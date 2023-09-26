Binance laat weer nieuwe Belgische klanten toe, 3 maanden na verbod van waakhond

Nieuwe Belgische klanten kunnen zich weer registreren bij cryptovalutaplatform Binance. Een Belgische toezichthouder verbood dit in juni omdat het platform gebruikmaakte van buitenlandse operators. Inmiddels gebruikt het platform een eigen Poolse operator, wat niet verboden is.

Belgen kunnen sinds maandagmiddag een nieuw account aanmaken op Binance, meldt het platform. Bestaande Belgische gebruikers konden al sinds eind augustus hun account weer gebruiken. Gebruikers moeten daarvoor wel een vernieuwde gebruikersovereenkomst aanvaarden en mogelijk nieuwe verificatiedocumenten uploaden.

De Belgische financiële toezichthouder FSMA verbood Binance in juni om virtuele munten aan te bieden in België. Binance gebruikte toen buitenlandse operators die bepaalde technische aspecten van het platform verzorgden. Een deel van deze operators bevonden zich buiten de Europese Economische Ruimte, waardoor Binance volgens de FSMA niet gemachtigd was om cryptovalutadiensten aan te bieden in het land en hier dus mee moest stoppen.

Eind augustus maakte Binance bekend dat Binance Poland de nieuwe operator wordt voor Belgische gebruikers. Omdat Polen binnen de EER valt, mag Binance de cryptovalutadiensten weer aanbieden. De FSMA bevestigt dat dit mag, maar merkt wel op dat vanwege verschillende cryptovalutawetgeving in Europese lidstaten de Poolse toezichthouder 'geen enkele bevoegdheid ten aanzien van Binance Poland' heeft.

Voor Nederlandse gebruikers verandert op dit moment niks. Binance stopte in juli met het aanbieden van cryptovalutadiensten in Nederland, nadat het zich niet kon registreren bij De Nederlandsche Bank. Die registratie is verplicht vanwege de antiwitwasrichtlijn. De DNB kan vanwege een geheimhoudingsplicht niet zeggen waardoor die registratie mislukte.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 26-09-2023 18:31
102 • submitter: sam1987

26-09-2023 • 18:31

102

Submitter: sam1987

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Reacties (102)

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STIMPPYYY 26 september 2023 18:34
Goed nieuws voor de Belgen. Hopelijk volgt Nederland ook een keer. Met volledige functionaliteit (futures e.d.). Het volume op Binance is niet te evenaren t.o.v. andere Exchanges helaas.
oscar oscar @STIMPPYYY26 september 2023 18:56
Waarom goed nieuws? Lijkt me vooral te vermijden om met hen in zee te gaan.
electricretard @oscar oscar27 september 2023 09:27
Tot Binance vertrok uit Nederland ben ik sinds dag 1 actief geweest op hun platform. Er is nooit iets mis gegaan, ik ben er nooit iets kwijt geraakt. Dienstverlening was gewoon top. Waar komt jou misplaatste opmerkingen vandaan vraag ik mij af ??
Hakulaku @electricretard27 september 2023 14:14
https://www.nrc.nl/nieuws...n-web-van-bedrog-a4166495

Ik probeer de rechtzaak al een tijdje te volgen, wat tot nog toe zeer interessant en vermakelijk is.

De CEO, afgekort CZ, claimt veel dingen op zijn twitter die door bewijzen in deze rechtzaak worden tegengesproken. Onlangs bijvoorbeeld dat Binance geen gebruikt maakt van een wallet service genaamd Ceffu, terwijl in door de SEC gepubliceerde bewijzen (komende vanuit Binance zelf) dit tegenspreekt. Daarnaast claimt Binance graag te willen samenwerken met waakhonden en wetgevers, echter blijft Binance auditors ontslaan. Voor traditionele handelsplatformen zijn audits van erkende auditors vereist.

Iedereen moet z'n eigen keuzes maken maar ik zou toch bij een in Nederland geregistreerde cryptobeurs handelen. Dat Binance geen toestemming van de DNB heeft gekregen zou al als een waarschuwing gezien moeten worden.
electricretard @Hakulaku27 september 2023 15:13
Nou dat is precies het probleem, ik ben niet vrij om mijn eigen keuzes te maken op basis van de risico's. Nederland beslist voor mij blijkbaar dat ik Binance niet mag gebruiken.
DJ Henk @electricretard28 september 2023 08:18
Als je dat een probleem vindt zal je leven een hel zijn. Nee, je mag niet zonder gordel in je auto rijden op de openbare weg, ook al heet je Max Verstappen. Het blijkt gewoon keer op keer dat velen denken dat ze heel goed weten waar ze mee bezig zijn, maar ze dan vervolgens tegen een boom rijden.

Het is ook in jouw belang dat er regels zijn voor wat bedrijven mogen aanbieden. Of zou je het ook prima vinden als er niet zo op voedselveiligheid werd gelet en je in de supermarkt dus zelf onderzoek moet doen om te zien of je dat pak koekjes veilig kunt eten? Is dat wat? Zelf steeds met je scheikundedoos onder je arm de risico's gaan inschatten?
Hakulaku @electricretard28 september 2023 11:50
Nederland heeft hier niks besloten. DNB heeft enkel regels en plichten voor bedrijven waar het aan moet voldoen alvorens het een licentie krijgt. Binance heeft zelf besloten om te stoppen met het aanbieden van de service aan nederlanders omdat het niet aan deze regels en plichten kan of wil voldoen.

Het blijft een bedrijf vrij om te kiezen in welke landen zij hun services aanbieden, als zij om wat voor reden er voor kiezen om dit niet te doen in Nederland, kan zowel de DNB als andere waakhonden niet de schuld krijgen. Mede omdat andere (crypto) handelsplatform wel aan de eisen en plichten kunnen voldoen en het dus weldegelijk mogelijk is.

[Reactie gewijzigd door Hakulaku op 22 juli 2024 13:24]

gavinz @oscar oscar26 september 2023 19:27
Omdat?
k995 @oscar oscar26 september 2023 19:34
Waarom?
Sando
@oscar oscar26 september 2023 19:23
Omdat je via Binance legaal, na KYC, allerlei tokens om kunt wisselen die andere exchanges die in de Benelux actief zijn niet ondersteunen. De transactieoverzichten kan je downloaden en aan de Belastingdienst overleggen.

