier niet veel soeps belooft, heeft de Nothing überhaupt geen macrofunctie omdat de ultragroothoekcamera een vaste focus heeft en dus niet dichtbij kan scherpstellen. Dit in tegenstelling tot de Nothing Phone 1 en 2.

Nothing Phone (2a) en Redmi Note 13 Pro+ Camera'sNothing Phone (2a) en Redmi Note 13 Pro+ Camera's
  • Nothing Phone (2a)
  • Redmi Note 13 Pro+
Nothing Phone (2a) Primair Ultragroothoek Front
Resolutie 50 megapixel 50 megapixel 32 megapixel
Sensorgrootte 1/1,56" 1/2,76" 1/2,74
Pixelgrootte 1μm 0,64μm 0,8μm
Bayerlay-out 4x4 4x4 1x1
Autofocus Pdaf - -
OIS Ja Ja -
Diafragma F/1,9 F/2,2 F/2,2
Video
4k @ 30fps		 4k @ 30fps 1080p @ 30fps
OnePlus 12R Primair Ultragroothoek Macro Front
Resolutie 200 megapixel 8 megapixel 2 megapixel 16 megapixel
Sensorgrootte 1/1,4" 1/4" N.b 1/3"
Pixelgrootte 0,56μm 1,2μm N.b. 1μm
Bayerlay-out 4x4 1x1 1x1 1x1
Autofocus Pdaf - - Pdaf
Ois Ja - - -
Diafragma F/1,7 F/2,2 F/2,4 F/2,2
Video 4k @ 30fps 1080p @ 30fps - 720p @ 30fps

Praktijktest

Wij gingen op stap met de Redmi Note 13 Pro+ en de Nothing Phone (2a) en vergeleken ze met de OPPO Find X5. Dit toestel is al wat ouder, maar zit inmiddels in dezelfde prijscategorie en is ook uitgerust met twee 50-megapixelcamera’s. In combinatie met de Marisillicon X ISP zou dit toestel nog steeds erg mooie foto’s moeten kunnen maken. Bovendien zijn er de afgelopen jaren diverse updates gepusht naar de smartphone die de kwaliteit van de foto’s verder zouden moeten verbeteren.

Nothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's hoofdcamera

De hoofdcamera van de Phone (2a) maakt mooie, scherpe foto’s, maar de kleuren worden net iets te veel geboost, waardoor het gras een fellere groene kleur heeft dan in werkelijkheid. De Note 13 Pro+ heeft daar minder last van en schiet kleurgetrouwe foto's, net als de 5X. De Redmi legt daarbij het meeste detail vast, waardoor individuele grassprieten en bladeren beter van elkaar te onderscheiden zijn dan bij de Nothing en de 5X. Als we kijken naar de doortekening bij donkere delen doet de Nothing het iets beter dan de Redmi, maar als er sprake is van veel tegenlicht, zijn de resultaten nagenoeg gelijk. De OPPO is op dat gebied wat terughoudender, waardoor schaduwrijke delen wat donkerder uit de verf komen.

Nothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's 2x zoommodus

Voor 2x zoomen maken zowel de Nothing Phone (2a) als de Redmi Note 13 Pro+ gebruik van digitale zoom. De 200-megapixelsensor van de Redmi is hier duidelijk in het voordeel, want er wordt een stuk meer detail vastgelegd. Fijne details worden wel een beetje uitgesmeerd, waardoor het er enigszins schilderachtig uitziet.

Nothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, dagfoto's ultragroothoekcamera

De ultragroothoekcamera’s van de Nothing en de Redmi zijn redelijk aan elkaar gewaagd. Wat kleurechtheid betreft ligt de Redmi iets dichter bij de werkelijkheid en als het gaat om de hoeveelheid detail die wordt vastgelegd, is het stuivertje wisselen met af en toe een licht voordeel voor de Redmi.

Nothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamersNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's hoofdcamers

Als we 's nachts met de toestellen op stap gaan, liggen de Nothing, OPPO en Redmi behoorlijk dicht bij elkaar wat kleurverzadiging en witbalans betreft. De Note 13 Pro+ weet net wat meer detail vast te leggen en de donkere delen wat meer naar voren te halen dan de Phone (2a). De Redmi kiest voor een helderdere belichting, terwijl de Nothing iets terughoudender is, wat ook gepaard gaat met een beetje ruis. De OPPO schiet tekort in het vastleggen van details. De foto’s zijn helder en zien er goed uit, maar de ruis wordt wat overijverig gladgestreken, wat alles ietwat schilderachtig laat overkomen. Fijne details verdwijnen hierdoor. Als er weinig licht voorhanden is, liggen de Nothing en Redmi dichter bij elkaar wat helderheid betreft. De Phone (2a) legt vooral de details in schaduwrijke delen goed vast en toont duidelijke doortekening. De Note 13 Pro+ laat schaduwrijke delen donkerder, waardoor er minder doortekening te zien is. Over het algemeen legt de Redmi toch de meeste details vast. De OPPO schiet de helderste foto's, maar heeft ook hier te maken met een streng gladstrijkalgoritme en een verscherping, waardoor vooral struiken en grasvelden er wat 'veegachtig' uitzien.

Nothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodusNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's 2X zoommodus

Op tweemaal zoomen zien wij eigenlijk hetzelfde, wat niet zo raar is aangezien de Nothing en Redmi geen telecamera hebben. Het gaat bij die twee telefoons dus om een digitale zoom en daarbij zien we dat de 200-megapixelcamera van de Redmi goed van pas komt om de kleinere details vast te leggen. De Nothing doet het ook erg goed, maar kan niet tippen aan de Redmi: hij legt minder details vast en produceert iets meer ruis. De foto’s van de OPPO zijn even helder als die van de Nothing, maar er gaat meer detail verloren.

Nothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's UltragroothoekcameraNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, nachtfoto's Ultragroothoekcamera

De ultragroothoekcamera schetst een heel ander beeld in de nacht. De Nothing produceert de mooiste plaatjes, zij het met wat meer ruis. De kleurechtheid is goed, net als de witbalans, en er is redelijk wat doortekening in de donkere stukken zichtbaar. De Redmi Note 13 Pro+ heeft grote moeite om met de ultragroothoeklens foto’s te maken in het donker. Er wordt weinig detail vastgelegd en donkerdere delen zijn simpelweg onzichtbaar. De OPPO Find X5 schiet strakke plaatjes, legt veruit de meeste details vast en heeft de minste ruis, al maakt de strenge ruisonderdrukking er toch weer een schilderachtig plaatje van.

Nothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, SelfieNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, SelfieNothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro+ Cameratest, Selfie

Het maken van selfies is van geen van de smartphones een sterk punt. De foto’s zijn wazig en er treden hier en daar zelfs wat fouten op, waardoor er een vertekend beeld optreedt. De oude OPPO maakt nog de beste selfies, maar ook die zijn wazig en hebben maar weinig detail.

Redmi Note 13 Pro+ MacrotestRedmi Note 13 Pro+ Macrotest

De macrocamera van de Redmi stelt niet zoveel voor, maar is goed genoeg voor een simpele post op sociale media. De OPPO schiet een stuk mooiere foto’s. De Nothing heeft geen macrocamera of macrostand en daarom is er in deze galerij geen foto van dit toestel te vinden.

Software: wel of geen bloatware

Smartphones in deze prijscategorie zijn meestal uitgerust met bloatware. “Hoe goedkoper de smartphone, hoe meer software van derden”, lijkt het devies van de gemiddelde softwarefabrikant. Nothing heeft meermaals geuit dat het die kant niet op wil gaan. De fabrikant riep voor, tijdens en na de onthulling van de Phone (2a) dat de gemiddelde fabrikant maar weinig aandacht besteedt aan zijn goedkopere toestellen. Dat zou niet alleen gelden in reclame-uitingen, maar ook op softwaregebied. Nothing staat inmiddels bekend als een fabrikant die veel aandacht besteedt aan de software van het toestel en we waren dan ook benieuwd hoe het zijn budgettoestel zou inrichten.

Xiaomi staat meestal aan de andere kant van het spectrum; de smartphones van deze fabrikant zijn vaak uitgerust met veel software van derden en zelfs advertenties. Het bedrijf sluit deals met verschillende partijen die software meeleveren. Xiaomi compenseert dit meestal met krachtigere hardware, waardoor je vaak meer telefoon voor je geld krijgt dan bij andere fabrikanten. Denk aan krachtigere socs en betere schermen. Nothing heeft wat dat betreft echter het vuur na aan de schenen van de Chinese smartphonegigant gelegd. Het heeft een telefoon uitgebracht met nagenoeg dezelfde specificaties, maar een lagere prijs en … zonder bloatware.

Je leest het goed. De Phone (2a) heeft geen enkel stukje bloatware aan boord en is daarnaast zelfs zeer zuinig geweest met het meeleveren van eigen Nothing-apps. Waar de fabrikant bij de andere twee modellen de Componist-app en een iconpack meeleverde, zijn deze op de (2a) niet standaard geïnstalleerd. Er zijn wel verwijzingen naar deze apps te vinden in de instellingenapp en systeemmenu’s, maar als je daarop drukt, word je automatisch naar de pagina in Google Play gestuurd en krijg je de keuze om ze alsnog te downloaden. Alle apps in de drawer zijn standaard Android- en Google-apps, op de audiorecorder en de Nothing-X-app na. Dit zijn apps van Nothing zelf en hebben hetzelfde minimalistische uiterlijk als de rest van de UI-elementen. We zijn hier erg blij mee en Nothing bewijst dat het mogelijk is om betaalbare smartphones uit te brengen zonder ze vol te stoppen met bloatware.

