Seagate betaalt schikking van 274 miljoen euro wegens export naar Huawei

Hardeschijfmaker Seagate betaalt een boete van omgerekend 274 miljoen euro voor het exporteren van hdd's naar het Chinese Huawei, tegen Amerikaanse exportrestricties in. Dat komt neer op 37,14 euro per geëxporteerde schijf.

Seagate exporteerde 7,4 miljoen schijven tussen augustus 2020 en september 2021, terwijl Huawei op de zogenaamde Entity List van de VS was beland. Daarop staan bedrijven genoteerd waarmee geen zaken gedaan mogen worden uit zorgen voor de nationale veiligheid. Dat is bijvoorbeeld ook waarom Huawei geen Android meer kan gebruiken. Seagate was de enige resterende hardeschijfleverancier voor Huawei; volgens Reuters waren de andere twee Western Digital en Toshiba, maar die hadden de export dus wel tijdig stilgelegd.

Seagate stelt in een reactie dat het 'geloofde dat het aan alle restricties voldeed ten tijde van de verkopen in kwestie', maar dat in dit geval 'een schikking de beste keus is'. De Amerikaanse overheid stelt dat Seagate onterecht dacht dat de restrictie alleen geldt voor het laatste stadium van het productieproces in plaats van het hele proces.

Seagate moet de schikking in termijnen betalen: omgerekend 13,7 miljoen euro per kwartaal, verspreid over vijf jaar. Ook krijgt het een voorwaardelijke sanctie opgelegd; het mag vijf jaar lang niet meer exporteren als het nog een keer de fout in gaat.

Seagate ST14000NM0081

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 20-04-2023 07:58 73

20-04-2023 • 07:58

73

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Reacties (73)

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L0g0ff 20 april 2023 08:36
Misschien goed om te vermelden dat Seagate en Western Digital beide Amerikaanse bedrijven zijn. En Toshiba Japans. Zegt meteen ook wel iets over de geopolitieke lading van dit artikel.
Jazco2nd @L0g0ff20 april 2023 08:55
De grap is dat Seagate ook gewoon schijven heeft die made in China zijn.
In hoeverre je dan nog van export kunt spreken..
Andros @Jazco2nd20 april 2023 08:58
Zolang het geld bij de Amerikaanse firma komt kun je het nog zien als een Amerikaans merk/product. Waarom Toshiba zich iets aan trekt van een Amerikaanse mening....
Toin @Andros20 april 2023 09:28
Omdat Toshiba het in de VS anders wel kan schudden.
JPS_Originals @Andros20 april 2023 12:56
Toshiba heeft geleerd van hun vroegere ervaring met sanctions-dodging. Tijdens de koude oorlog hebben zij machines verkocht naar de Soviet Union waarmee je de onderzeeboot propellers kunnen maken welke veel stiller werken (zoek Toshiba–Kongsberg scandal). Het heeft jarenlang geduurd totdat ze werden betrapt, maar uiteindlijk was het een heel grote schandaal.
field33P @Andros20 april 2023 09:14
Toshiba maakt gebruik van het Amerikaanse financiële stelsel. Wil je daar gebruik van maken, dan moet je jezelf aan de spelregels houden.
batjes @Andros20 april 2023 23:17
Omdat Japan vooraan loopt in de sancties en maatregelen richting China?

We denken dat het puur een Amerika vs China dingetje is, maar dat is echt niet zo. Vanuit ons perspectief neemt de VS het voortouw, maar het is Japan die juist al jaren het voortouw neemt in deze kwestie.
al76 @Andros20 april 2023 23:57
Mmm 🤔 waarom denk jezelf? Misschien omdat amerika een grote markt is en toeleveranciers richting de hdd fabrikanten kunnen worden afgesneden? En misschien omdat China & noord korea zich extreem agressief gedragen tov bv japan, zuid korea, fillepijnen, Indonesië etc etc etc. Dus misschien is het niet verstandig om je vijand te bewapenen met moderne hardware?
Jazco2nd @Andros20 april 2023 09:06
Snap ik, maar ik vind het zoo krom. Van de VS weten we, feitelijk en hard bewezen oa door Snowden dat de VS bewust backdoors inbouwt voor spionage. Programma's als Prism. Vanuit Huawei zijn er zeker wat management misdragingen geweest (kan je ook als gangbare Amerikaanse praktijken zien) maar nooit echt hard bewijs voor spionage in producten. Correct me if I'm wrong?
Beetje zoals we graag de VS geloofden voor de 2e Irak oorlog.

Het gaat gewoon puur om het tijdelijk (korte termijn!) vertragen van China's technologische vooruitgang met name op militair gebied.
In werkelijkheid dwing je een land om razendsnel onafhankelijk te worden als het gaat om chips en dergelijke. Dus zullen ze veel meer investeren en krijg je op de lange termijn een averechts effect.

Maarja dat is voor een andere president om op te lossen..

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 07:04]

OruBLMsFrl @Jazco2nd20 april 2023 09:47
In China zitten de overheidsfunctionarissen gewoon binnen bij zo een bedrijf. Bij TikTok bleek dat om honderden personen te gaan. Het zal ongetwijfeld de standaard daar zijn, als zoiets op zo een schaal verder geruisloos speelt al tijdenlang tot het bij uitzondering dan een keer bekend wordt.
Wat dan als spionage telt laat ik in het midden, maar elk mainstream toestel doet allerlei telemetrie naar de fabrikant sturen. En in dit geval zitten daar dus allerlei mensen van de Chinese overheid direct op te analyseren moeten we aannnemen.
In de VS kan hetzelfde spelen, en nog meer landen, maar dat maakt niets ervan oké
Ro-Maniak2 @Jazco2nd20 april 2023 09:22
Dit gaat ook niet over recht of onrecht, maar over geopolitiek (daarmee bedoel ik niet wat ik ervan vind moreel of anderszins, maar wat het feitelijk is).
Jazco2nd @mrbullet20 april 2023 13:04
Die rapporten missen stuk voor stuk hard bewijs hoor.. dus nee..
Zyphlan
@Jazco2nd20 april 2023 13:15
https://securityboulevard...rs-explanation-explained/
I mention this because this should demonstrate how Huawei’s adoption of the law enforcement point of view backfires. What happens when Chinese intelligence comes to Huawei and demands access in a manner that is clearly legal under Chinese law. By accepting that all law-enforcement demands are legitimate, it means all Chinese government demands are legitimate.