Zonder Binance waren de Belgen overgeleverd aan direct exchanges en decentralized exchanges zonder KYC, die als bijwerking ook functioneren als mixers, waardoor de tokens die er uit komen door andere diensten geweigerd kunnen worden omdat deze bronnen in voorwaarden geweigerd worden. Je wast daarmee eigenlijk je witte tokens zwart.
halofreak1990 @Sando26 september 2023 19:49
Legaal? Is dat waarom Binance geen registratie bij DNB voor elkaar krijgt? Of waarom ze zo krampachtig proberen om onder de financiële waakhonden van de verschillende landen uit te komen?
mutley69 @Lord Anubis26 september 2023 21:23
Cryptocurrency's zijn momenteel nog altijd een reïncarnatie van de tulpenbolmania - en de aardappelbloempjes. Niet meer dan dat - een bewijs van energieverspilzucht & nog 's een uitweg voor schurkenstaten en georganiseerde misdaad.
Een verbod op handel, generatie en bezit van cryptomunten zou die industrie en schurkenstaten ineens veel problemen en hoofdpijn kunnen bezorgen. Waarom heeft men geen haar op de tanden?
sam1987 @mutley6927 september 2023 01:27
Waarom het over grootste deel van het corrupte geld die je beschrijft, is gewoon via standaard geld en in financiële constructies waar Nederland trouwens een van de grootste Europese speler in is. Lees maar eens het laatste Europol-verslag betreffende crimineel geld ....
Schurkenstaten hebben geen nood aan een gedecentraliseerde betalingsmiddelen, zij willen gecentraliseerde middelen waar ze volledige controle over kunnen uitoefenen. Ze kunnen gewoon geld bij printen, denk je nu echt dat die schurkenstaten (die al decennia)bestaan dit nu gebruiken? Het aantal creditcard en bank fraude (en de schandalen waar ze in betrokken zijn) overweegt crypto fraude.

Je kunt anti crypto zijn, maar je moet ook geen dingen gaan verzinnen of overdrijven.
Sinester @mutley6927 september 2023 15:29
Slecht voorbeeld, de Tulpenmania duurde hooguit 1 jaar, hoelang denk je dat Crypto al bestaan?

Maarja aan de rest van je tekst te lezen hoef ik geen moeite te doen om je om te praten, typisch gevalletje ik ben er tegen en niemand zal me anders vertellen of wat de boer niet kent vreet hij niet

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 13:24]

Lord Anubis @mutley6927 september 2023 21:21
Dus Nederland gaat veel koppijn krijgen.
Q 26 september 2023 19:01
De enige reden dat Belgen nu weer gebruik kunnen maken van Binance is via een soort halve achterdeur constructie. Dat het via Polen loopt nu is meer dat de regelgeving niet eenduidig is dan dat het een nette constructie betreft, zoals ik het zie dan.

Persoonlijk vind ik het een goede zaak dat Binance geen voet aan de grond krijgt in Nederland. Dit omdat ik vooral risico's zie in het gebruik van crypto currencies, maar geen meerwaarde voor de samenleving. De meeste handel lijkt toch een soort verkapt gokken. En aan Binance lijkt al lange tijd een geurtje te hangen.

Natuurlijk weet ik dat er altijd mooie verhalen worden verteld bij crypto maar ik heb daar nooit iets van uit zien komen.

Aan de andere kant laat de website Web3 is Going Just Great zien wat een wespennest de 'industrie' is.

[Reactie gewijzigd door Q op 22 juli 2024 13:24]

Dennahz @Q26 september 2023 19:26
Er zijn zoveel industrieën die geen meerwaarde bieden voor de maatschappij. Waarom zou je alles altijd maar willen verbieden waar je het nut niet van inziet?

Laat mensen toch lekker hun gang gaan en wat geld verdienen met traden / investeren.
Q @Dennahz26 september 2023 19:44
Dat lekker hun gang gaan heeft wat mij betreft teveel negatieve bijvangst, het blijft een flink schimmige wereld met veel misbruik in de vorm van scams, fraude, witwassen, enzovoorts.

En je kunt het er mee oneens zijn, maar ik vind dat 'traders' die platformen zo 'whitewashen' en een fake legitimiteit geven die er eigenlijk niet is in mijn ogen.

Maar misschien nog relevanter: ik denk dat er geen traden/investeren plaats vind want de markt is zo transparant als verse olie uit de grond. Met andere woorden: ik denk dat de hele markt volledig gemanipuleerd wordt met wash trading, insider-trading en technieken die ik niet eens ken. Misschien zit ik er naast, of is het minder erg dan ik denk, maar ik denk dat traders / investeerders zichzelf beetje voor de gek houden.

Queue de verhalen over (mega)winsten die behaald zijn, sure, maar daar zeg ik weer van: dat is slechts de inleg van iemand anders. Omdat cryptocurrencies zelf geen waarde creëren, zoals een product of dienst, moet die waarde uit de portemonnee van iemand anders komen. Vind ik niet zo sympathiek.

[Reactie gewijzigd door Q op 22 juli 2024 13:24]

thunder8 @Q27 september 2023 08:51
Je laatste alinea is ook een 100% representatie van de aandelen markt. Zowel trading in crypto als trading in aandelen is een zero-sum game. Ik heb 100 aandelen Tesla en verkoop die via de beurs. Ik krijg er 1000€ per stuk voor. De koper heeft dus 100.000 euro betaald en wat kleingeld voor de trade. Nu crasht het Tesla aandeel naar 500€ per stuk en hij verkoopt ze weer aan iemand anders. Hij verliest dus 50.000€ op deze trade. De nieuwste koper laat het aandeel een tijdland liggen en de koers herstelt zich naar 900€. Hij verkoopt die weer en pakt 40.000€ winst. Vervang aandeel Tesla voor Bitcoin en het verhaal is precies hetzelfde. Bedragen zijn even fictief om mijn punt te maken. Aandelen creëren ook zelf geen waarde, het is een afspiegeling van de verwachte prestaties van het bedrijf dat erachter zit. Zelfde met een aantal cryptocoins, waar ook een verwacht patroon achter zit, wat de coin en het bedrijf wat erachter zit presteert. Presteert die goed, dan gaat de waarde omhoog omdat de vraag hoger wordt en het aanbod lager.

Ja, in de cryptowereld is manipulatie nog steeds een dingetje, omdat deze wereld nog niet zoveel regels kent als de aandelenmarkt. Ik zeg ook altijd tegen mensen dat als je aandelen al eng vindt, dat je je vingers van crypto moet laten. Crypto is een aandelenmarkt op steroïden, die 24/7 doorgaat. De aandelenmarkt ligt in het weekend tenminste nog stil en je moet beurzen rond de wereld volgen voor 24/7 trading. Biij te grote schommelingen leggen ze de handel van een bepaald aandeel stil. Bij crypto niet. Het risico met crypto is groter, maar ook de kans op grotere winsten en verliezen. Het is aan de trader zelf om te kijken of je het risico het waard vindt.
Q @thunder827 september 2023 10:30
Je laatste alinea is ook een 100% representatie van de aandelen markt. Zowel trading in crypto als trading in aandelen is een zero-sum game.
Zie de reactie van Nivmark: bedrijven creëren waarde en zijn daarom ook in staat om dividend uit te keren.

Crypto kan dat nooit doen omdat er geen constructie is om waarde te creëren, het is altijd het geld van een ander.
Ja, in de cryptowereld is manipulatie nog steeds een dingetje, omdat deze wereld nog niet zoveel regels kent als de aandelenmarkt. Ik zeg ook altijd tegen mensen dat als je aandelen al eng vindt, dat je je vingers van crypto moet laten.
Er zijn *geen* regels binnen de cryptowereld. De enige regels die van toepassing zijn, gelden voor de Exchanges die zich aan lokale wetgeving moeten houden en vaak doen ze dat ook niet - als ze er mee weg kunnen komen. En dat zijn reeds bestaande regels van de overheid die witwasen enzovoort moeten tegen gaan.
Biij te grote schommelingen leggen ze de handel van een bepaald aandeel stil. Bij crypto niet.
Ik heb hele sterke herinneringen dat bij nogal grote neerwaardse fluctuaties exchanges vaak opeens op slot gingen wegens "technisch onderhoud".

