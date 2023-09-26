Nothing-merk CMF toont eerste smartwatch en draadloze oordoppen

CMF heeft zijn eerste drie producten onthuld. Het gaat om een smartwatch, draadloze oordoppen en een lader. Het is niet bekend of de producten naar de EU komen. CMF is een submerk van Nothing dat op goedkopere producten focust.

De smartwatch heet de Watch Pro en heeft een 1,96"-amoledscherm met een resolutie van 410x502 pixels. De smartwatch ondersteunt bluetoothbellen, kan notificaties van een gekoppelde smartphone doorgeven en heeft ingebouwde gps. Daarnaast ondersteunt de Watch Pro 110 sportmodussen en kan het horloge de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed meten. Ook is er een slaapdetectie.

De Watch Pro is IP68-gecertificeerd voor stof- en waterdichtheid en heeft een accuduur van dertien dagen bij 'normaal gebruik', dankzij de 340mAh accu. Het horloge komt in matzwart of zilver en met oranje, zwarte of grijze banden. Volgens Android Authority is de smartwatch later deze maand in Londen te koop, evenals de andere CMF-apparaten. CMF zou later ook de smartwatch in de VS willen uitbrengen. Daar moet de Watch Pro 69 dollar kosten, omgerekend met btw is dit 78,90 euro.

De draadloze oordoppen heten Buds Pro en komen in het oranje, zwart of wit. De oortjes ondersteunen actieve noisecancelling en Bluetooth 5.3. De Buds Pro hebben een accuduur van 39 uur inclusief doosje, zonder anc. Zonder doosje gaan de oortjes 11 uur mee zonder anc. Het product is IP54-gecertificeerd en kan overweg met de Nothing X-app voor Nothings Buds Pro-oortjes. De Buds Pro kosten omgerekend met btw 56,05 euro.

Tot slot heeft CMF de Power 65W GaN-lader aangekondigd, met twee USB-C-poorten en een USB-A-poort. Deze moet omgerekend met btw 44,62 euro kosten.

Nothing CMF Watch Pro Buds Pro

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 26-09-2023 17:30 33

26-09-2023 • 17:30

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13 jul 2023 | met video

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jwvst 26 september 2023 18:10
$69 klinkt niet verkeerd voor zo'n horloge. De eenvoud van die schermen bevalt me wel, mogelijk gaat dit in die zin mijn eerste smartwatch worden (Withings Scanwatch niet meerekend).
batteries4ever @jwvst26 september 2023 18:27
Serieus? Je gaat je mooie Scanwatch inruilen voor zo'n prul met een paar appjes? Ja hij heeft weer en GPS ... Die wijzerplaten zijn leuk voor heel even, de functionaliteit van de ding lijkt me wel heel beperkt, doet me denken aan een €25.- chinese "smart"watch. Met dit ding kan je kennelijk bellen - geinig.
Om van mijn scanwatch over te stappen wil ik wellicht een Applewatch (ik zit in het Apple systeem) maar zelfs die vindt ik te lelijk voor woorden en ik heb mijn iphone "altijd" bij me, hoef ik niet met zo'n klein scherm te prutsen.
jwvst @batteries4ever26 september 2023 19:16
Inruilen wil ik niet zeggen, maar de functionaliteiten van de Scanwatch wegen momenteel niet meer op tegen mijn telefoon. Als instapper lijkt mij dit wel een prima exemplaar om eens te beginnen. Ik blijf overigens een zwak houden voor 'analoog' uitziende horloges met extra functionaliteiten.
Oon @batteries4ever26 september 2023 20:19
Ik ben zelf voor een Amazfit GTR gegaan, ziet er uit als een gewone horloge en ik heb zelf een minimalistische watchface in elkaar geknutseld. Had graag een Withings ScanWatch 2 of andere hybrid gehad, maar die vind ik nog te duur voor hoe weinig ze eigenlijk doen.
batteries4ever @Oon27 september 2023 08:43
Klopt: hangt sterk af van wat je wilt. Voor mij was een "normaal" horloge de eis. Stappenteller en hartslag, O2, was voor mij genoeg.
Oon @batteries4ever27 september 2023 08:58
Ik heb ooit een Fitbit gekocht voor slaap tracking, en dat gebruik ik inmiddels niet meer want het probleem is duidelijk en de oplossing is op het moment niet haalbaar.

