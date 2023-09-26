Binance laat weer nieuwe Belgische klanten toe, 3 maanden na verbod van waakhond

Nieuwe Belgische klanten kunnen zich weer registreren bij cryptovalutaplatform Binance. Een Belgische toezichthouder verbood dit in juni omdat het platform gebruikmaakte van buitenlandse operators. Inmiddels gebruikt het platform een eigen Poolse operator, wat niet verboden is.

Belgen kunnen sinds maandagmiddag een nieuw account aanmaken op Binance, meldt het platform. Bestaande Belgische gebruikers konden al sinds eind augustus hun account weer gebruiken. Gebruikers moeten daarvoor wel een vernieuwde gebruikersovereenkomst aanvaarden en mogelijk nieuwe verificatiedocumenten uploaden.

De Belgische financiële toezichthouder FSMA verbood Binance in juni om virtuele munten aan te bieden in België. Binance gebruikte toen buitenlandse operators die bepaalde technische aspecten van het platform verzorgden. Een deel van deze operators bevonden zich buiten de Europese Economische Ruimte, waardoor Binance volgens de FSMA niet gemachtigd was om cryptovalutadiensten aan te bieden in het land en hier dus mee moest stoppen.

Eind augustus maakte Binance bekend dat Binance Poland de nieuwe operator wordt voor Belgische gebruikers. Omdat Polen binnen de EER valt, mag Binance de cryptovalutadiensten weer aanbieden. De FSMA bevestigt dat dit mag, maar merkt wel op dat vanwege verschillende cryptovalutawetgeving in Europese lidstaten de Poolse toezichthouder 'geen enkele bevoegdheid ten aanzien van Binance Poland' heeft.

Voor Nederlandse gebruikers verandert op dit moment niks. Binance stopte in juli met het aanbieden van cryptovalutadiensten in Nederland, nadat het zich niet kon registreren bij De Nederlandsche Bank. Die registratie is verplicht vanwege de antiwitwasrichtlijn. De DNB kan vanwege een geheimhoudingsplicht niet zeggen waardoor die registratie mislukte.