Misschien is het onterecht dat ik dit benoem, maar ik proef zelf toch een soort desinformatie campagne om andere mensen aan het gokken te helpen met crypto: dat is wat ik keer op keer ervaar als ik met crypto mensen praat, het is vaal allemaal onjuiste of halve waarheden, maar als mensen geloven wat wordt beweerd, komt dat zo'n 'handelaar' wel goed uit. Want het piramidespel / ponzi spel vereist nieuwe aanwas.

Maar als ik het wat minder negatief interpreteer, dan is het in mijn ogen vooral een persoonlijke poging om je handel in crypto goed te praten voor jezelf en voor anderen, terwijl die hele markt in mijn ogen zo zwaar verziekt is, dat je in feite mee werkt aan een criminele enterprise. En ik denk dat veel mensen dat best wel begrijpen, maar ze willen gewoon geld verdienen en dus kijken ze de andere kant op.

[Reactie gewijzigd door Q op 22 juli 2024 13:24]

thunder8 @Q27 september 2023 11:06
Bedrijven creëren waarde. Dan vertel eens waar Gamestop die waarde creëerde in de boom een paar jaar geleden? Dat was net zo goed gebakken lucht, omdat heel veel mensen meededen in een gecoördineerde pump. Hoeveel bedrijven zijn in de loop der jaren wel niet op de fles gegaan omdat ze de cijfers kunstmatig opgeblazen hadden? 2008 al vergeten waar een hele sloot banken het loodje legden omdat ze hypotheken hadden uitstaan met een onderpand die totaal niet in overeenkomst was met de hypotheek? Of CFD trading waar niet eens in echte aandelen wordt gehandeld, maar alleen het verschil in beurswaarden wordt verrekend? Ga nu aub niet zeggen dat de aandelenhandel zo puur en onschuldig is en dat de achterliggende bedrijven allemaal heilige boontjes zijn. Want waar geld verdiend kan worden, zeker in bootladingen tegelijk, komen de meest gehaaide en gewetenloze figuren miljoenen en miljarden binnenharken. Genoeg fondsen die in dubieuze aandelen handelen als wapenfabrikanten en oliehandel. Daar kijken we ook de andere kant op. Oftewel, pot verwijt de ketel dat die zwart ziet.

Lezen is blijkbaar moeilijk. Ik hoef geen mensen te overtuigen om in crypto te stappen. Ik waarschuw ze juist voor de gevaren en als ze alsnog willen instappen, het alleen te doen met geld dat ze bereid zijn te verliezen. Crypto is voor mij, zoals ik al zei, een aandelenhandel waarbij inderdaad nog een aardig wild west mindset aanwezig is. Kans op grote winsten, kans op grote verliezen. Als je daar niet bereid toe bent, lekker wegblijven en je geld laten verpieteren op een spaarrekening waar het per jaar minder waard wordt. Wil je een beetje risico lopen, ga je aandelen kopen. Enigszins kans op leuke winsten of verliezen. Maar ga niet moreel superieur doen, want in de aandeelhandel gebeurd ook genoeg wat het daglicht niet kan verdragen. Waarom denk je dat er enorme controlerende instanties zijn als de SEC, die nog niet kunnen voorkomen dat er dingen gebeuren die niet mogen? Waar heel veel geld verdiend kan worden, zijn regels er om gebroken te worden. Je moet alleen niet gepakt worden.
Q @thunder827 september 2023 12:41
Voor context, ik ben de laatste die de aandelenmarkt zal verdedigen - HF mag van mij morgen verboden worden - maar het verschil met de cryptomarkt is fundamenteel. Ja er zijn veel voorbeelden van misstanden, maar het concept klopt en werkt. Er wordt geïnvesteerd in bedrijven, die winst maken en dus hun aandeelhouders dividend uitkeren.

Er wordt echt waarde gemaakt. En dat is het grote verschil met crypto.

Keer op keer zie ik crypto enthousiasten wijzen op de misstanden in de aandelenmarkt als een excuus voor wat er in de cryptomarkt gebeurt, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want de aandelenmarkt functioneert en creëert waarde, crypto onttrekt waarde, het is absoluut een negative-sum game die voor 99% van de participanten negatief uitpakt, behalve voor de paar mensen die aan de knoppen draaien of gewoon mazzel hebben.

Dit gaat niet over morele superieuriteit, het gaat in mijn ogen meer over een gebrek aan moraliteit en ethiek aan de kant van de crypto mensen, die vooral uit zijn op eigen gewin en geen enkel oog hebben voor alle negatieve impact.

En als ze daar op gewezen worden kunnen ze er niets tegenin brengen, want de feiten zijn zoals ze zijn. Ze gaan dan opeens heel moralistisch wijzen op de aandelenmarkt om de aandacht af te leiden van het onderwerp.

In mijn ogen is het echter een soort mentale gymnastiek van crypto mensen om hun eigen zelfbeeld als moreel en goed mens in tact te houden terwijl ze donders goed weten dat wat ze doen gewoon niet oké is. Uiteindelijk probeer je een excuus te vinden om blij te zijn met je winsten - voor zover je ze hebt - ondanks alle negatieve impact en het feit dat het niets anders is dan het geld van iemand anders.
Politicfrustati @Q28 september 2023 07:43
Er wordt echt waarde gemaakt. En dat is het grote verschil met crypto.

Keer op keer zie ik crypto enthousiasten wijzen op de misstanden in de aandelenmarkt als een excuus voor wat er in de cryptomarkt gebeurt, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want de aandelenmarkt functioneert en creëert waarde, crypto onttrekt waarde, het is absoluut een negative-sum game die voor 99% van de participanten negatief uitpakt, behalve voor de paar mensen die aan de knoppen draaien of gewoon mazzel hebben.
Dit zou ik niet een excuus noemen, want de overheden kunnen net zo goed cryptomunten regulariseren ! Dit konden ze al sinds 2009 gedaan hebben, maar doen ze bewust niet om hun eigen handeldje draaiende te houden waar ook 99% armer van word. Bitcoin bv is al 14 jaar dood, en gaat al 14 jaar naar 0 :) Maar na 14 jaar heeft deze op vandaag nog steeds een waarde van +25K, en is daarmee op de lange termijn de best presterende ! Dus het maakt waarde voor de belegger. Het feit dat er jarenlang geld werd bijgeprint uit het niks, maakt voor mij dat aandelen van bedrijven ook geen waarde maken maar een manipulatie door geldcreatie uit het niets. Neem bv corona steun voor bedrijven met geld van de belastingen, fake markt want in het echt waren nu 80% bedrijven failliet. Deze bedrijven konden dus niet blijven draaien op hun eigen gecreëerde waarde, en draaiden dus aan de knoppen.
Q @Politicfrustati28 september 2023 10:44
Cryptomunten bieden niets wat niet al met bestaande oplossingen gedaan kan worden en die bestaande oplossingen zijn veel beter.

