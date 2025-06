Nothing toont ontwerp Phone (2a)-smartphone tijdens MWC 2024

Nothing heeft zijn Phone (2a) officieel gedemonstreerd tijdens de MWC-beurs in Barcelona. Daar werd bevestigd dat eerder gepubliceerde onofficiële renders van OnLeaks correct zijn. Eerder werd al bevestigd dat het toestel een MediaTek Dimensity 7200 Pro-soc krijgt.

De Nothing Phone (2a) beschikt over een nieuw ontwerp ten opzichte van Nothings voorgaande telefoons. Zo zitten de twee camerasensors lager en richting het midden van de achterkant, waar die bij de Phone (1) en Phone (2) links bovenop het toestel zaten. Wel krijgt de Phone (2a) leds aan de achterkant in de vorm van de Glyph-interface, al zijn dat er wel minder dan in de vorige twee Nothing-telefoons. Dergelijke glyphs kunnen bijvoorbeeld aangeven wanneer een gebruiker een notificatie heeft.

Nothing zei eerder al dat het een Phone (2a)-telefoon gaat uitbrengen. Het moet een midrangesmartphone worden, die dus lager is gepositioneerd dan de bestaande Phone (2). De fabrikant bevestigde onlangs dat het toestel een custom MediaTek Dimensity 7200 Pro-soc krijgt, die Nothing samen met de Taiwanese chipontwerper heeft ontwikkeld. Deze Pro-variant moet onder meer energiezuiniger zijn dan de gewone Dimensity 7200. Nothing heeft nog geen adviesprijs en releasedatum bekendgemaakt.

Foto's: Tweakers