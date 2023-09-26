Nothing-merk CMF toont eerste smartwatch en draadloze oordoppen

CMF heeft zijn eerste drie producten onthuld. Het gaat om een smartwatch, draadloze oordoppen en een lader. Het is niet bekend of de producten naar de EU komen. CMF is een submerk van Nothing dat op goedkopere producten focust.

De smartwatch heet de Watch Pro en heeft een 1,96"-amoledscherm met een resolutie van 410x502 pixels. De smartwatch ondersteunt bluetoothbellen, kan notificaties van een gekoppelde smartphone doorgeven en heeft ingebouwde gps. Daarnaast ondersteunt de Watch Pro 110 sportmodussen en kan het horloge de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed meten. Ook is er een slaapdetectie.

De Watch Pro is IP68-gecertificeerd voor stof- en waterdichtheid en heeft een accuduur van dertien dagen bij 'normaal gebruik', dankzij de 340mAh accu. Het horloge komt in matzwart of zilver en met oranje, zwarte of grijze banden. Volgens Android Authority is de smartwatch later deze maand in Londen te koop, evenals de andere CMF-apparaten. CMF zou later ook de smartwatch in de VS willen uitbrengen. Daar moet de Watch Pro 69 dollar kosten, omgerekend met btw is dit 78,90 euro.

De draadloze oordoppen heten Buds Pro en komen in het oranje, zwart of wit. De oortjes ondersteunen actieve noisecancelling en Bluetooth 5.3. De Buds Pro hebben een accuduur van 39 uur inclusief doosje, zonder anc. Zonder doosje gaan de oortjes 11 uur mee zonder anc. Het product is IP54-gecertificeerd en kan overweg met de Nothing X-app voor Nothings Buds Pro-oortjes. De Buds Pro kosten omgerekend met btw 56,05 euro.

Tot slot heeft CMF de Power 65W GaN-lader aangekondigd, met twee USB-C-poorten en een USB-A-poort. Deze moet omgerekend met btw 44,62 euro kosten.