De Phone (2a) draait op Android 14 en de interface is praktisch gelijk aan die van het vorige model. De 'max icons'-instelling maakt het mogelijk om bepaalde iconen extra groot weer te geven. Deze extra grote iconen zijn ook te zien in het pulldownmenu. De draadlozeconnectiviteitsopties, zoals bluetooth- en wifi-instellingen, worden op dezelfde manier weergegeven. De Nothing X-app is aanwezig en laat je makkelijk verbinding maken met je Nothing-oordopjes. Ondersteuning voor Apples AirPods is ook weer aanwezig, zodat je geen app van derden hoeft aan te schaffen om de volledige functionaliteit van de oordopjes te kunnen gebruiken. De nft-functie lijkt permanent met pensioen te zijn gestuurd en ook de automatische verbinding met Tesla-auto’s heeft het veld moeten ruimen.

Nothing Phone (2a) OS screenshotsNothing Phone (2a) OS screenshotsNothing Phone (2a) OS screenshotsNothing Phone (2a) OS screenshotsNothing Phone (2a) OS screenshotsNothing Phone (2a) OS screenshotsNothing Phone (2a) OS screenshotsNothing Phone (2a) OS screenshots

Mocht je gebruik willen maken van de extra Nothing-apps, dan kun je met de Componist-app je eigen ringtones maken, die werken met de Glyph-interface. Daarvoor zie je in een interface welke verlichting kan worden geselecteerd en wanneer welke verlichting aan of uit moet gaan. Het is niet mogelijk om eigen muziekbestanden te importeren, maar wel om ringtones die gemaakt zijn met de app, toe te voegen. Voor het gebruiken van eigen muziek kun je terecht in de standaard Glyph-instellingenapp. De ledjes op de achterkant zullen meeknipperen met je muziek. Mocht je niet gecharmeerd zijn van de lichteffecten achter op je toestel, dan kun je ze uiteraard uitschakelen of de intensiteit ervan terugschroeven. Het is ook mogelijk om in te stellen dat de leds oplichten als er een notificatie binnenkomt terwijl je het toestel omgedraaid op tafel hebt liggen. Het geluid is dan uitgeschakeld, maar de ledjes knipperen op een bepaalde manier.

Nothing Phone (2a) Glyph interface screenshotsNothing Phone (2a) Glyph interface screenshotsNothing Phone (2a) Glyph interface screenshots

Wat ondersteuning betreft blaast Nothing hoog van de toren door te zeggen dat het zijn budgettoestel langer zal ondersteunen dan andere bedrijven doen met hun goedkope toestellen. Toen de fabrikant na deze uitspraak bij de aankondiging vol trots vertelde dat het toestel drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates zou krijgen, bleef het stil in de zaal. Het klopt dat de gemiddelde fabrikant het in deze prijscategorie minder lang doet, maar het verschil is kleiner dan we hadden verwacht. Zeker nu er steeds meer fabrikanten zijn die hun, weliswaar duurdere, toestellen vijf tot tien jaar voorzien van updates. Aan de andere kant ondersteunt Nothing al zijn toestellen even lang en in het geval van de Phone (2a) betekent dat dat de smartphone tot en met maart 2028 wordt onderhouden. Het is nog niet duidelijk of het apparaat daarna kan worden voorzien van customroms, maar aangezien Nothing voorgaande jaren de kernelbroncode vrij snel had en de bootloader simpelweg met enkele adb-commando’s kan worden ontgrendeld, verwacht ik dat dit ook het geval zal zijn voor de Nothing Phone (2a), wat goed nieuws is voor de customromcommunity.

De Redmi Note 13 Pro+ draait op Android 13 met MIUI 14 daarbovenop. Binnenkort wordt de smartphone bijgewerkt naar HyperOS 14, waardoor er het een en ander verandert aan de look-and-feel van het systeem. Zoals je inmiddels weet, zit de gebruikersinterface van Xiaomi wat anders in elkaar dan de gebruikelijke Android-interfaces. Hoewel het best fijn werkt en je legio aanpassingsmogelijkheden hebt, is het even wennen als je van een ander toestel komt. Gelukkig geeft het systeem je sinds een tijdje de keuze of je wel of geen applade wilt gebruiken. Deze drawer heeft bovenin verschillende tabs staan die apps op hun functionaliteit groeperen, een functie die hard nodig is, aangezien dit toestel weer vol zit met bloatware.

Redmi Note 13 Pro+ UIRedmi Note 13 Pro+ UIRedmi Note 13 Pro+ UIRedmi Note 13 Pro+ UIRedmi Note 13 Pro+ UIRedmi Note 13 Pro+ UI

Naast de vele Xiaomi-apps die dezelfde functionaliteit hebben als de standaard Google-apps, die ook op dit toestel staan, zijn er een hoop ‘extra apps en games’ meegeleverd. De Google-bestandsbeheerapp is vervangen door de eigen Xiaomi-bestandsbeheerapp, naast de standaard Agenda-app bevindt zich de Agoda-app. Verder zijn een eigen browser, videospeler, muziekspeler, notitiesapp, galerij, klok, kompas, audiorecorder en rekenmachine aanwezig. Een groot aantal van deze apps vraagt je bovendien om de privacyvoorwaarden te accepteren voordat je ze kunt gebruiken. Gelukkig kun je deze in veel gevallen weigeren en kun je alsnog gebruikmaken van de apps. Hoewel ze dan vaak waarschuwen dat je belangrijke functionaliteit mist, heb ik daar tot nu toe weinig van gemerkt.

Naast deze ‘standaard’-apps heeft Xiaomi een stapeltje eigen apps meegeleverd die geen standaardfunctie van Android vervangen, maar extra functionaliteit toevoegen. Denk aan de ShareMe-app voor het ‘makkelijk en snel’ delen van bestanden en een speciale Downloads-app die moet fungeren als een bestandsbeheerapp speciaal voor je gedownloade bestanden. Daarnaast zijn er een beveiligingsapp, afstandsbedieningapp voor de IR-blaster, Thema’s-app, opruimerapp voor het opschonen van je toestel en een ‘Services en feedback’-app.

Redmi Note 13 Pro+ Bloatware en adsRedmi Note 13 Pro+ Bloatware en adsRedmi Note 13 Pro+ Bloatware en adsRedmi Note 13 Pro+ Bloatware en ads

Verder zit het toestel vol met echte bloatware, waaronder Amazon Shopping, Facebook, TikTok, WPS Office, AliExpress, LinkedIn, Spotify, Booking en Opera. Bijna al deze apps kunnen worden verwijderd, maar het is wel even schrikken als je je nieuwe telefoon voor de eerste keer aanzet en meteen wordt overspoeld met zoveel icoontjes en meldingen. Dat geldt ook voor advertenties. Als je een appmap opent, word je elke dag getrakteerd op 'aanbevolen apps van vandaag'. Houd wel in je achterhoofd dat er een verschil is tussen de Europese versie van de Xiaomi-toestellen, die hier in de winkels ligt, voorzien van de specifiek voor onze regio bedoelde EEA-ROM, en de versie met Global-ROM, die we standaard krijgen opgestuurd als testsample. Met de EEA-ROM kun je er bij de installatie voor kiezen om de advertenties voor alle apps tegelijk uit te schakelen, wat niet kan bij onze Global-versie. Daarbij moet je dat per app doen. Ook kun je met de EEA-versie meer van de meegeleverde apps verwijderen.

Met softwareondersteuning doet Xiaomi het tegenwoordig bijna net zo goed als Nothing: drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingspatches, waardoor je het toestel tot en met 2027 kunt voorzien van updates. Je 'mist' wel een OS-versie, aangezien het toestel wordt geleverd met Android 13 in plaats van Android 14. Gelukkig doet Xiaomi over het algemeen niet moeilijk als je de bootloader van je smartphone wilt unlocken om er iets anders op te flashen. Je moet alleen wel door wat hoepels springen, een Mi-account aanmaken en in het ergste geval een week wachten voordat de fabrikant je toestemming geeft om je toestel te unlocken. Het klinkt eerder als ‘niet compleet blokkeren’ in plaats van echt helpen, maar we kennen genoeg fabrikanten die wel voor een volledige blokkade kiezen.

Hardware: Dimensity 7200 in twee versies

Xiaomi heeft al vaak toestellen uitgebracht die zijn uitgerust met een MediaTek-soc. Nothing heeft dat nog nooit eerder gedaan. Beide fabrikanten hebben gekozen voor een MediaTek Dimensity 7200, maar hebben ook aangeklopt bij de socproducent met de vraag de chip te finetunen voor hun eigen toestel. Voor de Redmi Note 13 Pro+ resulteerde dit in de Dimensity 7200 Ultra en voor de Nothing Phone (2a) werd dat de Dimensity 7200 Pro. Beide chips zijn gefabriceerd op een 4nm-procedé door TSMC en hebben twee Cortex-A715-kernen met een kloksnelheid van maximaal 2,8GHz en zes Cortex-A510-kernen die tot maximaal 2GHz geklokt kunnen worden. De gpu is een Mali-G610 MC4. Aangezien er op dit gebied geen verschil is tussen de twee chips, lijkt het vooral te gaan om softwarematige optimalisaties die zijn gedaan om de socs op andere manieren aan te spreken. Nothing zegt dat er vooral optimalisaties zijn gedaan op energiegebruik en de modem. Op papier moet de chip ongeveer even snel zijn als een Dimensity 1080, een soc die vorig jaar te vinden was in onder andere de Samsung Galaxy A34.

MediaTek Dimensity 7200 Pro en UltraMediaTek Dimensity 7200 Pro en Ultra

Synthetische tests

We hebben een aantal benchmarks uitgevoerd op het toestel van Nothing en Xiaomi om te kijken hoeveel de chips van elkaar verschillen. Houd er wel rekening mee dat zulke benchmarks niet alles zeggen over de prestaties in de praktijk. Thermal throttling kan tot gevolg hebben dat de smartphones minder presteren doordat ze worden teruggeklokt om oververhitting te voorkomen. Daarnaast is het in het verleden meermaals voorgekomen dat fabrikanten de prestaties in praktijkscenario's beperkten, terwijl een toestel ineens voluit werkte als er een benchmark werd gedraaid.

