Nothing Phone (2a) krijgt als eerste Nothing-telefoon custom MediaTek-soc

De Nothing Phone (2a) krijgt een MediaTek Dimensity 7200 Pro-soc. De eerste twee telefoons van Nothing hadden nog een Qualcomm-soc. MediaTek heeft met Nothing samengewerkt aan de custom soc, die onder meer energiezuiniger moet zijn dan de reguliere 7200-soc.

De aangepaste soc is tot tien procent energiezuiniger dan de reguliere Dimensity 7200-soc, zegt Nothing-oprichter Carl Pei tegen Digital Trends. Hierdoor krijgt de telefoon functies die voor tot drie keer zo snelle ufs-snelheden moeten zorgen bij gebruik over langere tijd. De telefoon moet daarnaast twee keer zo snel bestanden kunnen schrijven naar Windows-pc's. De Phone (2a) zou 18 procent krachtiger zijn dan de Phone (1) terwijl hij 16 procent minder energie gebruikt.

De Phone (2a) is volgens Pei gemaakt voor mensen die 'minder geïnteresseerd zijn in de nieuwste specs en meer in performance'. Verder meldt Nothing dat de telefoon 12GB geheugen krijgt. Het bedrijf presenteert de smartphone op 5 maart. Het wordt de eerste goedkopere smartphone van Nothing. Smartprix publiceerde op dinsdag OnLeaks-renders van de smartphone en claimt dat het toestel een 6,7"-amoledscherm krijgt met 120Hz-verversingssnelheid, twee camera's aan de achterzijde en een 5000mAh-accu.

De eerste twee afbeeldingen zijn van Nothing, de laatste twee zijn renders van OnLeaks, via Smartprix.