En de overheid heeft zelfs een route geboden maar de exchanges moeten wel aan basic voorwaarden voldoen, om witwassen en andere fraude te voorkomen. Tot nu toe blijkt dat een te grote drempel, wat wel genoeg zegt natuurlijk.

Je kunt wel een heel achteraf verhaal verzinnen over de overheid en bedrijven, maar ook dit is een afleiding. Crypto == het geld van andere mensen, meer niet. Dus ponzi + piramide + MLM.

[Reactie gewijzigd door Q op 22 juli 2024 13:24]

Politicfrustati @Q28 september 2023 12:49
Daarom dat banken proberen om hun eigen blockchain op te zetten en eigen crypto munt te maken :)

De overheid bied een route om exchanges te registreren. Witwassen fraude bestaat al decenia's lang met cash geld, welke oplossing hebben ze al geboden ? Cash geld word witgewassen door crypto aan te kopen, dus het probleem zit hem in de eerste plaats bij het cash geld en niet bij crypto zelf !

Als je over het geldsysteem een analyse maakt dan kom je er ook wel achter dat het geld van andere mensen komt en dat het feitelijk niks meer is dan een ponzi systeem. Als morgen niemand nog geld uitgeeft dan gaat het ganse geldsysteem failliet, een ponzi dus. Of snap je niet dat een waarde bepaald word door vraag en aanbod ? ( werd zelfs toegegeven door congresman in amerinka > https://twitter.com/CoinDesk/status/1656372051035209728 )

[Reactie gewijzigd door Politicfrustati op 22 juli 2024 13:24]

Q @Politicfrustati28 september 2023 13:08
Je bewijst weer mijn punt, wijzen naar andere zaken om af te leiden van het feit dat crypto “winst” niets anders is dan het verlies van andere mensen.

Crypto maakt geen waarde want dat kan fundamenteel niet. Plus nog de transactie / mining kosten en het is negative-sum.
Politicfrustati @Q28 september 2023 13:26
Stel morgen word crypto wereldwijd goedgekeurd en je kan het verhandelen op de beurs.
Cryptobedrijven hebben miljoenen jobs wereldwijd open en het word het nieuwe nu.
In de begin jaren van internet hadden mensen dezelfde oordelingen als jij nu. zie waar we nu staan met internet ! Google microsoft meta apple enz allemaal miljardenbedrijven geworden door internet, met miljoenen mensen tewerkgesteld. En ja,er gingen ook duizenden bedrijven failliet toen omdat iedereen een graantje wil meepikken in nieuwe markten.
Q @Politicfrustati28 september 2023 13:35
Stel… we eindigen dit gesprek want je bent nu hardop alleen maar aan het fantaseren omdat er verder niets in te brengen valt tegen het feit dat crypto “winst” het geld van iemand anders is en dat het een negative-sum game is.

Maar anders mag je gerust het laatste woord hebben, I’m out 👋
Politicfrustati @Q28 september 2023 13:52
Stel… we eindigen dit gesprek want je bent nu hardop alleen maar aan het fantaseren omdat er verder niets in te brengen valt tegen het feit dat crypto “winst” het geld van iemand anders is en dat het een negative-sum game is.

Maar anders mag je gerust het laatste woord hebben, I’m out 👋
Klinkt zoals, eigenlijk heb je gelijk en ik moet dus opgeven eerlijk gezegd :)
De winst van aandelen is ook het geld van iemand anders, iemand neemt verlies en aan de andere kant van de trade heeft er iemand winst !
Als er geen geld komt van iemand anders, dan kan niks blijven draaien op de wereld en zijn er ook geen betaalde jobs.
Q @Politicfrustati28 september 2023 15:11
Dat is niet hoe de economie en de aandelen markt werkt. De waarde komt uit arbeid van mensen. Die waarde is er niet bij crypto want er is geen arbeid.

Je hele standpunt is gebaseerd op een gebrek aan kennis en onbegrip van hoe dingen werken.
Politicfrustati @Q28 september 2023 17:43
Dat is niet hoe de economie en de aandelen markt werkt. De waarde komt uit arbeid van mensen. Die waarde is er niet bij crypto want er is geen arbeid.

Je hele standpunt is gebaseerd op een gebrek aan kennis en onbegrip van hoe dingen werken.
Fout ! De waarde komt uit de verkoop van producten, geen product om te verkopen = geen arbeid geen waarde. Fout nr 2, crypto word gemaakt door een persoon of personen die een op blockchain product aanbieden ( niet te verwarren met scam projecten en oplichtings tokens natuurlijk). Die steken er ook werk in om het product beter te maken te upgraden naar meer functionaliteit enz, en ze nemen ook mensen in dienst daarvoor.
Denk dat je eens op eigen boezem moet slaan op het gebied van kennis hoe dingen werken :)
Nog even aan toevoegen : Als jij je Porsche verkoopt maar niemand wil deze kopen, dan is je Porsche op dat moment 0€ waard. Vraag en aanbod bepalen waarde, veel vraag waarde word hoger met beperkt aanbod of omgekeerd wanneer veel aanbod met weinig vraag.

[Reactie gewijzigd door Politicfrustati op 22 juli 2024 13:24]

Q @Politicfrustati28 september 2023 18:21
Hoe worden die producten gemaakt lieve schat?

Bedrijven creëren waarde door arbeid, waarbij input wordt verwerkt tot output die meer waarde heeft.

Dat proces is er bij crypto niet. Natuurlijk kun je een fake markt creëren met valse beloftes van waarde maar dat wil niet zeggen dat er waarde is.

Je kunt fundamenteel niets met je crypto behalve een grotere idioot dan jou wijsmaken dat de coin meer waard is dan jij er voor hebt betaald. Zie ook hoe NFTs totaal geïmplodeerd zijn.

https://www.stephendiehl.com/blog/ponzi.html
Politicfrustati @Q28 september 2023 18:50
Hoe worden die producten gemaakt lieve schat?

Bedrijven creëren waarde door arbeid, waarbij input wordt verwerkt tot output die meer waarde heeft.

Dat proces is er bij crypto niet. Natuurlijk kun je een fake markt creëren met valse beloftes van waarde maar dat wil niet zeggen dat er waarde is.