PCMark for Android

We zijn dus niet geïnteresseerd in synthetische tests, maar toch benieuwd hoe de Dimensity 7200-chips zich verhouden tot elkaar en andere (upper)midrangesocs. We willen weten hoe snel deze smartphones zijn in alledaagse taken. Daarom kijken we ook naar de Work-test uit PCMark for Android. Deze test simuleert allerlei normale gebruikscenario's, zoals tekstschrijven, foto's bewerken, video's bewerken en webbrowsen. Het sterke aan deze test is dat puur gewerkt wordt met standaard Android-api's, dezelfde api's als andere apps gebruiken. Meer details over hoe de tests opgebouwd zijn en welke api's aangesproken worden, vind je hier.

  • PCMark Android - Work 3.0 (perf)
  • PCMark Android - Web Browsing 3.0
  • PCMark Android - Video Editing 3.0
  • PCMark Android - Writing 3.0
  • PCMark Android - Photo Editing 3.0
  • PCMark Android - Data Manipulation 3.0
PCMark Android - Work 3.0 (perf)
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Motorola Edge 40 Dimensity 8020
16.252
Motorola Edge 40 Neo Dimensity 7030
15.670
Nothing Phone (1) Snapdragon 778G+
14.182
Redmi Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2
12.740
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
12.718
Samsung Galaxy A54 5G Exynos 1380
12.429
Redmi Note 13 Pro+ 5G Dimensity 7200 Ultra
12.344
Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888
12.219
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
12.047
Redmi Note 12 Pro 5G Dimensity 1080 (MT6877V)
12.030
Poco X5 Pro Snapdragon 778G
11.964
Samsung Galaxy A34 Dimensity 1080 (MT6877V)
11.845
Poco F3 Snapdragon 870
11.555
Redmi Note 12 Pro+ Dimensity 1080 (MT6877V)
11.426
Cat S75 Dimensity 930
11.119
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
10.417
Google Pixel 6a Tensor
9.661
OPPO Find X5 Snapdragon 888
9.602
Sony Xperia 10 V Snapdragon 695
7.658
PCMark Android - Web Browsing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Motorola Edge 40 Neo Dimensity 7030
14.708
Redmi Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2
11.884
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
11.847
Nothing Phone (1) Snapdragon 778G+
11.488
Redmi Note 13 Pro+ 5G Dimensity 7200 Ultra
11.474
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
10.805
Cat S75 Dimensity 930
9.929
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
7.759
OPPO Find X5 Snapdragon 888
5.475
PCMark Android - Video Editing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Motorola Edge 40 Neo Dimensity 7030
8.503
Nothing Phone (1) Snapdragon 778G+
7.996
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
7.520
Redmi Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2
7.178
Redmi Note 13 Pro+ 5G Dimensity 7200 Ultra
6.537
OPPO Find X5 Snapdragon 888
6.105
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
5.614
Cat S75 Dimensity 930
5.589
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
5.276
PCMark Android - Writing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
18.826
Motorola Edge 40 Neo Dimensity 7030
18.628
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
18.113
Nothing Phone (1) Snapdragon 778G+
17.107
Redmi Note 13 Pro+ 5G Dimensity 7200 Ultra
15.607
Redmi Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2
15.071
Cat S75 Dimensity 930
14.809
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
13.930
OPPO Find X5 Snapdragon 888
13.657
PCMark Android - Photo Editing 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Nothing Phone (1) Snapdragon 778G+
35.914
Motorola Edge 40 Neo Dimensity 7030
33.655
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
29.317
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
24.691
Redmi Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2
24.332
Cat S75 Dimensity 930
22.691
Redmi Note 13 Pro+ 5G Dimensity 7200 Ultra
20.051
OPPO Find X5 Snapdragon 888
20.041
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
17.012
PCMark Android - Data Manipulation 3.0
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Redmi Note 13 Pro+ 5G Dimensity 7200 Ultra
12.213
Motorola Edge 40 Neo Dimensity 7030
12.049
Redmi Note 13 Pro 5G Snapdragon 7s Gen 2
10.729
Nothing Phone (1) Snapdragon 778G+
10.164
Xiaomi 12T Pro Snapdragon 8+ Gen 1
10.027
Cat S75 Dimensity 930
9.115
Nothing Phone (2a) Dimensity 7200 Pro
9.075
OPPO Find X5 Snapdragon 888
8.923
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
8.794

In de bovenstaande grafiek zie je dat de Nothing Phone (2a) op veel vlakken iets minder presteert dan de Redmi Note 13 Pro+ met soms wat uitschieters naar boven en beneden. De toestellen presteren in sommige gevallen net iets boven het gemiddelde en zitten zelfs de Samsung Galaxy A54 van een hogere prijscategorie op de hielen. De toestellen kunnen dus goed meekomen met andere midrangers en zelfs met wat krachtigere toestellen.

PCMark Android - Storage (2.0)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
37.737
Nothing Phone (2a) 2412x1080 Dimensity 7200 Pro OLED
36.885
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 Dimensity 7030 OLED
32.328
Motorola Edge 40 2400x1080 Dimensity 8020 OLED
32.181
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 Dimensity 7200 Ultra OLED
31.643
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
31.439
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
27.918
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
26.088
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
26.012
Cat S75 2408x1080 Dimensity 930 LCD
25.425
Poco X5 Pro 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
23.891
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
22.467
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 Snapdragon 7s Gen 2 OLED
21.908
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
21.548
Poco F3 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
19.651
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
17.191
Samsung Galaxy A34 2340x1080 Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
17.112
Sony Xperia 10 V 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
16.228
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 Exynos 1380 OLED
15.502

Throttling en hitteproductie

We zien vaak dat smartphones uitgerust zijn met krachtige processors, maar zelden wordt daarbij het onderste uit de kan gehaald, doordat de chip wordt teruggeklokt vanwege warmteproductie. Bij low-end toestellen gebeurt dat meestal niet en bij midrangesmartphones wat vaker. We hebben de toestellen op dit gebied getest met behulp van de 3DMark Wild Life Unlimited-stresstest, die de benchmark hierboven twintig keer achter elkaar doorloopt en van iedere sessie de score noteert. Zo bekijken we of de prestaties op de langere termijn op peil blijven. Omdat mij vaker is opgevallen dat de scores in 3Dmark hoger uitvallen, draai ik voor de zekerheid ook een andere throtteltestapp, met de originele naam CPU Throttle Test, om te kijken hoe snel de prestaties daarin teruglopen.

  • Wild Life Stress Test - Stabiliteit
  • Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Nothing Phone (2a) 2412x1080 Dimensity 7200 Pro OLED
99,5
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
99,4
Motorola Edge 40 2400x1080 Dimensity 8020 OLED
99,1
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
89,3
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
55,0
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
54,5
3DMark Wild Life Unlimited Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 Snapdragon 7s Gen 2 OLED
99,8
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
99,7
Nothing Phone (2a) 2412x1080 Dimensity 7200 Pro OLED
99,2
Motorola Edge 40 2400x1080 Dimensity 8020 OLED
99,1
Poco X5 Pro 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
99,1
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 Dimensity 7200 Ultra OLED
99,0
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
80,0
Google Pixel 6 2400x1080 Tensor OLED
59,8
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
56,8
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
55,0
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
52,7

Beide smartphones doorlopen de Wildlife Stresstest uitstekend en er wordt nagenoeg niet gethrotteld. De Phone (2a) doet het iets beter dan de Note 13 Pro+, maar we praten met respectievelijk 99,2 en 99 procent stabiliteit over cijfers achter de komma. De andere throttelapp schetst echter een iets ander beeld. De Phone (2a) throttelt iets meer, maar klokt slechts een klein beetje terug, waardoor hij met 92 procent van de maximale prestaties nog steeds erg goed scoort. De Redmi lijkt hier door de mand te vallen en klokt een stuk verder terug, waardoor het toestel 72 procent van de maximale prestaties haalt.

Throttle Test Nothing Phone (2a) en Redmi Note 13 Pro+Throttle Test Nothing Phone (2a) en Redmi Note 13 Pro+

Nothing Phone (2a) (links) en Redmi Note 13 Pro+

Haptiek en geluid

Beide smartphones hebben stereoluidsprekers aan boord waarvan de ene aan de onderkant zit en de andere in het smalle spleetje tussen het glas en het frame aan de bovenkant. Beide toestellen klinken aardig, maar er zijn duidelijk verschillen te horen. De Nothing Phone (2a) kan een stuk harder dan de Redmi Note 13 Pro+ en het geluid dat wordt geproduceerd, klinkt warm en vol. Het toestel lijkt echter last te hebben van de overijverige automatische versterkingsregeling die zijn voorgangers ook hebben. Dit valt vooral op als het volume flink wordt opengedraaid, waardoor alles vlakker klinkt doordat zachte geluiden meer worden versterkt dan harde. De Redmi heeft daar geen last van, maar heeft wel wat meer moeite met lage tonen.

De trilmotor van de Note 13 Pro+ en de Phone (2a) zijn luxe exemplaren die naast stevige trillingen duidelijke tikken kunnen geven. De motor van de (2a) kan dat een stukje harder dan die van de 13 Pro+, maar beide smartphones zijn goed voelbaar als ze trillen in je broekzak.

De vingerafdrukscanners zitten bij de twee toestellen onder het scherm en doen hun werk goed. De scanners reageren snel en accuraat, maar ik heb weleens snellere scanners getest. We hebben niet te maken gehad met valspositieven. Bij de Phone (2a) zit de scanner wat aan de lage kant, maar daar had ik verder geen last van.

