FT: VS zet dronemaker DJI op zwarte lijst voor investeerders

De Verenigde Staten hebben de Chinese dronemaker DJI op een zwarte lijst voor investeerders geplaatst, meldt de Financial Times. Het land doet dat omdat het bedrijf betrokken zou zijn bij het toezicht op de Oeigoeren in het land.

Amerikaanse investeerders mogen geen aandelen meer bezitten in de bedrijven die toegevoegd zijn aan de zwarte lijst. Naast DJI zijn er nog zeven andere Chinese bedrijven op de lijst gezet, eveneens vanwege vermeende betrokkenheid bij de toezichthouding op de Oeigoeren in het land. Dat schrijft de Financial Times op basis van gesprekken met twee anonieme bronnen. Volgens de zakenkrant is Amerika van plan om op donderdag nog 'tientallen' Chinese bedrijven op de lijst te plaatsen, waarvan een aantal zich zouden bezighouden met biotechnologie.

DJI is de wereldmarktleider op het gebied van commerciële drones. Eerder werd de fabrikant al op de Amerikaanse 'entity list' geplaatst. De reden was toen dat DJI een rol zou hebben gespeeld bij mensenrechtenschendingen en onderdrukking van bevolkingsgroepen in China. Bedrijven die op de entity list komen te staan krijgen een handelsverbod met Amerika. Dat houdt in dat Amerikaanse bedrijven niet langer zaken mogen doen met of producten mogen afnemen van de bedrijven die op deze lijst staan.

De zeven andere bedrijven die op de zwarte lijst voor investeerders zijn gezet, zijn volgens de krant fotoherkenningsbedrijf Megvii, gezichtsherkenningsbedrijf CloudWalk Technology, supercomputerfabrikant Sugon, cybersecurityfirma Xiamen Meiya Pico, ai-onderzoeksbedrijf Yitu Technology, telecommunicatiebedrijf Leon Technology en vms-provider NetPosa. De Amerikaanse overheid heeft zelf nog niks bevestigd over de toevoeging van deze acht bedrijven aan de lijst.