Je kunt fundamenteel niets met je crypto behalve een grotere idioot dan jou wijsmaken dat de coin meer waard is dan jij er voor hebt betaald. Zie ook hoe NFTs totaal geïmplodeerd zijn.

https://www.stephendiehl.com/blog/ponzi.html
Lieve schat, wat denk je dan van een bedrijf dat software ontwikkeld voor je pc veilig te houden ?
Crypto is in dit opzicht niet anders dan software op een blockchain. Over NFT's heb ik ook de mening dat ze niks waard zijn, en dat zeg ik al vanaf het begin ! Een NFT heeft wel waarde in mijn opzicht als dit over eigendomsbewijs gaat van je huis of auto die bewaard word op de blockchain bv. Soms heb je ook idioten die niks snappen van het opzet van cryptografie > Techniek achter de crypto’s
De techniek achter crypto's is blockchain technologie. De waarde van een crypto staat vastgelegd als stukjes code die op meerdere computers worden vastgelegd. Dit ‘digitale grootboek’ staat bekend als Distributed Ledger Technology (DLT). Door DLT kan een netwerk van honderden computers over de hele wereld elke wijziging in de database controleren. Daardoor is het moeilijk om deze technologie te hacken. Met deze techniek kunnen gebruikers digitale transacties gezamenlijk bijhouden, zonder dat er bijvoorbeeld een centrale bank of notaris aan te pas komt. Hierop is ook het vertrouwen van crypto-gebruikers gebaseerd. DNB staat positief tegenover innovatie. Blockchain technologie is een innovatie die nuttig kan zijn.
Laten we hier wel duidelijk zijn dat het over crypto projecten gaat met een team achter en goede bedoelingen ! Ik heb het dus niet over tokens die op 1 minuut gemaakt worden puur voor oplichting, voor alle duidelijkheid.
Q @Politicfrustati28 september 2023 20:22
Fijn dat je het met me eens bent dat crypto een ponzi is, dat geen waarde creëert en alleen maar is gebaseerd op het geld van andere mensen en dat je daarom nu maar doorschuift - of de goal post verschuift - richting blockchain.

Maar dat is een nog makkelijker doelwit. Blockchain is dood.
Waarom? Omdat het geen waarde creëert. Waarom creëert het geen waarde?
Omdat het een oplossing is voor een probleem dat niemand heeft.

De hele tech sector heeft - voor zover het interesse had in blockchain - het hele onderwerp al lang en breed verlaten en richt al haar efforts nu op "AI".

https://www.stephendiehl.com/blog/blockchainism.html

https://www.coindesk.com/...ens-logistics-blockchain/

https://cointelegraph.com...s-blockchain-plans-report

https://trends.google.com...te=all&q=blockchain&hl=en
Politicfrustati @Q28 september 2023 21:59
Fijn dat je het met me eens bent dat crypto een ponzi is, dat geen waarde creëert en alleen maar is gebaseerd op het geld van andere mensen en dat je daarom nu maar doorschuift - of de goal post verschuift - richting blockchain.

Maar dat is een nog makkelijker doelwit. Blockchain is dood.
Waarom? Omdat het geen waarde creëert. Waarom creëert het geen waarde?
Omdat het een oplossing is voor een probleem dat niemand heeft.

De hele tech sector heeft - voor zover het interesse had in blockchain - het hele onderwerp al lang en breed verlaten en richt al haar efforts nu op "AI".

https://www.stephendiehl.com/blog/blockchainism.html

https://www.coindesk.com/...ens-logistics-blockchain/

https://cointelegraph.com...s-blockchain-plans-report

https://trends.google.com...te=all&q=blockchain&hl=en
Mensen die het gevaar niet zien van AI en er zo dol op zijn, dat ze binnen de korste tijd zonder job zitten. Net zoals de automatisatie van bedrijven destijds.
Je moet toch maar een echte oen zijn om crypto in iedere manier af te breken, en dan vol lof te zijn over AI. Denk dat jij een geboren ponzi bent met een rooie neus :)
Waar gaat de waarde komen van AI ?

[Reactie gewijzigd door Politicfrustati op 22 juli 2024 13:24]

Q @Politicfrustati28 september 2023 22:36
Ik beschrijf alleen wat de tech industry doet, ik ben zelf juist heel kritisch op AI.
Dat het werkt en nuttige dingen kan doen is eenvoudig vast te stellen door er mee te spelen. 🤷‍♀️
nlvmark @thunder827 september 2023 10:04
Dit klopt niet,
Bij aandelenhandel krijgen aandeelhouders uitkeringen van het bedrijf zoals dividend. Aan de andere kant zijn er kosten om de infrastructuur (brokers, beurzen etc.) in stand te houden maar deze zijn lager dan de totale cashflow van bedrijven richting aandeelhouders. Het is dus een positive-sum game. Bij crypto heb je deze uitkeringen niet maar wel de kosten voor de infrastructuur (exchanges, miners), daar is het dus een negative-sum game.
thunder8 @nlvmark27 september 2023 10:53
Dividend is geen gegeven. Genoeg aandelen die al jaren geen dividend uitkeren. Daarnaast zijn er ook crytocoins die een stakingreward geven als je de coins in je wallet bewaard, zoals Vechain. Dit kan je ook zien als een soort dividend. Bij Aandelen heb je stockingfees of bewaarkosten. Je positive-sum is summier, tenzij je alleen naar de uitersten kijkt die veel winst genereren. Daar kan ik ook wel crypto tegenover zetten.

Exchanges zijn per definities zero-sum, want A verkoopt tegen prijs X en B koopt tegen prijs X. En aan beide kanten (koop/verkoop) worden er kosten berekend voor de transactie, zowel in Crypto als in aandelen.

Zijn laatste alinea haalt aan dat de waarde uit de portemonnee van een ander komt. Dat is simpelweg DE manier hoe een exchange/aandelenhandel werkt. Als ik een aandeel koop voor 100€ en verkoop voor 150€, komt dat geld uit de portemonnee van een ander. Als die persoon ze weer verkoopt voor 120€, komt dat ook uit zijn portemonnee, dat is het verlies dat hij neemt. Hij heeft per saldo 30€ per aandeel minder over. Ik heb per aandeel 50€ meer in mijn portemonnee. Dat is bij aandelen en crypto precies hetzelfde.
Tjidde @Dennahz27 september 2023 08:57
Een gokverslaving wat sommige mensen hebben door crypto kost ons veel geld. Als jij helemaal aan de grond zit omdat er op internet door de grote jongens verteld word van coin X gaat hard.

Vervolgens trekken wel die grote jongens al het geld eruit. Zit de rest met 0. Maar helaas zijn er mensen die dan denken de volgende keer levert het wel goed op. Tot ze geen cent meer hebben.

Je kunt zeggen eigen verantwoordelijkheid maar ik zie een verslaving als een zwakheid van de mens. En wij moeten onze zwakkere helpen om de samenleving een samenleving te houden. Waarbij iedereen een tweede kans kan hebben.

Om een goede tweede kans te krijgen heb je hulp nodig. En dat kost veel geld om mensen met een gokverslaving te helpen. Of welke verslaving dan ook.

Geld terug halen bij die grote jongens is bijna onmogelijk.
Sinester @Tjidde27 september 2023 15:36
Je kunt zeggen eigen verantwoordelijkheid maar ik zie een verslaving als een zwakheid van de mens. En wij moeten onze zwakkere helpen om de samenleving een samenleving te houden. Waarbij iedereen een tweede kans kan hebben.
En wat stel je dan precies voor als maatregel hier tegen

En vergeet niet dat je dan die zelfde maatregel moet doortrekken naar alles wat verslavend is

Persoonlijk vind ik mensen het eigen verantwoordelijkheid veel te erg afzwakken, waardoor mensen vanzelf gaan denken dat ze maar alles kunnen maken, en ze wel opgevangen worden.