Nothing Phone (2a) Redmi Note 13 Pro+
Afmetingen 161,7x76,3x8,6mm en 190g 161,4x74,2x8,9mm en 199 - 204,5g
Scherm 6,7"-oled, 108cm², 2412x1080px, 120Hz, 459ppi 6,67"-oled, 107,4cm², 2712x1220px, 60Hz, 409ppi
Soc MediaTek Dimensity 7200 Pro MediaTek Dimensity 7200 Ultra
Geheugen en opslag 8GB, 128GB - 12GB, 256GB 8GB, 256GB - 16GB, 512GB
Camera's 1. Primair: 50 megapixel, f/1,9
2. Ultragroothoek: 50 megapixel, f/2,2
Front: 32 megapixel, f/2,2		 1. Primair: 200 megapixel, f/1,7
2. Ultragroothoek: 8 megapixel, f/2,2,
3. Macrocamera 2 megapixel f/2,4
Front: 16 megapixel f/2,4
Accu en laden 5000mAh, 45W laden 5000mAh, 120W bedraad laden

Duurzaamheid en accuduur

Accuduur

De meeste smartphones hebben tegenwoordig een accu met een capaciteit van 5000mAh, en de Nothing Phone (2a) en Redmi Note 13 Pro+ zijn geen uitzonderingen. Het vorige model van de Redmi had een iets kleinere accu, met een capaciteit van 4980mAh, terwijl de Nothing Phone (1) een accucapaciteit van 4500mAh had en de (2) er een van 5000mAh heeft.

We draaien standaard drie accutests. Bij de browsetest met wifi en 4G laten we Android-smartphones in de Chrome-browser scrollen over webpagina's die op onze lokale server staan. We noteren na hoeveel minuten de telefoon uitvalt. In de videotest zetten we smartphones ook op vliegtuigmodus bij dezelfde helderheid en laten we ze een specifieke video herhaaldelijk afspelen. Toestellen met oledscherm zijn hierbij in het voordeel, want een video bevat vaak veel donkere delen en de pixels op een oledscherm kunnen uitgezet worden.

Dat de smartphone met de grootste accu niet altijd in de bovenste regionen van onze grafieken eindigt, is inmiddels bekend. Er zijn een hoop andere factoren waarvan de accuduur afhangt. Denk aan de zuinigheid en efficiëntie van de soc, de software op het toestel en de zuinigheid van het scherm.

  • Browsetest Wifi
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy A34 5.000mAh OLED
20u3m
Samsung Galaxy A54 5G 5.000mAh OLED
17u6m
Redmi Note 12 Pro+ 4.980mAh OLED
15u45m
Sony Xperia 10 V 5.000mAh OLED
15u39m
Cat S75 5.000mAh LCD
15u19m
Redmi Note 12 Pro 5G 5.000mAh OLED
14u59m
Nothing Phone (1) 4.500mAh OLED
14u43m
Poco X5 Pro 5.000mAh OLED
14u8m
Redmi Note 13 Pro+ 5G 5.000mAh OLED
14u7m
Redmi Note 13 Pro 5G 5.100mAh OLED
13u40m
Nothing Phone (2a) 5.000mAh OLED
13u19m
Poco F3 4.520mAh OLED
13u14m
Xiaomi 12T Pro 5.000mAh OLED
12u39m
Google Pixel 6a 4.410mAh OLED
12u35m
Apple iPhone 12 2.815mAh OLED
12u28m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh OLED
11u52m
Motorola Edge 40 4.400mAh OLED
11u13m
OPPO Find X5 4.800mAh OLED
10u35m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh OLED
10u26m
Motorola Edge 40 Neo 5.000mAh OLED
10u5m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy A34 5.000mAh OLED
17u50m
Samsung Galaxy A54 5G 5.000mAh OLED
15u20m
Nothing Phone (1) 4.500mAh OLED
15u
Sony Xperia 10 V 5.000mAh OLED
14u9m
Nothing Phone (2a) 5.000mAh OLED
13u47m
Redmi Note 12 Pro+ 4.980mAh OLED
13u30m
Redmi Note 12 Pro 5G 5.000mAh OLED
13u17m
Poco X5 Pro 5.000mAh OLED
12u25m
Cat S75 5.000mAh LCD
12u4m
Xiaomi 12T Pro 5.000mAh OLED
11u41m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh OLED
11u27m
Redmi Note 13 Pro+ 5G 5.000mAh OLED
11u6m
Poco F3 4.520mAh OLED
11u5m
Redmi Note 13 Pro 5G 5.100mAh OLED
11u2m
Motorola Edge 40 4.400mAh OLED
10u28m
OPPO Find X5 4.800mAh OLED
10u17m
Google Pixel 6a 4.410mAh OLED
10u3m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh OLED
9u53m
Motorola Edge 40 Neo 5.000mAh OLED
9u24m
Apple iPhone 12 2.815mAh OLED
9u17m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Nothing Phone (1) 4.500mAh Snapdragon 778G+ OLED
1d2u7m
Nothing Phone (2a) 5.000mAh Dimensity 7200 Pro OLED
1d1u10m
Sony Xperia 10 V 5.000mAh Snapdragon 695 OLED
1d38m
Samsung Galaxy A34 5.000mAh Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
23u30m
Samsung Galaxy A54 5G 5.000mAh Exynos 1380 OLED
23u11m
Poco F3 4.520mAh Snapdragon 870 OLED
21u40m
Xiaomi 12T Pro 5.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
21u20m
OPPO Find X5 4.800mAh Snapdragon 888 OLED
21u7m
Poco X5 Pro 5.000mAh Snapdragon 778G OLED
20u29m
Redmi Note 12 Pro 5G 5.000mAh Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
19u16m
Apple iPhone 12 2.815mAh A14 Bionic OLED
18u53m
Google Pixel 6a 4.410mAh Tensor OLED
18u18m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX OLED
17u47m
Redmi Note 12 Pro+ 4.980mAh Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
17u12m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh Snapdragon 888 OLED
16u58m
Redmi Note 13 Pro+ 5G 5.000mAh Dimensity 7200 Ultra OLED
15u42m
Redmi Note 13 Pro 5G 5.100mAh Snapdragon 7s Gen 2 OLED
14u40m
Cat S75 5.000mAh Dimensity 930 LCD
14u33m
Motorola Edge 40 Neo 5.000mAh Dimensity 7030 OLED
13u28m
Motorola Edge 40 4.400mAh Dimensity 8020 OLED
12u23m

De Phone (2a) presteert gemiddeld in deze prijscategorie. In onze wifitest houdt het nieuwe toestel van Nothing het 13 uur en 19 minuten vol, iets minder lang dan de 14 uur en 7 minuten van de Redmi, die op dat gebied ook in de middelste regionen van onze grafiek eindigt. De Phone (2a) presteert een stukje beter in de 4G-test. Bijna 14 uur kan het toestel werken op één lading, terwijl de 13 Pro+ van Redmi het iets langer dan 11 uur uithoudt. Video’s kijken op één acculading is iets waar de toestellen van Nothing al langer in uitblinken en de Phone (2a) volgt deze lijn. Eén dag, 2 uur en 10 minuten kan deze smartphone video weergeven en hij doet dat bijna net zo goed als de Phone (1). Het lijkt erop dat de kleine aanpassingen aan de soc die Nothing heeft laten doen, in het voordeel werken van de Phone (2a). De smartphone houdt het zelfs langer vol dan sommige high-end vlaggenschepen, waaronder de Samsung Galaxy S24 en S24 Plus. De twee dagen waar Nothing zelf mee schermt, worden in de praktijk misschien niet gehaald, maar het is alsnog een zeer goede score. De Redmi houdt het in deze test bijna 16 uur vol. Dat is niet slecht, maar in vergelijking met gelijk geprijsde telefoons onder het gemiddelde.

Opladen

Snel opladen is iets waarmee Chinese smartphones al sinds jaar en dag pronken. We kijken al lang niet meer raar op als we toestellen zien langskomen die opladen met een vermogen van 65, 80, 100 en soms zelfs 200W. De Redmi Note 13 Pro+ steelt de show met een 120W-snellaadfunctie, terwijl de Nothing Phone (2a) niet verder komt dan 45W. In de praktijk betekent dit dat het toestel van Xiaomi binnen een half uur volledig is voorzien van energie en daarmee het snelst ladende toestel is in deze prijscategorie. De Nothing doet er twee keer zolang over en eindigt onder de Chinese telefoons, maar boven de gemiddelde Samsung. De Nothing wordt niet geleverd met een lader, maar wel met een kabel die dezelfde doorzichtige elementen heeft als het toestel en de andere accessoires. Draadloos laden kan de telefoon niet. De Redmi wordt wel met een lader geleverd, maar heeft ook geen draadloze laadmogelijkheden.