Ik neig nu dus steeds meer richting een gewone domme horloge, maar dan wil ik wel een mooie, en die van Withings vind ik dan een leuke combinatie. Alleen jammer dat ze zo duur zijn.
gertvdijk 26 september 2023 17:40
CMF is een submerk van Nothing dat op goedkopere producten focust.
En twee van de drie producten hebben "Pro" in de naam. 😕😅
Xfade @gertvdijk26 september 2023 18:23
Voor de professional die op de centen let :Y)
edit: misschien een voorbode dat er ook Lite producten aan zitten te komen.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 23 juli 2024 17:50]

PaulHelper 26 september 2023 17:49
Als alles van de claims waar zijn en de intentie van nothing hierin zit, dan is dit veel belovend. Voor hoe goedkoop de smartwatch is en hoe goed het eruit ziet gaat dit mogelijk mijn volgende health tracker worden.
De andere producten heb ik niet goed bekeken maar als dat ook zo goed is dan kijk ik nu al uit naar meer van deze dochternaam.
Fred6er @PaulHelper26 september 2023 19:15
Dit is toch gewoon een 13 in dozijn smartwatch net als alle andere smartwatches die je onder andere op aliexpress vind?
PaulHelper @Fred6er26 september 2023 19:52
Dat moet nog blijken maar zoals ik zei las het iets van nothing overneemt dan is het dus niet als andere aliexpress smartwatches. Daarnaast is het geen smartwatch maar een health tracker vooral gezien 13 dagen >> 2 dagen batterijduur.
Een 13 in een dozijn aliexpress watch is vol met bugs, slechte bouwkwaliteit, goedkope materialen, slechte software en syncen etc.
Zoals ik zeg ik durf niet te zeggen hoe deze het zal doen maar als het iets van nothing overneemt zullen die dingen allemaal een stuk beter zijn.
Donstil
26 september 2023 18:27
Voelt als producten die klaar lagen in een chinees magazijn en alleen de Nothing “branding” op geplakt is. Niets blaast je weg met deze producten en het lijkt mij niet de weg vooruit voor Nothing aangezien ze met de 1 en 2 best leuke Smartphones neer gezet hebben.

If you pay peanuts you get monkeys.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 23 juli 2024 17:50]

Stijnvi @Donstil26 september 2023 21:33
Ik snap wat je bedoelt, maar dit is geen 'Nothing'. Dit is CMF, het budgetmerk van Nothing.
Vandaar dat de producten ook een heel stuk simpeler zijn.
Nothing gaat zich vanaf nu volledig focussen op de (semi) high-end markt, terwijl CMF de low-end en mid-range markt gaat bedienen.
Je moet deze twee merken naar voor een groot deel los zien van elkaar.

Mensen zeggen ook niet dat de nieuwe Skoda Superb wel heel erg anders is dan een Porsche 911 GT3RS. Maar Porsche bezit wel meer dan 30% van de aandelen van de Volkswagen groep (en daarmee Skoda) en heeft meer dan 50% stemrecht.

Ik geef je volledig gelijk dat de producten redelijk "simpel" ogen. Maar voor een budget merk vind ik dat persoonlijk ook niet heel erg gek.
Donstil
@Stijnvi27 september 2023 00:14
En ook @PaulHelper Aah had had ik verkeerd begrepen inderdaad. Ik dacht dat dit puur Nothing was.
peregrine101 @Stijnvi27 september 2023 16:11
Je vergelijking met Porsche en Volkswagen gaat een klein beetje mank, al is je punt duidelijk. Een bedrijf kan bestaan uit meer merken en die kunnen best veel vrijheid hebben en heel andere produkten.

