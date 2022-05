Meta krijgt boete van 1,5 miljoen pond in VK met betrekking tot Giphy-overname

De Britse mededingingswaakhond legt Meta een boete van 1,5 miljoen pond op, omdat het bedrijf de autoriteit niet op de hoogte stelde van het vertrek van drie leidinggevenden. Dat had Meta wel moeten doen in verband met het onderzoek naar de overname van Giphy.

Meta had de Competition and Markets Authority moeten inlichten over het vertrek van drie medewerkers op basis van de initial enforcement order die de waakhond in juni 2020 uitvaardigde. Dat bevel legde de CMA op bij de start van zijn onderzoek naar de overname van gifjesplatform Giphy door Facebook, zoals Meta toen nog heette.

Onderdeel van het bevel is dat Meta verplicht is de CMA proactief op de hoogte te houden van belangrijke veranderingen die invloed kunnen hebben op de zaken van het bedrijf. Daaronder valt het vertrek van belangrijke leidinggevenden. Volgens de autoriteit had Meta bovendien toestemming moeten vragen om de vacante plekken op te vullen of de verantwoordelijkheden elders te beleggen. Dat het om belangrijke medewerkers ging, blijkt volgens de CMA uit hun aanwezigheid op een lijst die Meta verstrekte.

De boete van 1,5 miljoen pond, omgerekend 1,8 miljoen euro, is een stuk lager dan die van oktober 2021. Toen legde de CMA een boete van 50 miljoen pond op, eveneens wegens het overtreden van de initial enforcement order. Dat was omdat Meta de CMA niet genoeg op de hoogte hield over het voldoen aan het bevel.

Meta is van plan de nieuwe boete te betalen. Tegen Reuters zegt een woordvoerder wel: "Het is problematisch dat de CMA besluiten kan nemen die directe impact hebben op de rechten van onze Amerikaanse werknemers, die bescherming onder de Amerikaanse wet genieten." Meta en de CMA liggen al langer met elkaar in de clinch. De Britse autoriteit bepaalde in november vorig jaar dat Meta Giphy weer moest verkopen, omdat de overname tot verstoring van de markt zou leiden. Meta is tegen dat besluit in beroep gegaan.