Twitter breidt test met downvotes uit naar hele wereld, en naar web en Android

Twitter-gebruikers wereldwijd krijgen toegang tot een downvote-test, waarmee het bedrijf onderzoekt of downvotes gebruikers helpen met het zien van relevante tweets. De downvotes zijn niet door anderen te zien, maar worden gebruikt door het algoritme van het platform.

De downvotes werken alleen bij reacties op tweets en komen rechts naast de like-knop te staan. Het aantal likes is te zien, het aantal downvotes niet. Twitter begon afgelopen juli met een test hiervoor, die toen alleen op iOS te gebruiken was. Het bedrijf gaat de test nu uitbreiden naar de hele wereld en zegt dat webgebruikers toegang hebben tot de test. Later moeten ook Android-gebruikers de downvote-knop kunnen gebruiken. Het is niet duidelijk of de test daarmee voor alle gebruikers beschikbaar komt of dat het blijft bij een deel van alle gebruikers wereldwijd.

Het sociale medium geeft ook aan wat het tot dusver van de test heeft geleerd. Een groot deel van de gebruikers zegt bijvoorbeeld een reactie te downvoten omdat deze beledigend of aanvallend is, of omdat ze de reactie niet relevant vinden. De downvote-knop is volgens Twitter ook de optie die gebruikers het vaakst gebruiken om te laten zien dat ze bepaalde content niet willen zien. De deelnemers zeggen daarnaast dat de downvote-knop de kwaliteit van de gesprekken op Twitter verbetert.

Twitter deelt met de aankondiging een voorbeeld van hoe de downvote-knop in de praktijk werkt. Zo vraagt iemand om aanbevelingen voor een restaurant in New York. Daarbij verschijnt een inhoudelijke reactie met twaalf likes boven een reactie die zegt dat New York overrated is. Die laatste reactie heeft met 37 likes wel meer likes dan de eerste reactie, maar omdat de overrated-reactie gedownvote is, verschijnt deze onder de inhoudelijke reactie.