Een Bentley lijkt niet op een Porsche of een Skoda en al helemaal niet op een vrachtwagen van MAN of een motorfiets van Ducati. Toch vallen die allemaal onder hetzelfde bedrijf: de Volkswagen Groep. De Volkswagen groep is eigenaar van al deze merken, die onafhankelijk, maar soms met elkaar produkten kunnen ontwerpen.

Waar verwarring over kan ontstaan is dat er een autoproducent bestaat die Porsche heet, maar er is ook een investeringsmaatschappij waar de familie Porsche zijn centjes in heeft zitten. De autoproducent is eigendom van de Volkswagen Group. De investeringsmaatschappij is dan weer grootaandeelhouder van de Volkswagen Group. Via die omweg heeft de familie Porsche dus een vinger in de pap in heel wat bedrijven op het gebied van (dure) auto's en transport.
PaulHelper @Donstil26 september 2023 20:26
Dat kan in theorie het geval zijn maar het staat tot op zekere hoogte natuurlijk los van Nothing vanwege de sub CMF naam. Tot zover vind ik het er best goed uit zien voor de prijs en ga ik zeker de reviews bekijken.
Twiekerzz 26 september 2023 17:43
De watch pro lijkt me een goed geprijsde 'domme' smartwatch. Enkel het design lijkt me een mislukte AWU
Jimmy_ @Twiekerzz26 september 2023 18:19
Die watch case is inderdaad wel een heel simpel gevormd object, dan is de Apple Watch Ultra toch een tikkeltje stoerder ogend. Misschien dat het irl er beter uit ziet, maar ik heb mijn twijfels.

Ik ben ook benieuwd naar hoe groot het scherm daadwerkelijk is, ook bij de AWU heb je nog een vrij grote bezel zitten tussen het display en de case. Ik kan het van de afbeelding in het artikel niet afleiden hoe groot die zou zijn, de boven en onderkant is (tactisch) zwart gekleurd.

(Overigens verder geen verwijten aan Nothing voor de Watch, voor dat geld (80 euro) is het natuurlijk niet te vergelijken met AWU.)

[Reactie gewijzigd door Jimmy_ op 23 juli 2024 17:50]

PaulHelper @Jimmy_26 september 2023 20:23
Sowieso vind ik de categorie die hier genoemd wordt gek. Ik ken geen smartwatches die 10+ dagen accu hebben of ook maar claimen. Daarnaast vind ik de vergelijking met de apple watch ultra, een 10 keer duurdere telefoon heel apart. Ik denk dat als dat jou referentie is dat je niet binnen de doelgroep voor deze horloge valt. Maar dat geef je zelf ook al aan.
Op de site van het horloge lijkt het display best redelijk qua grootte, al moffelen heel veel horloges de vezels weg door ze zwart te maken en dan de display op te laten houden.
Dinandvandijk @PaulHelper26 september 2023 21:58
“ Ik ken geen smartwatches die 10+ dagen accu hebben of ook maar claimen.”

ik heb een Garmin Epix pro en die gaat toch makkelijk 2 weken op 1 lading mee, en die schaar ik toch echt wel onder de smartwatches. Garmin heeft trouwens veel meer smartwatches die langer dan 2 dagen meegaan op een acculading.
Cambionn @Dinandvandijk27 september 2023 00:22
Wat ik dan wel weer interesant vind: Garmin en andere watches die echt lang mee gaan gebruiken meestal geen OLED scherm, wat deze wel claimed. Ze claimen ook 11 dagen bij "heavy use".

Ik verwacht dat als dat klopt, de downside in the chips zit. Dat hij op een microcontroller draait ipv een volwaardige CPU. Dat zou jammer zijn, want als het wel een degelijke CPU heeft en de boel open toestaat zou de optie om smartwatch Linux distro's á AsteroidOS te porten mogelijk zijn. Op een microcontroller vallen dat soort opties tegen. Maar ik ken geen smartwatch die (enkel) op een (O)LED scherm en normale mobiele CPU draait die zo lang mee gaat.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 23 juli 2024 17:50]