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 Dimensity 7200 Ultra OLED
100
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
100
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
99
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
94
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
93
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
90
Motorola Edge 40 2400x1080 Dimensity 8020 OLED
82
Poco X5 Pro 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
80
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 Snapdragon 7s Gen 2 OLED
77
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 Dimensity 7030 OLED
76
Nothing Phone (2a) 2412x1080 Dimensity 7200 Pro OLED
68
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
68
Poco F3 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
64
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
56
Samsung Galaxy A34 2340x1080 Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
53
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 Exynos 1380 OLED
52
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
48
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
42
Sony Xperia 10 V 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
30
Cat S75 2408x1080 Dimensity 930 LCD
28
Laadtijd
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Redmi Note 13 Pro+ 5G 2712x1220 Dimensity 7200 Ultra OLED
28m
Redmi Note 12 Pro 5G 2400x1080 Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
30m
Redmi Note 12 Pro+ 2400x1080 Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
34m
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
39m
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
39m
Redmi Note 13 Pro 5G 2712x1220 Snapdragon 7s Gen 2 OLED
48m
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
48m
Motorola Edge 40 2400x1080 Dimensity 8020 OLED
51m
Motorola Edge 40 Neo 2400x1080 Dimensity 7030 OLED
53m
Poco X5 Pro 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
53m
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
54m
Nothing Phone (2a) 2412x1080 Dimensity 7200 Pro OLED
59m
Poco F3 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1u1m
Samsung Galaxy A54 5G 2340x1080 Exynos 1380 OLED
1u27m
Samsung Galaxy A34 2340x1080 Dimensity 1080 (MT6877V) OLED
1u30m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
1u40m
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
1u49m
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
2u1m
Sony Xperia 10 V 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
2u19m
Cat S75 2408x1080 Dimensity 930 LCD
2u41m

Duurzaamheid

Nothing is sinds het uitbrengen van zijn eerste toestel al bezig met het duurzaam produceren en verpakken van de toestellen en voor de Phone (2a) zet de fabrikant dit voort. Het frame van de smartphone is volledig van gerecycled aluminium, en ook het koper en tin zijn volledig gerecycled. Alle stalen onderdelen zijn van 90 procent gerecycled staal en 80 procent van alle plastic onderdelen is gerecycled of er is gebruikgemaakt van bioplastic. De verpakking van het toestel bestaat voor 60 procent uit gerecycled papier en bevat geen plastic. Voor de inkt is biologisch afbreekbare soja-inkt gebruikt.

Xiaomi laat iets minder los over het duurzaamheidsaspect van zijn toestellen. Het bedrijf heeft vorig jaar laten weten energiebesparende methodes te hebben gebruikt om zijn toestellen en bijbehorende verpakking te fabriceren en 40 procent minder materiaal te gebruiken dan 'concurrenten'. Nothing levert de Phone (2a) zonder lader en Xiaomi brengt de Redmi Note 13 Pro+ nog wel uit met snellader. De doos is daarmee ook duidelijk groter dan die van de Nothing, maar gemiddeld even groot als die van concurrenten die ook een lader meeleveren.

Conclusie

Nothing heeft een hoop pittige uitspraken gedaan over de Phone (2a), waarvan je direct al enthousiast zou kunnen worden. Een semibudgetsmartphone zonder bloatware, goede camera’s, een zuinige, snelle processor en een lange accuduur voor de prijs van een goedkopere midrange klinkt inderdaad als een fantastische deal. Is de Phone (2a) daadwerkelijk zo'n smartphone? Deze vraag kan ik met ja beantwoorden. Toch kun je zien dat er hier en daar is bezuinigd. Zo is de smartphone volledig van plastic, is de Glyph-interface aan de achterkant een stuk kleiner en heeft het scherm geen ltpo-backplane. Desondanks oogt en voelt de smartphone zeker niet goedkoop aan en van bloatware is geen spoor te bekennen. Dat alleen al maakt deze smartphone uniek in deze prijscategorie; alleen de iets duurdere Pixel 6a kan dat bijbenen. Het scherm heeft verder een goede kleurweergave en is helder. Daarnaast is de always-onfunctie fijn in deze prijscategorie.

De ledstrips op de achterkant mogen dan wat kleiner zijn dan die op de duurdere modellen, aan functionaliteit lever je nauwelijks iets in. Het weergeven van notificaties, waaronder het instellen van verschillende indicatoren, het teruglopen van een van de ledsegmenten in combinatie met de timer en het weergeven hoever je Uber-driver zich van jou bevindt, zijn allemaal nog steeds mogelijk. Of dit voor jou een gimmick is waarvan je na een paar weken genoeg krijgt, of juist een nuttige toevoeging, is een kwestie van smaak.

Wat softwareondersteuning betreft doet Nothing het iets beter dan de concurrentie en krijgt het toestel tot en met 2028 updates. Daarnaast heeft de fabrikant ook voor dit goedkope toestel veel tijd besteed aan het OS. Alles sluit naadloos op elkaar aan, ziet er strak uit en is vooral schoon. Verder scoort de smartphone erg goed op het gebied van accuduur en throttelt hij niet. De grote vaporchamber waarmee Nothing te koop loopt, heeft de beloftes van de fabrikant waargemaakt.

Toch zijn er wat puntjes waarop de Phone (2a) iets minder scoort. Het geluid dat uit de luidsprekers komt, kan beter. Net als bij de vorige Nothing-modellen lijkt deze smartphone last te hebben van een overijverige automatic gain control, waardoor alles wat vlakker klinkt, vooral als het volume flink wordt opengedraaid. Verder blinkt de telefoon niet uit in camera- en schermhelderheid, al komt hij goed mee met smartphones die ongeveer even duur zijn. De Nothing scoort dus gemiddeld tot bovengemiddeld. Het verschil zit hem in de software, de behuizing en tot op zekere hoogte de camera’s.

Hoewel de Nothing tot en met 2028 updates krijgt, doet hij het daarmee niet beter dan bijvoorbeeld Samsung, dat een jaar langer updates op zijn midrangers biedt. De Nothing is met een IP54-rating spatwaterdicht, waar de Redmi volledig waterdicht is en een IP68-certificering heeft. Dat geldt ook voor de Samsung A54 en Pixel 6a.

Met de Redmi Note 13 Pro+ gooit ook Xiaomi hoge ogen. De smartphone voelt aan en oogt als een high-end toestel. De behuizing is van glas, de smartphone kan tegen stof en water, en heeft een prachtig, superfel, kleurecht scherm. Op softwaregebied verliest de Note 13 Pro+ het wel van de Phone (2a). MIUI 14 zit mooi in elkaar, maar vanwege de hoeveelheid bloatware en de softwareondersteuning gaat Nothing er met de prijs vandoor. De processor mag dan dezelfde specificaties hebben als de chip in de Nothing, de Redmi presteert wat beter. Daar staat tegenover dat de Redmi meer last heeft van throttling. Bovendien presteert het toestel van Xiaomi beter op cameragebied. De hoofdcamera maakt scherpere foto’s en legt daarbij meer detail vast. De ultragroothoek doet het minder en de macrocamera is niet bijzonder. Toch is de Note 13 Pro+ nog steeds een prachtig toestel. Je krijgt veel smartphone voor je geld, zoals we vaker zien bij Xiaomi-toestellen, maar daarvoor krijg je dus advertenties en bloatware terug.

Dat brengt me in elk geval voor een interessante keuze. Ik weet dat velen zich blindstaren op de hardware en specificaties, maar dat er inmiddels net zovelen zijn die juist voor een schone ervaring willen gaan. Zowel de Redmi Note 13 Pro+ als de Nothing Phone 2a is op minstens een van beide vlakken een uitstekend toestel, dat veel waar geeft voor je geld.

  • Nothing Phone (2a)
  • Redmi Note 13 Pro+

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

Nothing Phone (2a), 8GB ram, 128GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 328,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 349,-

Bekijk alle uitvoeringen (7)


Laagste prijzen voor: Nothing Phone (2a), 8GB ram, 128GB opslag Zwart
Winkel Beoordeling Prijs

Pluspunten

Minpunten

Getest

Redmi Note 13 Pro+ 5G, 8GB ram, 256GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 329,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 395,62

Bekijk alle uitvoeringen (6)


Laagste prijzen voor: Redmi Note 13 Pro+ 5G, 8GB ram, 256GB opslag Zwart
Winkel Beoordeling Prijs
Multipage-opmaak

Lees meer

Redmi Note 13 Pro+ 5G

vanaf € 369,52

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Nothing Phone (2a)

vanaf € 349,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Nothing introduceert Phone 2a Plus op 31 juli
Nothing introduceert Phone 2a Plus op 31 juli Nieuws van 18 juli 2024
Een smartphone om van te houden - Nothing Phone (2a) Review
Een smartphone om van te houden - Nothing Phone (2a) Review Video van 28 maart 2024
Nothing Phone (2a), 12GB ram, 256GB opslag Special Edition Grijs Review Productreview door iTouch 4
+3 4 van 5 sterren
Nothing Phone (2a), 8GB ram, 128GB opslag Zwart Review Productreview door R_VH 5
+3 4 van 5 sterren
Nothing brengt Phone (2a) uit voor 329 euro
Nothing brengt Phone (2a) uit voor 329 euro Nieuws van 5 maart 2024
Nothing toont ontwerp Phone (2a)-smartphone tijdens MWC 2024
Nothing toont ontwerp Phone (2a)-smartphone tijdens MWC 2024 Nieuws van 28 februari 2024
Nothing Phone (2a) krijgt als eerste Nothing-telefoon custom MediaTek-soc
Nothing Phone (2a) krijgt als eerste Nothing-telefoon custom MediaTek-soc Nieuws van 20 februari 2024
Nothing presenteert goedkopere Phone (2a) over drie weken
Nothing presenteert goedkopere Phone (2a) over drie weken Nieuws van 13 februari 2024
Render toont ontwerp goedkopere Nothing Phone (2a) met achterkant zonder leds
Render toont ontwerp goedkopere Nothing Phone (2a) met achterkant zonder leds Nieuws van 5 februari 2024
'Nothing Phone (2a) te zien in gelekte afbeeldingen'
'Nothing Phone (2a) te zien in gelekte afbeeldingen' Nieuws van 5 februari 2024
Nothing bevestigt komst van Phone (2a)
Nothing bevestigt komst van Phone (2a) Nieuws van 1 februari 2024
Xiaomi kondigt vijf smartphones in de Redmi Note 13-serie aan
Xiaomi kondigt vijf smartphones in de Redmi Note 13-serie aan Nieuws van 15 januari 2024
Xiaomi onthult Redmi Note 13-reeks op 21 september voor Chinese markt
Xiaomi onthult Redmi Note 13-reeks op 21 september voor Chinese markt Nieuws van 15 september 2023
Meer producten en artikelen
Smartphones Nothing Redmi

Reacties (69)