Als je iets doet, moet je ook leven met de gevolgen, dit geld voor alles in het leven!!

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 13:24]

Politicfrustati @Tjidde28 september 2023 08:13
Een gokverslaving wat sommige mensen hebben door crypto kost ons veel geld. Als jij helemaal aan de grond zit omdat er op internet door de grote jongens verteld word van coin X gaat hard.

Vervolgens trekken wel die grote jongens al het geld eruit. Zit de rest met 0. Maar helaas zijn er mensen die dan denken de volgende keer levert het wel goed op. Tot ze geen cent meer hebben.

Je kunt zeggen eigen verantwoordelijkheid maar ik zie een verslaving als een zwakheid van de mens. En wij moeten onze zwakkere helpen om de samenleving een samenleving te houden. Waarbij iedereen een tweede kans kan hebben.
Dit geld evengoed voor casino's en andere goktenten of online spelletjes, maar deze zijn tot op vandaag nog steeds 24/24 beschikbaar ! Als jij helemaal aan de grond zit door het gokken, dan is dit enkel en alleen je eigen schuld punt ! Je kan stoppen met gokken bij winst of x aantal verlies, net zogoed kan dit met crypto traden of aandelen. Maar het is wel duidelijk dat overheden weinig doen aan systemen die de mensen armer maakt ! Als jij vandaag al je geld vergokte, dan bied de verkoper van winkel X je een kredietje aan om een 4K kostende tv te kopen die je eigenlijk niet kan betalen :)
Een gokverslaving word op de lange duur een ziekte !
Dazzyreil @Q26 september 2023 19:27
Het is net zo verkapt gokken als de aandelen markt voor de gewone "belegger".
Wat is het verschil tussen Tesla calls met 10x hefboom te kopen of BTC?
Q @Dazzyreil26 september 2023 19:53
Je zegt in mijn ogen eigenlijk: ja crypto is gokken maar de aandelen markt ook. Maar beiden kunnen verkeerd zijn, het ene 'slechte' legitimeert het andere 'slechte' niet.

En ik wil de aandelenmarkt niet verdedigen - verre van dat - maar de bedrijven achter die aandelen leveren wel een échte dienst of product. En dat is het grote verschil met Crypto: er wordt geen nieuwe waarde gecreëerd dus jouw winst is altijd het geld van iemand anders, in mijn ogen.

[Reactie gewijzigd door Q op 22 juli 2024 13:24]

Dazzyreil @Q26 september 2023 20:32
Zijn genoeg aandelen op de markt die gebakken lucht aanbieden of beloftes maken voor de toekomst, net als crypto.
Uiteraard ligt het er ook aan wat je precies met crypto bedoeld, 99.999% van de alt coins zijn shitcoins, ook veel van de top coins zijn shitcoins.Eigenlijk is alles behalve BTC een shitcoin (ja ook ethereum)
Stijnvi @Dazzyreil26 september 2023 21:44
Zijn genoeg aandelen op de markt die gebakken lucht aanbieden
Ja, maar bij lange na niet zoveel als crypto. Geen enkele crypto heeft enige onderliggende waarde. De enige waarde is als 'valuta', maar aangezien het bijna nergens wordt geaccepteerd kan ik de naam 'valuta' maar moeilijk verdedigen.

Bovendien kom je als aandeel niet zomaar op de beurs. Je moet echt aan enorm veel eisen voldoen. Maar iedereen kan een eigen crypto lanceren.
Politicfrustati @Stijnvi28 september 2023 08:24
Neem nu Biocartis, alle aandeelhouders zijn 100% hun investering kwijt !
De grote jongens hebben er natuurlijk al lang hun geld uit gehaald op voorhand, door insider informatie want zo werkt het.
Stijnvi @Politicfrustati28 september 2023 08:56
Beursgenoteerde bedrijven kunnen inderdaad ook failliet gaat. En dat is enorm vervelend voor de aandeelhouders en bij gebrek aan een doorstart ook voor de werknemers.
Maar een bedrijf op de beurs krijgen is vele malen lastiger dan een crypto token lanceren.
Zo heb je voor een beursnotering vaak meerdere jaren aan financiële statements nodig, en afhankelijk van de beurs moeten die ook nog geaudit zijn. Bovendien zijn de kosten voor een beursnotering niet mals.
Maar een eigen crypto heb je in een middagje opgezet, en voor een paar duizend euro ben je wel klaar.
Politicfrustati @Stijnvi28 september 2023 13:17
Als de overheden al lang crypto hadden geregulariseerd dan stonden we nu al verder. De crypto industrie stelt ook duizenden mensen tewerk en dit konden er al wereldwijd miljoenen zijn !
Er zijn natuurlijk 99% malafide crypto projecten, maar dit heeft er alles mee te maken omdat overheden hun werk niet doen. Bij de opkomst van internet deed zich hetzelfde probleem voor als nu met crypto, kijk waar we nu staan met internet :) Alle schuld ligt bij de mensen waar we enorm véél belastingen voor betalen.
Stijnvi @Politicfrustati28 september 2023 13:21
Het probleem is dat het omzeilen van de overheid één van de belangrijkste kenmerken van crypto is.
En crypto is alleen populair omdat men gokt op winst. Want zo goed als niemand betaalt er daadwerkelijk mee (behalve op het dark web). Maar des te meer regulatie er is, des te minder er gespeculeerd wordt, des te minder winst er is, en des te minder interessant crypto is.
Bovendien is crypto nu al best prima gereguleerd, en je ziet gewoon dat heel veel exchanges, zoals Binance bijvoorbeeld, niet aan de eisen willen voldoen.
Politicfrustati @Stijnvi28 september 2023 13:46
Het probleem is dat het omzeilen van de overheid één van de belangrijkste kenmerken van crypto is.
En crypto is alleen populair omdat men gokt op winst. Want zo goed als niemand betaalt er daadwerkelijk mee (behalve op het dark web). Maar des te meer regulatie er is, des te minder er gespeculeerd wordt, des te minder winst er is, en des te minder interessant crypto is.
Bovendien is crypto nu al best prima gereguleerd, en je ziet gewoon dat heel veel exchanges, zoals Binance bijvoorbeeld, niet aan de eisen willen voldoen.
Bedrijven die beursgenoteerd zijn omzeilen ook de overheid, door de achterpoortjes die open blijven voor de 1% rijken die geld versluizen naar belastingparadijzen. Aandelen kopen is ook gokken op winst, want niemand gaat aandelen kopen als er geen winst gemaakt kan worden toch ! En nee crypto is niet gereguleerd want piet jan kan nog steeds op 5 minuten een crypto token maken, zonder zijn ware ID vrij te geven. Om te traden op binance moet je een volledig verificatie proces doorlopen ! Ze pakken de exchanges aan, maar neit waar het probleem begint dus :)
Q @Dazzyreil26 september 2023 23:16
Ik vind dat je toch meer naar het grote plaatje moet kijken.