Dinandvandijk @Cambionn27 september 2023 12:57
Maar wat je zegt is dus eigenlijk dat je heel veel aannames doet maar je er niet in verdiept hebt?
Cambionn @Dinandvandijk27 september 2023 13:25
Nee, dat is compleet niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat de watches die ik echt zo lang zie meegaan, inclusief die van mijn collega die hem heeft gekozen specefiek op levensduur (minimaal meer dan een week was de eis), niet een OLED scherm hebben want dat vreet stroom in vergelijking met alternatieven. Ik weet dat Garmin wel versies met OLED schermen heeft, maar naar mijn weten is de levensduur daarvan toch wel een stuk korter dan de watches waar ik het over heb, en meer richting de paar dagen dan de 2 weken. Zo staat er voor de Garmin Enduro 2 maar 96 uur en voor de Garmin Instinct 2 48 uur. Er is er volgens mij ook 1 met 144 uur, maar dat is als je de solar charging aanhebt en nogsteeds niet richting de 2 week die Nothing claimed. De watches die ik ken met 2 weken battery-life zijn geen OLED schermen.

Overigens ken ik idd niet elke watch op de markt, dus wellicht mis ik eentje die wel voldoet. Heb ook weinig aan elke watch, dus ik steek de moeite ook niet in alles continue bij houden. Maar als ik hem ff opzoek lees ik over jouw Epix Pro dat hij met AOD ook maar 3-4 dagen mee gaat. Waar de watches waar ik het over heb met 2 weken levensduur zonder (O)LED scherm continue iets op het scherm hebben staan.

En daarnaast zeg ik dat ik op de productpagina van die Nothing Watch geen CPU zie staan, en daarom vermoed dat als ze deze tijden halen als battery-life het een microcontroller betreft, zeker in de prijsrange (en ja, dat is een aanname, maar slechts 1 en niet zo'n hele rare vind ik). En dat je daar dan minder mee kan kwa tweaken, omdat de custom systemen die er momenteel zijn vaak meer power nodig zijn of op dingen als libhybris draaien. De genoemde Linux distro draait bijv. niet op watches met microcontrollers om die redenen.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 23 juli 2024 17:50]

Dinandvandijk @Cambionn27 september 2023 16:20
Dank voor je toelichting! Dat maakt het voor mij duidelijker.
By the way; ik heb met m’n Epix Pro al zeker 2 weken op 1 lading gehaald. Dat ik hem dan puur als horloge voor de tijd gebruikt scheelt natuurlijk een heel eind.

De nieuwe vivoactive 5 haalt trouwens tot 11 dagen en heeft een Amoledscherm (zie startpagina van Garmin). De oledschermpjes die Garmin gebruikt gaan zeker langer mee dan de paar dagen die je noemt.
Cambionn @Dinandvandijk27 september 2023 16:44
Dat ik hem dan puur als horloge voor de tijd gebruikt scheelt natuurlijk een heel eind.
Dat klopt zeker, maar daar kopen de meeste mensen dan weer geen smartwatch voor. Daarom vond ik de notitie van Nothing dat hij bij "heavy use" hij alsnog 11 dagen meegaat ook opvallend. Dan is het geen kwestie van alles uitzetten tot een minimaal wat niemand doet om zo'n hoog mogelijke accuduur te halen. Hoe dan ook zou dat een erg nette tijd zijn voor een OLED-scherm smartwatch als hij die tijden waar kan maken.

Ik hou idd niet alle nieuwtjes bij, ik zit momenteel op een 10 jaar oude watch (LG G Watch R) met nieuwe batterij en AsteroidOS dus tenzij er portingmogelijkheden zijn (want dan komt er wel discussie in de AsteroidOS Matrix channels) lees ik alleen af en toe wat op Tweakers of hoor ik van vrienden/collega's wat (waarbij er een paar dus wel erg druk zijn met smartwatches). Die tijden die ik noemde zijn de tijden die ik vind als ik online ff watches met beste accuduur opzoek, en zulke tijden is ook wat ik vooral om me heen hoor. Dus vandaar ook mijn perceptie dat dit nogsteeds de norm is/was.