-Moderatie-faq
69
69
45
2
0
19
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
jesco_white 28 maart 2024 09:30
Als je m.b.v. een tool als Universal Android Debloater de Xiaomi ontdoet van de bloatware heb je dus mogelijk een higher-end achtig toestel voor een zachtere prijs. Ik heb deze tool laatst eens getest op mijn budget Xiaomi Redmi Pad en verbazingwekkend hoeveel meuk je dan kunt uitschakelen cq. de-installeren.
Valinor @jesco_white28 maart 2024 12:07
Heb je dan niet dat soms dingen toch weer ingeschakeld zijn of opnieuw zijn geinstalleerd na een update.
Vroeger op mijn samsung debloated ik heel veel maar soms verscheen er toch wel weer iets wat automatisch gedownload werd in de appstore of na een systeemupdate.
Cowboy_Henk @Valinor30 maart 2024 11:44
Heb ik ook al eens gedaan maar je moet goed kijken wat er af mag van miui. Als je er teveel af doet dan kan alles vastlopen omdat miui bepaalde apps verwacht in bepaalde situaties.
Tool en Safe debloat list

https://github.com/kirthandev/MIUI-Debloater-official

Voor mij geen xiaomi telefoon meer. Ik wacht wel op de pixel 8a

[Reactie gewijzigd door Cowboy_Henk op 22 juli 2024 13:44]

Yaksa @Valinor28 maart 2024 13:12
We zitten hier op Tweakers, wanneer je een systeemupdate hebt gehad dan is het een paar minuten werk om (als ze al geïnstalleerd worden) ongewenste apps weer te verwijderen.
Anonymoussaurus
@Valinor28 maart 2024 13:50
CC: @Yaksa

Daarom altijd disablen/uitschakelen in plaats van uninstallen/deïnstalleren. Want ten eerste zijn uitgeschakelde apps makkelijker te herstellen en ten tweede komen ge-deïnstalleerde apps weer terug bij een update.
RepareerDroid @Anonymoussaurus29 maart 2024 16:19
Apps komen eigenlijk alleen terug als je bent ingelogd op bijvoorbeeld een Mi of Samsung account. Zonder zo'n extra account en met gewoon deinstalleren heb ik nog nooit een app terug gekregen na een update. Natuurlijk is uitschakelen wel veiliger bij systeem apps, zeker in eerste instantie om de stabiliteit van het systeem zonder de app vast te stellen.
Miglow @jesco_white28 maart 2024 11:11
En hoeveel langer je met je batterij doet
Anonymoussaurus
@jesco_white28 maart 2024 13:49
Dan moet je wel UAD-ng (Next Generation) hebben. Het originele project is ontzettend dood en bestaat maar uit 1 persoon.
jesco_white @Anonymoussaurus28 maart 2024 15:41
Bedankt voor de tip. Heb de Next Generation nu geinstalleerd.
ABD @jesco_white28 maart 2024 21:16
Als je deals zoekt, heb je een veel beter toestel voor hetzelfde geld als dit soort toestellen of de aanraders in de BBG. Ik heb op 26 Augustus op tante Ali een OnePlus 10T 5G gekocht voor 346,56 en nog geen 2 weken later kwam de telefoon binnen. Verzonden vanuit de EU, wat de wachttijd verklaart.

Dit is echt een high-end achtig toestel, want er zit een Snapdragon 8+ in. Het OS is (vooralsnog)bloatwarevrij, tenzij je android en google apps als bloatware beschouwt.
BroodjeBal 28 maart 2024 07:48
Ik zelf had een nothing phone 2 en het was 1 en al ellende batterij kon ik geen dag mee vooruit scherm dat niet meer werkte. Kijk maar eens op amazon van de nothing phone 2 en ga naar gebruikt en dan zie je hoeveel er terug gestuurd zijn. De 256GB zit nu op 45 teruggestuurde apperaten
RRRobert @BroodjeBal28 maart 2024 08:03
Ik zelf had een nothing phone 2 en het was 1 en al ellende batterij kon ik geen dag mee vooruit scherm dat niet meer werkte.
Verbazingwekkend. Ik heb hier de Nothing (2) nu een week of zes in gebruik (dual-sim, zowel zakelijk als privé). Bij normaal gebruik heb ik 's avonds nog 60-70% in de accu; bij intensief gebruik (veel schermtijd, Spotify op de achtergrond, enz.) is de acculading tot nu toe één keer onder de 20% gekomen.
Kijk maar eens op amazon van de nothing phone 2 en ga naar gebruikt en dan zie je hoeveel er terug gestuurd zijn. De 256GB zit nu op 45 teruggestuurde apperaten
Nou zeg, 45 stuks RMA op een totaal verkocht aantal van...? 100? 1000? 10.000? Nu zegt zo'n aantal natuurlijk niks.
Milanobrotchen @RRRobert28 maart 2024 09:57
Ik heb de 1 sinds dieze uit kwam. Dit is natuurlijk niet de 2. Maar mijn Nothing phone 1 heeft wel de beste batterij ven elk telefoon die ik ooit heb gehad. o.a. Nokia en Oneplus
langestefan @RRRobert28 maart 2024 09:38
Dit is ook precies mijn ervaring met de nothing phone 2. Heb eerder het idee dat @BroodjeBal een leugen loopt te vertellen. Kijk maar eens naar de tweakers gebruikers reviews en de officiele review, die bevestigen juist dat de accuduur heel solide is. Bij de 2a ongeveer hetzelfde verhaal dus.
Xfade @langestefan28 maart 2024 10:06
Als een persoon een negatieve ervaring heeft en geen reguliere oplossing gebruikt zoals reparatie of terugsturen, zal deze maar al te graag op zoek gaan naar vergelijkbare problemen, om aan te geven dat het niet zijn probleem is, maar een globaal probleem. En gaat dan alle mogelijke gangen na om dit te laten zien.

Blijkbaar.
TheekAzzaBreek @langestefan28 maart 2024 10:58
Bah,
Als iemands ervaring niet overeenkomt met de jouwe hoef je hem niet meteen van een leugen te beschuldigen. Het is vast wel waar wat @BroodjeBal zegt, maar er is misschien een speciale omstandigheid. Een accuvretende achtergrond app, brakke wifi, er zijn genoeg plausibele redenen te verzinnen.
langestefan @TheekAzzaBreek28 maart 2024 11:02
Je bedoelt dat zijn ervaring niet met die van enige review overeen komt. Dan alsnog is dit nieuwsartikel niet de plek om zoiets te plaatsen. Het is overigens een vrij nieuw account en taalkundig een behoorlijk brakke reactie. Dus ja ik denk dat het gewoon een leugen is.
Obfzk8R @BroodjeBal28 maart 2024 08:31
Nou, ik heb n.a.v. jouw bericht even gekeken op amazon.de en Amazon.nl. Als ik echter de verschillende mobieltjes die daar aangeboden worden, zoals de Samsung galaxy S23 Ultra, S22 Ultra, Iphone 13 128GB (ga zo maar door) dan zie ik bij elk van deze apparaten - die in meerdere kleuren worden verkocht - opgeteld bij elkaar veel meer dan 45 gebruikte/retour gestuurde exemplaren. De Nothing Phone 2 wordt geleverd in 2 kleuren.
Wat dit precies zegt, kan je niet zomaar concluderen uit deze cijfers. Je kan zeker niet concluderen dat een toestel slecht is.
Het beleid van Amazon lokt bovendien gemakkelijk uit dat mensen eventjes iets willen bezichtigen en vrij gemakkelijk kunnen retourneren - zonder onderbouwing. En ook nog in slechte staat. Een mobieltje zoals de Nothing Phone 2 - dat best wel wat afwijkt van wat het gros van de gewone consument gewend is - zit al snel in de categorie "hate it or love it".

Wij hebben hier thuis een Nothing Phone 2, een Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, een OnePlus Nord CE 2 en een Xiaomi 11.
De twee Samsung toestellen maken mooie foto's, hebben echter veel troep aan boord, (persoonlijk vind ik Samsung veel Bloatware en hun uitvoering/aankleding van android vreselijk). Standaard Wallet-functionaliteit werkt al anders dan op andere Android telefoons. En als het nou beter was? Nee! Bovendien laden die zeer traag op (ongeacht wat voor lader of kabel je gebruikt) en moe(s)ten ze echt elke avond aan de lader.
De Xiaomi 11 maakt mooie foto's, iets anders dan de samsung toestellen, maar heeft een cleanere Android-uitvoering, laadt bloedsnel op en gaat ook lang mee.
De Nothing Phone 2 maakt iets minder mooie foto's dan de Samsungs en de Xiaomi, maar heeft een strakkere Android interface. Het laadt binnen een halfuur op en doet zeker 2 tot 3 dagen op een lading.
Van deze 5 toestellen gaat de OnPlus in principe het langst mee. Dat toestel, twee jaar oud, is wat betreft prestaties niet te vergelijken met de andere 4, maar is voor mijn zoon van 14 tot nu toe voldoende. Hoe snel het toestel oplaadt, weet ik niet. Mijn zoon hangt het wel elke avond aan de lader naast zijn bed, omdat hij het op school nodig heeft en daarnaast ook soms spelletjes erop doet.

In ieder geval doet de Nothing Phone 2 zeker niet onder voor de andere. Geen schermproblemen, niks negatiefs. Behalve dan dat er in het begin een OS-update niet goed ging en er een handmatige hardware reset nodig was om het toestel te laten booten. Sindsdien geen gezeur of vervelende dingen mee gehad.

