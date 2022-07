De Nederlandsche Bank legt cryptobeurs Binance boete op van 3,3 miljoen euro

De Nederlandsche Bank heeft Binance een boete opgelegd van 3,3 miljoen euro. De grootste cryptobeurs ter wereld was lange tijd niet geregistreerd bij de centrale bank in Nederland, wat wel verplicht is. Binance kreeg vorig jaar al een waarschuwing van DNB.

Bij de hoogte van de boete is rekening gehouden met het feit dat Binance wereldwijd de grootste aanbieder van cryptodiensten is en dat de overtreding gedurende een langere tijd plaatsvond. De cryptobeurs heeft een handelsvolume van 13,7 miljard dollar en een hoog aantal Nederlandse klanten. Volgens DNB heeft Binance bovendien een concurrentievoordeel gehad doordat de cryptobeurs 'geen kosten heeft gemaakt in verband met doorlopend toezicht door DNB'. "DNB beschouwt deze overtredingen dan ook als zeer ernstig."

De Nederlandsche Bank geeft wel aan dat het de boete met vijf procent heeft verlaagd, omdat Binance 'relatief transparant' is geweest over de bedrijfsvoering. De maximale boete die DNB voor de overtredingen kan opleggen bedraagt 4 miljoen euro. Inmiddels heeft Binance wel een aanvraag tot registratie gedaan. Deze wordt momenteel beoordeeld door DNB. Binance is het niet eens met de boete en tekent bezwaar aan.

In Nederland moeten bedrijven die cryptodiensten aanbieden zich sinds 21 mei 2020 registreren bij DNB. Dit valt onder de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Vorig jaar kreeg Binance al een waarschuwing van De Nederlandsche Bank vanwege het ontbreken van de verplichte registratie. De boete van DNB werd al in april van dit jaar opgelegd, maar de centrale bank komt nu pas met het nieuws naar buiten.