Als batterijen nu idd langer meegaan met OLEDs scheelt dat. Zelf laad ik hem normaal gesproken toch wel elke avond op dus persoonlijk maakt het me nog niet eens zo veel uit, maar ik hoor genoeg vraag naar langere accuduur dus lijkt me een mooie ontwikkeling. Garmin is naar mijn idee sowieso altijd al meer bezig geweest met zulke ontwikkelingen dan Samsung en dergelijke, dus mooi om te zien dat ze ook echt mooie resultaten boeken daarmee!

Mijn 10 jaar oude watchje gaat sinds er een nieuwe batterij in zit trouwens ruim 2 dagen mee met AOD. Zonder AOD nog langer. Op de 10 jaar oude batterij redde ik ruim 1 dag zonder AOD maar met alle functionaliteiten aan. Dat veel nieuwe watches met moeite die tijden halen, nu 10 jaar later dus, is dan ook wel een beetje jammer. En ja, die hebben meer sensoren en dergelijke die continue op de achtergrond draaien, maar die worden vaak aangestuurd door een lose microcontroller dus de CPU draait daar niet continue voor op waardoor stroomverbruik daarvoor erg meevalt. Heb het idee dat naast dat de OLED schermen vaak de schuld krijgen WearOS zelf ook gewoon niet erg geoptimaliseerd is voor accuduur, en dat daar ook nog een hoop in te halen valt. Wellicht dat dat ook meespeelt in de accuduur van deze watch van CMF.
PaulHelper @Dinandvandijk27 september 2023 07:01
Ja hier zit ik dus zelf met een naamgeving ding, maar weet niet of anderen dat met me eens zijn. Ze noemen het inderdaad in marketing veel smartwatch, maar als je naar de productpagina kijkt dan zie je dat zoals Garmin is, heel veel gericht op gezondheid statistieken, dus ook dat zou voor mij onder een fitness/activity tracker vallen.
Dinandvandijk @PaulHelper27 september 2023 12:56
Apple, Samsung en bv Xiaomi richten zich ook heel veel op sportactiviteiten en gezondheid. Mijn Garmin Epix pro kan net zoveel als een apple watch (heb ik ook). Daarnaast zijn er veel apps en watchfaces te downloaden die door de community gemaakt worden. Zeker heeft Garmin activitytrackers maar zeker ook smartwatches die 2 weken op 1 lading meegaan en ook nig eens veel gebruiken maken van GPS.
HetGezegde @PaulHelper27 september 2023 09:48
Sowieso vind ik de categorie die hier genoemd wordt gek. Ik ken geen smartwatches die 10+ dagen accu hebben of ook maar claimen.
De goeie ouwe tijd van Pebble. Gelukkig hangt er nog steeds een Pebble 2 rond m'n pols. Onvervangbaar.
MornixRS 27 september 2023 10:52
Als ze alles waarmaken wat op die website staat voor pakweg 80 euro dan is dat zeker geen 13 in een dozijn horloge. Ik vind wel de kast wat dik en de lader relatief duur tov de watch en de buds.

[Reactie gewijzigd door MornixRS op 23 juli 2024 17:50]

Master Chieftec 26 september 2023 19:26
Eerste indruk: el cheapo look. Pro wordt vaak bij producten gebruikt met een luxe uitstraling, de lader heeft het een beetje wel, maar de Watch en Buds absoluut niet.
Roel1966 26 september 2023 21:58
Op zich is rond de 80 euro wel te doen voor dan een 'merk' smartwatch ook al zitten er dan minder functies op. Persoonlijk gebruik ik een smartwatch eigenlijk hoofdzakelijk puur om de tijd op te kunnen zien en de rest gebruik ik niet. Vandaar dat ik nog steeds een 1ste generatie Samsung smartwatch gebruik die het nog steeds prima doet.
GoT.Typhoon 27 september 2023 02:14
Geen NFC, dus usability is helaas nul/nothing.
PaulHelper @GoT.Typhoon27 september 2023 06:55
Waarom is nfc voor jou zo belangrijk? Om te betalen? Ik vind zeker bij de categorie waar het in valt geen nfc geen deal breaker, ik denk dat je niet bij de doelgroep hoort net las veel anderen.

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