In dat grote plaatje zie je dat de grote meerderheid van aandelen legitiem is.

Je zult ook zien dat afgerond 100% van de cryptocurrency wereld schimmig is of zelfs direct betrokken bij pump&dump, witwassen of allerlei soorten stoute zaken.

Ik vind zelf de vergelijking met de aandelenmarkt, die ook onder veel strictere regels en toezicht opereert, mank gaan.
k995 @Dazzyreil26 september 2023 19:34
Tesla kan je nog beredeneren , bitcoin langs geen kanten.
Bitcoin en crypto is ook veel
Makkelijker te manipuleren.
halofreak1990 @k99526 september 2023 19:43
En dit baseer je op...?
MennoE @halofreak199026 september 2023 19:46
Nou er zijn inmiddels genoeg bewijzen dat crypto vaak genoeg gemanipuleerd is.
k995 @halofreak199026 september 2023 20:02
Eigen ervaringen en zelf gedaan.

[Reactie gewijzigd door k995 op 22 juli 2024 13:24]

Stijnvi @halofreak199026 september 2023 21:41
Bitcoin is niet heel makkelijk te manipuleren (wel makkelijker nog dan grote aandelen), maar iedereen kan een eigen cryptomunt lanceren, zelf zo'n 90% in handen houden, die munt via social media enorm veel aandacht geven, vervolgens wachten tot de prijs lekker stijgt, en vervolgens al je eigen munten op de markt dumpen, waardoor jij alle winst pakt, en alle goedgelovige investeerders blijven zitten met een waardeloze munt.
Daar zijn talloze voorbeelden van, zoals bijvoorbeeld 'Xpose Protocol', waarbij flink wat grote namen uit de voetbalwereld betrokken waren: https://www.parool.nl/kun...wenen-miljoenen~b0beb001/
Politicfrustati @Stijnvi28 september 2023 14:43
Daarom word er ook aangeraden om zelf onderzoek te doen naar de tokens of coins die je wil kopen.
Ik gebruik bv altijd audit websites waar je het token contract adres kan ingeven om te zien hoe de tokens verdeeld zijn. Websites zoals dextools en tokensniffer kunnen daar een overzicht van geven, zoals ook sites die de ico prijs weergeven en de tokenomics. Blind kopen en sociale media als informatiebron gebruiken is een garantie op verlies hebben :)
Op sociale media zie je veel zogenaamde crypto experts die je misleiden om een bepaalde token te kopen. Deze hebben er dan ook alle baat bij je te misleiden omdat ze geld verdienen op je verlies door referral links, iedere storting die je doet krijgen zij 10% van de exchange :) Vermijd dan ook youtubers influencers die referral links hebben naar exchanges !!!
Honytawk @halofreak199027 september 2023 02:28
https://web3isgoinggreat.com/
Momenteel staat die op meer dan 68 miljard verloren geld
Dazzyreil @k99526 september 2023 20:22
Ooit naar de P/E ratio van Tesla gekeken? Slaat helemaal nergens op.
En dan heb je nog aandelen als Gamestop en AMC..letterlijk gokken op shitcoins.

[Reactie gewijzigd door Dazzyreil op 22 juli 2024 13:24]

Bjorn89 @Dazzyreil26 september 2023 23:33
Games top verhaal van een paar jaar terug was wel prachtig 😜
electricretard @Q27 september 2023 15:15
Wie ben jij om te vinden dat ik niet een eigen weloverwogen keuze mag maken om op Binance te handelen waarvan ik alle risico's ken en accepteer? Waarom kan je er niet gewoon zelf weg blijven maar mij vrij laten? Waarom moeten jullie (Nederlanders in het algemeen) mij tegen mijzelf moeten beschermen? Laat mij gewoon Binance gebruiken, ik kom mijn hand niet ophouden bij jou als het mis gaat.
Q @electricretard27 september 2023 16:50
Ik vind het erg typisch voor crypto mensen om alleen vanuit zichzelf te denken en geen oog te hebben voor het grotere plaatje en de negatieve invloed op andere mensen.
k995 26 september 2023 19:32
De visa kaart die ze uitgeven werkt ook terug.
Lagonas 26 september 2023 19:23
Ik weet nou niet of het een goed idee is om ooit Binance te gebruiken. Er komen steeds meer signalen dat ze de volgende op het lijstje zijn die gaat imploderen. Ik hoop het niet voor de gebruikers uiteraard..
Blokker_1999
@Lagonas26 september 2023 19:31
Er is een verschil tussen handel voeren op een platform en je crypto bewaren op dat platform. Voor het bewaren kan je best gewoon je eigen wallet hebben en die volgens de regels van de kunst bewaren.
Stijnvi @Blokker_199926 september 2023 21:46
Dat is zeker waar. Maar hoeveel van de mensen die in crypto handelen denk je dat daarvan op de hoogte zijn? Ik gok maximaal 20%. En omdat Binance een best grote naam is zullen heel veel onwetende "beleggers" het platform volledig vertrouwen met hun geld.
k995 @Lagonas26 september 2023 19:33
Niet echt, die signalen worden zwaar overdreven. Moest het toch gebeuren is dat het einde van de huidige crypto.
Lagonas @k99526 september 2023 21:51
Dat zeiden ze ook over alle eerdere exchanges waar toch opeens miljarden zijn verdampt en niemand snapte hoe het kon gebeuren. Ik sla even over.
k995 @Lagonas26 september 2023 22:16
Tja het is niet omdat er enkele banken recent failliet gingen dat alle banken gevaar lopen.
Lagonas @k99526 september 2023 23:38
Klopt, en hoeveel van de grootste banken ter wereld zijn er failliet gegaan tegenover de grootste crypto exchanges?
k995 @Lagonas26 september 2023 23:39
Net zoals bij die crypto exhanges ware interne problemen de dooddoener, niet inherente fouten in de bank of crypto sector.
Lagonas @k99527 september 2023 08:21
Dat zeg je verkeerd. Bij de banken was het voor een deel mis management. Bij de crypto exchanges was het op 1 of 2 na allemaal oplichting, fraude en een ponzi scheme..
k995 @Lagonas27 september 2023 08:35
Neen: dat is wat ik zeg : interne problemen niet systeem problemen.
Er is dus geen enkele reden om aan te neen dat dit ook bij andere banken/exchanges zal gebeuren, hoe graag je dat ook wil.
Lagonas @k99527 september 2023 08:53
Oh kom op. Er is een groot verschil tussen mismanagement en tientallen exchanges die in enkele jaren een ponzischeme blijken te zijn.
Lagonas @k99527 september 2023 12:51
Nee hoor, dat heb ik zeker. Ik verdiep me al een lange tijd in de grote exchanges en hun management.
k995 @Lagonas27 september 2023 13:38
Dan kraam je opzettelijk onzin uit wat het nog erger maakt
Lagonas @k99527 september 2023 13:56
Onecoin, Bitconnect, Plustoken, Forsage, Mining Max, FTX, Anchor Protocol (Luna), Bitclub. Heb je nog meer voorbeelden nodig?
k995 @Lagonas27 september 2023 14:00
Ftx was door zijn neven bedrijf alameda research. De exchange zelf had geen issues. Niks ponzi dus.
Lagonas @k99527 september 2023 14:06
Je bedoelt die Alameda waar FTX rechtstreeks geld in pompte van gebruikers (wat helemaal niet zou mogen kunnen) en dat weer aanvulde met ander geld dat tot de bubbel ontplofte?

