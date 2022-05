Microsoft test renderingengine voor Windows Terminal

Microsoft heeft Windows Terminal Preview 1.13 vrijgegeven. In deze versie is een renderingengine voor tekst te activeren die bij sommige scenario's betere prestaties moet bieden. Ook is er een instelling voor automatische beheerdersprofielen toegevoegd.

De renderingengine is bij Windows Terminal 1.13 in te schakelen door de profielinstelling experimental.useAtlasEngine op true te zetten. Gebruikers ervaren waarschijnlijk standaard geen snelheidsverbeteringen, geeft Microsoft toe, maar in sommige gevallen. Het bedrijf geeft als voorbeeld het gebruik van tekst met een grote hoeveelheid kleuren.

Microsoft kreeg vorig jaar kritiek op de renderingpijplijn van Windows Terminal. De prestaties bij het weergeven van veel kleuren bij tekst konden tot 40 procent lager uitvallen. De nieuwe Atlas-engine moet de weergave in die gevallen op de verversingssnelheid van het scherm houden, ongeacht de resolutie.

Aan de preview van Windows Terminal is verder de instelling elevate toegevoegd. Een profiel waarbij deze instelling geactiveerd is, opent Terminal-vensters automatisch met beheerdersrechten ingeschakeld. Verder is de gebruikersinterface van de instellingen in lijn gebracht met de stijl van Windows 11.

Tegelijk met het verschijnen van de previewversie 1.13 is de stabiele versie bijgewerkt naar Windows Terminal 1.12. Daarmee krijgt die versie onder andere profilematching, herstelopties voor vensters en transparante weergave.

Windows Terminal is een commandline-applicatie voor Windows met ondersteuning voor tabs en thema's en toegang tot cmd, PowerShell en Windows Subsystem for Linux.