[Reactie gewijzigd door Obfzk8R op 22 juli 2024 13:44]

langestefan @BroodjeBal28 maart 2024 09:33
Mijn nothing phone 2 gaat 2-3 dagen mee. Dat heb ik nog nooit gehad met een telefoon. Ben dus zeer benieuwd wat jij er precies mee doet?
musje83 @BroodjeBal28 maart 2024 09:43
Uiteraard vervelend dat je een slechte ervaring met een toestel hebt gehad. Dat je vervolgens op basis van Amazon-retouren denkt te moeten concluderen dat het een slecht toestel is, verbaast me dan weer. Als er nou 100.000 van zijn verkocht via Amazon, dan is 45 retouren toch niks?
Vind het een bijzondere conclusie. Overigens doet mijn Phone (2) het al ruim een half jaar perfect, maar dat terzijde.
Linke-soep @BroodjeBal28 maart 2024 10:01
Vreemd, ik heb een tweedekans gekocht ik ben er heel tevreden mee, ik doe er nu 2 dagen mee en zou nog op 61% batterij. Geen idee wat voor apps je er op hebt geïnstalleerd maar ik ben zeer te spreken over de batterijduur van mijn nothing 2
FooLsKi @BroodjeBal28 maart 2024 19:49
Dan heb je een maandagmorgenmodel gehad. Ik heb de (2) sinds launch. Tegen de avond heb ik meestal nog rond de 40% accu over. Gebruik is een uur of 2-3 Deezer en over de gehele dag 1,5u spelletjes.
De (2a) is ook een erg leuk speeltje, de MTK doet het erg goed qua netwerk, imho. Ik heb er pre-launch wat mee "gespeeld", alleen niet langer dan een paar uur.
The Zep Man 28 maart 2024 06:24
Ooit hadden Redmi Note-toestellen Snapdragon SoC's en unlockable bootloaders. Toegegeven, voor dat laatste was best wel een langdurig regendansritueel nodig, maar Xiaomi stond het toe.

Die combinatie zorgde ervoor dat je zo met AOSP aan de slag kon, waardoor meegeleverde bloat geen probleem was. Helaas is dat nu geen optie meer.
grasmanek94 @The Zep Man28 maart 2024 07:13
Voor zover ik zie is het gewoon mogelijk om de Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus bootloader te unlocken.

Dat het nooit intuïtief was dat was iedereen al bekend. Ik vermijd ze daarom, ik ga niet een commerciële partij met andere belangen dan ik om toestemming vragen of ik mijn eigen apparaat dat ik kocht, in eigen beheer mag nemen. De telefoon die ik hiervoor had kon ik zonder poespas unlocken en root'en, en mijn huidige ook. Geen extra toestemming nodig van andere partijen.
GtrCraft @grasmanek9428 maart 2024 07:22
Mediatek geeft eigenlijk nooit hun sources uit die nodig zijn voor custom roms. Dus de kans dat er een custom rom voor beiden telefoons uitkomt is nihil. Heel misschien dat nothing deze sources zelf uitbrengt.
grasmanek94 @GtrCraft28 maart 2024 07:27
Een custom ROM is nog steeds mogelijk, al dan niet met wat limitaties, als de kernel source niet beschikbaar is.

Wat mij betreft gebruik ik voor maximum compatibiliteit altijd de ROM van de OEM zolang deze supported is, en maak ik deze helemaal mijn eigen. Tot nu toe geen spijt van gehad, en nooit iets gemist.

Verder ben ik benieuwd of dat echt zo is als ik dit lees.

Uiteindelijk komt het erop neer dat de OEM de sources moet releasen, niet Mediatek. Die heeft MTK al aan de OEM gegeven om aan te laten passen, wat erg logisch is in de development wereld. Ik zou het knap vinden als MTK van elke willekeurige OEM de aanpassingen mag releasen zonder in legaliteit strijd te komen met hun eigen afnemers, en ik ben benieuwd of ze überhaupt toegang tot de aanpassingen hebben die OEMs hebben gemaakt.

Verder, volgens de licentie heeft iedereen die de binary krijgt er recht op, dus kunt ook gewoon je gelijk halen in de rechtbank.

Dat mensen er geen gebruik van maken is een tweede -- En dat weet ik vrijwel zeker, gezien het enige resultaat voor 'Kernel' en 'Broncode' of 'Source' dit is. Dus niet speculatie van mijn kant, dit lijkt met de beschikbare informatie gewoon een feit in Nederlands recht.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:44]

Llopigat
@grasmanek9428 maart 2024 12:22
Verder, volgens de licentie heeft iedereen die de binary krijgt er recht op, dus kunt ook gewoon je gelijk halen in de rechtbank.
"Gewoon" even je recht halen vanuit Nederland tegen een groot Chinees bedrijf met veel geld. Succes ;)

Als dit zo makkelijk was, was dat inmiddels al wel gedaan door iemand natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:44]

grasmanek94 @Llopigat28 maart 2024 12:27
Ik snap het negatief sentiment niet. Dan komen er toch dwang maatregelen zoals een landelijk of eu verkoopverbod?
Llopigat
@grasmanek9428 maart 2024 12:29
Nouja ten eerste begin je niet zomaar een rechtszaak. Dat is duur met advocaten en griffierrechten die daarbij komen kijken. Ik vind het zelf niet bepaald een toegankelijk iets.

Ten tweede komt het zo gauw niet tot een verkoopverbod. Licenties zitten erg ingewikkeld in elkaar en het wordt dan gewoon eindeloos gerekt. Zij hebben veel meer geld dan jij.

Als het zo makkelijk was geweest, had iemand echt al wel de mediatek sources losgekregen en gepubliceerd.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:44]

grasmanek94 @Llopigat28 maart 2024 12:31
Niet voor iedereen is dat duur, griffiekosten of rechtszaak starten is denk ik tussen de 90 en 340 euro, en gedekt door mijn verzekering. Als de verzekering de zaak niet op wil pakken heb ik vrije keuze tot €13,000 eur om zelf een advocaat in te schakelen. Kost twee tientjes per maand. Dus ook daar herken ik mij niet in.

Als iemand mij een van deze telefoons doneert dan wil ik wel proberen achter de kernel source gaan. Nu heb ik er geen recht op.

Die firmware blobs die kunnen we wel vergeten ja.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:44]

hilgo @grasmanek9428 maart 2024 13:13
13.000 Klinkt als een hoop geld maar als ik naar de uurtarieven kijk van een advocaat kom je daar niet ver mee. 500,- per uur voor een partner is niet heel bijzonder en dan moet hij de zaak dus in 26 uur voor elkaar krijgen. Dit soort zaken kan jaren lopen (hoger beroep, eventueel cassatie maar in algemene zin ook gewoon stukken lezen, briefjes/mails over en weer sturen, etc), inclusief de bijkomende kosten.
RaJitsu @grasmanek9428 maart 2024 20:41
Gaat het niet vooral om de drivers die beschikbaar moeten zijn en dat Qualcomm daar wat makkelijker mee is dan Mediatek of Samsung? Doordat ze niet beschikbaar zijn moeten customROMs altijd gebaseerd zijn op bestaande fabrieks-ROMs en kunnen ze nooit van de grond af opgebouwd worden. En als ze iets willen uitbrengen met een nieuwe Androidrevisie waar andere drivers voor nodig zijn is het helemaal lastig.
kaas-schaaf @GtrCraft28 maart 2024 09:04
sources uit die nodig zijn voor custom roms
Deel een; kuch ... Kuch .... GPL violation ... Kuch ... Helaas vaak een papieren tijger.

Voor deel twee heb je de firmware blobs nodig en vaak ook speciale libraries (camera bijv) en die leveren ze ook niet waardoor als je deel een hebt je alsnog de boel van de bestaande roms moet halen.
DieMitchell @grasmanek9428 maart 2024 07:20
Doen ze met een reden
Die telefoons werden geflasht met andere roms verkocht op sites als ali waardoor als er iets mis was xiaomi gezeik op hun nek kreeg
Tricolores @The Zep Man28 maart 2024 09:17
Ik run nu op mijn POCO F3 een ROM van Xiaomi.eu, is dat met nieuwere toestellen niet meer mogelijk dan?
Xfade @Tricolores28 maart 2024 09:55
Bij snapdragon modellen wel. Maar bij mediatek beperkt. https://xiaomi.eu/communi...d-mediatek-support.66319/
grasmanek94 28 maart 2024 07:16
Zou de "bloat" toch al niet (al dan niet binnenkort) verboden zijn om permanent te maken in Android (en iOS) door nieuwe EU regels?

Wat mij betreft lijkt het een prima telefoon, en natuurlijk zou ik het als ik een bedrijf ben.. ook alle wetswijzigingen in PR marketing omdraaien.
Maar laten we niet overdrijven dat ze het uit goede hart doen denk ik dan -- ik vermoed dat Facebook, Google, Microsoft e.d. gaan natuurlijk niet betalen voor niet-systeem-apps die mensen kunnen de-installeren, dus er is waarschijnlijk geen commerciële drijfveer om die bloat mee te leveren.

Maar van de andere kant, er waren al in het verleden bedrijven die niet aan bloat deden, dus als dat hun waarden zijn - netjes en blijven volhouden.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:44]

RCFProd @grasmanek9428 maart 2024 07:22
Zelfs al zou dat gebeuren heb je wel gewoon geen veel schonere Android skin met Nothing dat ik kwa gebruikerservaring veel fijner vind dan MIUI. Maarja, er staan waarschijnlijk dan ook honderden gebruikers klaar om te reageren met hoe prima MIUI is om te gebruiken dus daarbij laten mensen weten we dat het op dit aspect niets uit maakt.
Obfzk8R @RCFProd28 maart 2024 08:49
MIUI is in ieder geval iets fijner dan de skins van Samsung. Ooit had ik een Nokia 7 plus: prachtig toestel. Geen vervelende skins, maar net iets te kaal. Uiteindelijk via een Xiaomi naar Nothing 2 en wat mij betreft heeft Nothing net de juiste balans tussen kaal en extra.
Llopigat
@Obfzk8R28 maart 2024 12:16
Ik vind juist Samsung (Sinds OneUI, TouchWiz was wel een rommeltje) erg mooi en handig. En de Chinese roms over het algemeen veel te kleurig en rommelig. Maar smaken verschillen natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:44]

Xfade @RCFProd28 maart 2024 09:59
heb je wel gewoon geen veel schonere Android skin met Nothing dat ik kwa gebruikerservaring veel fijner vind dan MIUI
Goed om te lezen dat ook Nothing hier slecht in is.
Dekar 28 maart 2024 09:01
Ik heb net een galaxy a54 gekocht. Aanbieding 300 euro. Deze had ik gerust graag willen hebben als alternatiefz maar ik heb tot nog toe nooit een lovende reviews gezien van Nothing. Wellicht over +-3 jaar heroverwegen :)
Bloatware is verschrikkelijk op Samsung. Je bent een dag kwijt aan alles fatsoenlijk instellen. Bixby, Samsung AI, Samsung keyboard, Samsung password, Samsung internet, echt niet normaal 8)7
Edit: wat ik ook niet snap is dat Samsung bv die browser en keyboard pusht op users. Willen zij geen klanten behouden? Die 2 dingen zijn zo ongebruiksvriendelijk vergeleken met Google Chrome en Gboard.

