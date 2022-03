Windows 11 krijgt mogelijkheid om standaardterminal aan te passen

Windows 11 heeft een nieuwe feature gekregen waarmee het mogelijk is om de standaardterminal aan te passen van Windows Console Host naar een alternatief. Komend jaar wordt Windows Terminal de nieuwe standaardterminal op Windows 11-apparaten.

Windows Terminal wordt in 2022 de nieuwe standaardterminal in Windows 11, en vervangt daarmee Windows Console Host. Ook wordt het mogelijk om zelf de standaardterminal aan te passen. Dat is te lezen in een developer-blogpost van program manager Kayla Cinnamon van Microsoft.

Daarin schrijft ze hoe het in Windows 11 mogelijk is om de standaardterminal aan te passen. Voorheen kon dat alleen met software van derden. Nu kan dat op drie plekken in Windows 11: in de developer settings op de Instellingen-pagina onder Privacy & Security, in de Windows Terminal-instellingen op de startup-pagina en binnen de Windows Console Host-property sheet.

In de loop van 2022 moet Windows Terminal de standaardterminal worden in Windows 11. Dat zal in eerste instantie gebeuren via het Windows Insider Program en uiteindelijk naar iedereen toe moeten komen. Microsoft roept gebruikers op om bugs te melden in Terminal via Github.