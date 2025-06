Nothing brengt Phone (2a) uit voor 329 euro

Nothing heeft de Phone (2a) gepresenteerd. Dit model wordt onder de Phone (2) gepositioneerd. De Phone (2a) is vanaf dinsdag 5 maart beschikbaar als preorder en wordt op 12 maart uitgebracht. De basisuitvoering heeft een vanafprijs van 329 euro.

In tegenstelling tot de eerste twee telefoons van Nothing, krijgt de Phone (2a) geen Qualcomm-soc, maar de Dimensity 7200 Pro van MediaTek. Deze chip wordt bijgestaan door 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Nothing brengt ook een uitvoering uit met 12GB geheugen en 256GB opslag, die 379 euro kost.

De Phone (2a) onderscheidt zich ook van zijn eerdere modellen op het gebied van camera’s. Zo zijn de twee 50-megapixelcamerasensors van de Phone (2a) niet linksboven, maar iets lager en in het midden geplaatst. Het toestel heeft net zoals zijn voorgangers een Glyph-interface op de achterkant. Deze verlichting bevindt zich op de achterkant en dient als manier om notificaties aan de gebruiker door te geven.

De 32-megapixelselfiecamera is identiek aan die van de Phone (2) en zit in een punch-hole in het 6,7”-amoledscherm verwerkt. Dit paneel heeft een verversingssnelheid van 30 tot 120Hz en biedt een helderheid van maximaal 1300cd/m². Verder beschikt de smartphone over een 5000mAh-accu die 45W-snelladen ondersteunt. Het bedrijf belooft dat de accu na 1000 laadcycli nog 90 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit heeft.

De Nothing Phone (2a) draait op Nothing OS 2.5, dat op Android 14 is gebaseerd. Het toestel krijgt drie jaar Android-upgrades en vier jaar beveiligingspatches.