En de rest van de bedrijven? Het enige dat je tot nu toe doet is er iets uitpikken, en de rest negeer je. Fijne dag.
k995 @Lagonas27 september 2023 14:28
Dat was de grootste , en nogmaals de exchange was niet het probleem daar, zoals je zelf weet maar toch beweerde dat exchanges pyramide oplichting is.
LOL, idd nog een fijne dag.
Lagonas @k99527 september 2023 14:37
Waar heb je het in vredesnaam over? FTX en Alameda waren 2 handen op 1 buik. Laten we voor de grap eens de term Ponzi scheme weghalen. Was het een normale groep bedrijven of een grote fraude?

En nogmaals, hoe zit het met de rest van die lijst? Die blijf je negeren.
k995 @Lagonas27 september 2023 14:44
Je sprak over " de grootste" wel dat was de grootste die failliet ing, en plots wil je negeren wat je zei en beweerde? LOL

Nogmaals die ging failliet omdat hij illegaal geld van zijn exchange naar zijn investeringsbedrijf stuurde. had hij dat niet gedaan dan draaide die exchange nog.
Lagonas @k99527 september 2023 14:51
Negeer ik wat ik zei? Nee hoor. Volgens mij zei ik grootste in meervoud. Lees zelf anders even terug.

Ik weet waarom ze failliet gingen. Nogmaals, was dat een normale groep bedrijven of een grote fraude? ik bedoel, het is een vraag die eigenlijk nergens toe doet, want alle aanklachten en onderzoeken zeggen al genoeg.
k995 @Lagonas27 september 2023 15:41
Ging de exchange failliet omdat het een piramide fraude was of niet?

Dat was je bewering dat je nu wil negeren

[Reactie gewijzigd door k995 op 22 juli 2024 13:24]

Lagonas @k99527 september 2023 15:49
Ja. Dat was het. Zelfs de aanklagers en oud medewerkers hebben het een ponzi scheme genoemd.

En zelfs als het geen ponzi scheme was, wat het wel was, veranderd dat iets aan wat ze gedaan hebben? Het was 1 grote fraude. Er zijn miljarden verdampt van mensen die hun geld daar hadden staan.

En verder negeer je nu alweer iets. Als je mijn reacties nogmaals leest zei ik namelijk het volgende:
Bij de crypto exchanges was het op 1 of 2 na allemaal oplichting, fraude en een ponzi scheme..
Edit: ik ben er overigens trouwens wel klaar mee. Elke reactie ga je niet inhoudelijk op in, en je blijft terugkomen met dat enige argument, maar alle andere punten die ik aanhaal die negeer je compleet. Niet te discussiëren met zo iemand.

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 22 juli 2024 13:24]

k995 @Lagonas27 september 2023 16:45
tientallen exchanges die in enkele jaren een ponzischeme blijken te zijn.
Wat dus daar alvast niet het geval was, laat staan bij binance waar het hierover ging.

En idd iemand die steeds weer van argument veranderd is niet mee te discusieren het ging over de exchanges niet over een investeringsbedrijf fyi, maar dat is blijkbaar te moeilijk om verschil tussen te maken.
Peterbaksteen 26 september 2023 20:20
Haha de pro crypto berichten zijn echt lachwekkend hier op tweakers.

Binance komt ook nog wel aan de beurt na de anderen zoals FTX.
Sinester @Peterbaksteen27 september 2023 15:42
Net zo lachwekkend als de mensen die Anti crypto zijn.. Punt is gewoon dat beide groepen dingen roepen die waar zijn en die totaal onzin zijn

in andere woorden als je zo erg pro of zo erg anti bent, heb je eigenlijk niks zinnig meer in te brengen in een discussie, het enige dat die mensen proberen is hun mening er door te drukken

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 13:24]

Zoijar 26 september 2023 20:30
Ik zou haast denken, wat kan er fout gaan, lol 😆
rickvdvulkaan 26 september 2023 22:13
Los van het feit dat er zat mensen zijn die het onzin vinden, is het goed nieuws vood mensen die het geen onzin vinden. Ik heb zelf geen interesse, maar laat mensen lekker zelf kiezen.

Daarnaast, goud heeft slechts waarde omdat wij het waarde geven. Net als alle andere dingen op aarde. Misschien moeten we accepteren dat zelfs de financiele sector aan het veranderen is. Ik zie trouwens best meerwaarde in transacties waar geen bank of overheid tussenzit. Nu cash langzaam aan het verdwijnen is, verdwijnt ook een stukje privacy..
Verwijderd 27 september 2023 12:17
Alles dumpen op een cold storage wallet dan heb je dit probleem ook niet :+
Nematode 28 september 2023 01:04
kzit bij bitpanda , euro exchange die ook belgische klanten bedient maar volledig gereguleerd is voor europa

je nu bij binance inschrijven en er geld storten is een risico , als de sec in de vs een juridische overwinning bemachtigd dan zie ik ze zonder probleem of veel verwittiging heel veel afdelingen gewoon sluiten , byebye money
MADLAX 26 september 2023 18:54
Goed nieuws voor mensen die hun geld willen verliezen. Binance is al een tijdje wanhopig naar liquiditeit op zoek om hun piramide spelletjes instand te houden. En dan praten we nog niet eens voor alle strafrechtelijke onderzoeken naar deze criminele organisatie.

Binance gaat net zo eindigen als FTX, Celsius en de rest van de "so called Future of Finance" lucht bubbels.
freestyler2 @MADLAX26 september 2023 19:43
Bron? Dat zijn nogal wat beschuldigingen die je daar uit.
MADLAX @freestyler226 september 2023 20:39
Is het niet een van de regels in crypto dat je, je eigen onderzoek doet..

Google maar naar DOJ & SEC onderzoeken, of in EU waar verschillende onderzoeken lopen in verschillende EU landen.

Een paar nieuws links van vandaag, maar er wordt al veel langer naar binance gekeken.
https://www.wsj.com/finan...-is-melting-down-338b8e17
https://storage.courtlist...urts.dcd.256060.110.9.pdf

Het is niet alleen Binance, maar een syndicat van een handjevol mensen/criminele organisaties.
N187 @MADLAX26 september 2023 20:12
Bijna net zo goed nieuws als je geld op de bank neerkwakken, uiteindelijk blijft er ook niets van over.
MADLAX @N18726 september 2023 20:51
Crypto Exchange zijn geen banken, en bieden 0,0 garantie dat je überhaupt geld hebt. Of het nu gebeurt omdat het omvalt of omdat nummertje lucht is, in je aan deel van het piramidespel.
Dazzyreil @Wazzim26 september 2023 19:24
100x leverage or go home! En dan huilen als je je geld verliest.

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