[Reactie gewijzigd door Dekar op 22 juli 2024 13:44]

watercoolertje
@Dekar28 maart 2024 09:49
Geen idee was in een uurtje of 2 klaar met alles overzetten (200GB) van mijn s22 naar s24 en alles wat ik wil staat er op en alles wat ik niet wil is er af. Als je daar een dag voor nodig hebt, dan snap je het niet en/of die je gewoon heel moeilijk en/of heb je een 1TB versie waar het overzetten dan heel lang duurt oid :P

Ik vind het toetsenbord van Samsung trouwens wel fijner, maar gboard kan je in 1 min installeren en instellen als default dus daar zit de besparing van tijd iig niet in :) Ben wel benieuwd wat er zo ongebruiksvriendelijk aan het toetsenbord is?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:44]

Dekar @watercoolertje28 maart 2024 11:16
Samsung keyboard schakelt niet automatisch tussen engels en nederlands, stelt verkeerde woorden voor en verbetert automatisch correct gespelde woorden naar iets totaal anders. En hij is veel trager.
sympa @Dekar28 maart 2024 11:32
En toch is het fijn dat Samsung alternatieven onderhoudt. Als Google heel vervelend gaat doen hebben ze meteen last, want een van de grootste verkopers gaat dan verder alsof er weinig gebeurd is.
MatthiasDS @Dekar2 april 2024 08:17
maar ik heb tot nog toe nooit een lovende reviews gezien van Nothing.
Vreemd. Van de 1 heb ik niet echt reviews gelezen maar de 2 wel (omdat ik hem wou aankopen, en dat op basis van de reviews dus wel gedaan heb) en de 2a ook, en die zijn toch prima ontvangen in reviews?
vespino 28 maart 2024 07:58
Geen bloatware zal binnenkort toch ook geen USP zijn? Onder de DMA moet je alles kunnen verwijderen wat je wil, toch?
Xfade @vespino28 maart 2024 10:00
Geen voorgeinstalleerde bloatware is dan nog steeds een USP. Want dan heb je minder werk aan het verwijderen er van bij andere modellen.
Genosha 28 maart 2024 10:56
Updates tot 2028 (Nothing) en 2027 (XiaoRedmi). Dat is respectievelijk 3,5 jaar en 2,5 jaar en dat is eigenlijk best schandalig te noemen. Zeker op een "schone" Android telefoon zoals Nothing waar updaten geen issue zou moeten zijn door geen bloatlaag zoals Samsung en Huawei UI.
Boermansjo @Genosha28 maart 2024 14:28
"Nothing belooft de Phone (2a) van drie grote Android-updates te voorzien: Android 15, 16 en 17. Ook krijgt de telefoon vier jaar lang beveiligingspatches, die kwaadwillenden buiten de deur houden en problemen in Android oplossen." Het zal wel 4 jaar zijn vanaf de launch. (12/03/2024 tot 12/03/2028)
Maar het blijft niet lang. Zelfs in dat segment doet de Samsung A35 5G het beter (Tenminste tot maart 2029)
Coolstart 28 maart 2024 10:24
Goede review maar er mist iets belangrijk.

Als je het over Duurzaamheid hebt moet je repareerbaarheid ook melden. Kan je originele reserveonderdelen bestellen op hun webshop of bij derden? Welke? Welke opties heb je indien het scherm stuk gaat na een val? Kan je de batterij vervangen? Wat kost dat en welke opties zijn er? Zelfreparatie of in hun reparatiecenter?

Je kan wel stellen dat €300 een goede deal is maar als de repareerbaarheid de wensen overlaat kan je dat bedrag wat nuanceren.

Dit is bijvoorbeeld wat Ifixit te zeggen had over de Nothing 1:
As a company pledging to remove “barriers between people and technology”, Nothing Technology is missing a huge opportunity by launching its first smartphone without official guides and replacement parts. The omission is compounded by the fact that sustainability is one of the main selling points in their marketing material and an increasingly important aspect due to regulations like the French Repair Index: the Phone (1) is made from 100% recycled aluminum and 50% of its plastic components are either bio-based or recycled. Even the packaging is recycled.

Unfortunately, in the case of the phone itself, what most distinguishes it from the rest of the pack is also what makes repairs harder than necessary.

-- > by launching its first smartphone without official guides and replacement parts.
Zou dat nu in orde zijn? Geen idee want Tweakers spreekt er niet over in zijn review. Waarom ze zo'n 'kans' laten liggen begrijp ik niet. Iedereen heeft het over een duurzame economie maar als het puntje bij paaltje komt krijgt duurzaamheid niet de aandacht die het verdient.

Wie praat er anno 2024 nog over duurzaamheid zonder de repareerbaarheid te vermelden?
The Slicer @Coolstart28 maart 2024 15:39
Inderdaad, geen verwisselbare batterij, nou qua duurzaamheid erg beperkt dus. Als de accu op is, is het maar de vraag of de gebruiker het de moeite vindt een nieuwe te laten plaatsen!
Coolstart @The Slicer28 maart 2024 16:30
Inderdaad, geen verwisselbare batterij, nou qua duurzaamheid erg beperkt dus. Als
Bijna alle merken zijn batterijen niet op 123 verwisselbaar. Dat is niet zo erg aan zich. Normaal moet een telefoon na 3 jaar nog wel de moeite zijn om er een nieuwe batterij in te plaatsen maar er moeten wem gewoon originele stukken zijn anders moet je het doen met onbetrouwbare kwaliteit. Veel merken hebben zelfs geen reserveronderdelen.

Neem nu bijvoorbeeld de Nokia G22 of G42 daar kan je de batterij of scherm heel makkelijk zelf vervangen. Het is niet zoals Fairphone maar dit is al 100x beter dan 99% van de smartphones. Nokia of HMD werkt samen met Ifxit om de onderdelen te verkopen. https://www.hmd.com/nl_be/self-repair

Nokia bewijst dat het gewoon kan.
The Slicer @Coolstart28 maart 2024 16:42
Mijn Samsung Xcover pro heeft ook een losse batterij. Was voor mij een pluspunt.
Zoveel moeite is het niet voor de fabrikant, 'vroeger' zelfs gemeengoed.
RepareerDroid @Coolstart29 maart 2024 17:48
Nokia lult uit z'n nek. Het vervangen van de batterij van de G42 en G22 kost bijna evenveel moeite en tijd als bijvoorbeeld een Redmi Note 13 of Samsung Galaxy. Samsung en Redmi Note onderdelen kun je niet altijd bij ifixit krijgen, maar zijn wel goed verkrijgbaar.

Redmi Note 11 Pro scherm vervangen:
Moeilijkheidsgraad: moderate
Tijdsduur: 50 minuten tot 2 uur
https://www.ifixit.com/Gu...Screen+Replacement/152937
Nokia G42 scherm vervangen
Moeilijkheidsgraad: moderate
Tijdsduur: 1 tot 2 uur
https://www.ifixit.com/Gu...sembly+Replacement/161534

Kijk bijvoorbeeld ook eens naar het Franse Indice de réparabilité. Daar scoren de G22 en G42 een 8,1. Dat is evenhoog als de Redmi Note 13 Pro+ en lager dan de 8,2 van de Redmi Note 13 Pro 5G en 8,4 van de Galaxy A35 en 8,5 van de Galaxy A55. De Nothing Phone (2a) scoort daar wel iets lager met een 7,7.
tronmedia @The Slicer28 maart 2024 17:05
Laat ook meteen zien dat een smartphone nooit je eigendom wordt, fabrikanten timmeren alles dicht zodat je zelf niets meer kunt vervangen, veel smartphone werken nog prima buiten de accu die aan vervanging toe is ,ben je een een beetje handig dan kun je dit zelf doen maar 99% koopt een nieuwe smartphone, er zijn wel smartphones op de markt waar je onderdelen makkelijk zelf kunt vervangen maar ja daar betaal je dan ook voor, vanaf 1100 euro heb je een soort modulaire smartphone.
RepareerDroid @tronmedia29 maart 2024 17:58
Vanaf 450 euro heb je al een Fairphone 4.
Zie ook https://www.fairphone.com/nl
wowly @Coolstart28 maart 2024 23:52
Ik heb een Nothing Phone 1 met spontaan gebroken back glass. Idd, 0 reparatie mogelijk. En de Service van Nothing is absent. Nada. Noppes. Past wel bij hun naam dus.

Dus bednek even waar je aan begint. Toestel zelf is wel fijn overigens hoor!
HansvDr 28 maart 2024 07:20
Hier in huis allleen maar Xiaomi. Mooie toestellen. Geen last van bloatware, het meeste kun je uitzetten.
Tunestwo 28 maart 2024 08:44
Hoe kan het dat de nothing phone op 4g webbrowser test zuiniger is dan op de wifi variant?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.