Huawei may be no worse than any other company, but China is worse than free democracies. What is legitimate law-enforcement demands in their country are intolerable in free countries. We’ve had six months of protests in Hong Kong over that issue.

In other words, Huawei is saying they don’t have backdoors because, in fact, they are front-doors for the Chinese government.
Klopt ze hebben geen backdoors echter heb je die ook niet echt nodig als het bedrijf wel moet voldoen aan aanvragen en dus gewoon de deur open zet voor je.
Jazco2nd @Zyphlan20 april 2023 13:16
Lees eens de US Cloud Act.
Komt op zelfde neer.
Zyphlan
@Jazco2nd20 april 2023 13:26
Minder whataboutism. Je gaat niet op me punt in en gaat met de vingers naar US wijzen.

1 gigantisch verschil :

Je kunt joe biden helemaal verrot schelden en zolang het geen werkelijke bedreiging is zul je 0.0 gevolgen hebben van de overheid en mocht dit wel gebeuren dan ga je naar de VRIJE Pers om erover te schrijven en komt het op het nieuws.

Dan pakken we China , zelfs een enigzins negatieve comment resulteert sowieso in censoring en een bezoekje van de politie. Doe je het in het buitenland dan kijken ze of je familie hebt in China en dan zetten ze je op die manier onder druk.

Dus zelfs ook al doen ze het beide... ben je de discussie aan het vertroebelen er is geen onafhankelijk rechtsysteem in China en geen vrije pers dus er zijn geen check and balances en lekken betekent je familie en jij die verdwijnen of gevolgen ondervinden.

Nu terugkomen op het punt :
Je zegt dat er geen backdoor is -> ik laat zien dat die er gewoon is voor de overheid -> Ja maar US doet het ook ... whataboutism op en top :)
Admin-edit:Opmerkingen over moderaties horen thuis in Frontpagemoderatie.

[Reactie gewijzigd door AlphaRomeo op 23 juli 2024 07:04]

Jazco2nd @mrbullet20 april 2023 13:13
Huh?
Geloven? Als het een kwestie is van geloven kan je net zo goed ik Disney World blijven wonen.
Wat je anders kan doen is de rapporten daadwerkelijk eens lezen. Ipv mening te vormen obv headlines.

Feit is dat dit politieke keuzes zijn niet gedreven door bewijzen. Omgekeerd is er zat bewijs van een ander land. Maar daar is geen politieke reden voor om actie te ondernemen.
Jazco2nd @mrbullet20 april 2023 13:24
Het geloven maar steeds.

Omdat eea bevestigd is door de overheid. Net als met de meest recente lek.

Discussiëren over geloof is ongelooflijk nutteloos, zonde van je tijd.
Jazco2nd @mrbullet20 april 2023 13:41
We zijn wel heel ver afgedwaald.
Natuurlijk is er een dreiging vanuit China. Duh.
Echter bestaat onze manier van leven omdat we die zo hebben ingericht en die bestaat inmiddels juist ook dankzij China, iets waar we in de EU heel hard en duidelijk voor hebben gekozen. Dat staat nog los van het lage lonen verhaal. Een hoop industrie werd hier 30+ jaar geleden niet meer toegestaan ivm mileu regels.
Beetje zoals we tegenwoordig dingen bestempelen als "recycled" zodra het is geëxporteerd buiten Europa zonder werkelijk plan om te recyclen.

Je moet alles wel in perspectief blijven zien. Dat mis ik bij de scary eenzijdige reacties hier.
China is totalitair, doet aan extreme concentratiekampen en weet ik veel wat nog meer.
Ik ben niet pro China. Helemaal niet.

Sterker nog online vertrouw ik haast niks. Ik heb geen made in China deurbel, made in China cameras en zelfs geen made in China pannen. Draai een zuinige homeserver juist om onafhankelijk te zijn. Maar niet alleen van China.

Het gaat hier om sancties, waarbij heel duidelijk verschillende maten gelden per land. Puur politiek dus. Ongeacht de lange termijn gevolgen die duidelijk een averechtse werking hebben.

Overigens is de economische dreiging vanuit de VS met Bidens extreme subsidiëring een veel ergere dreiging voor de EU.. maar goed zo blijven we uitwijden.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 07:04]

Jazco2nd @mrbullet20 april 2023 13:49
Ja dat was mijn punt juist.
Maar we zijn helemaal niet bezig fouten te corrigeren. Integendeel pushen we China juist om onafhankelijk van Westerse tech (of dankzij spionage daarvan) hun voorsprong te vergroten. Ofwel, we gooien juist een middel om invloed uit te oefenen weg. En dit kan als boemerang terugkomen, wanneer ze zelf <10nm chips kunnen ontwikkelen etc.
mrbullet @Jazco2nd20 april 2023 13:55
Wat suggereer je dan? We blijven hen alles leveren wat we hebben?
En blijven hen rijk maken door daar te laten produceren?
bladerash @mrbullet20 april 2023 17:40
Heb je liggen slapen?
China zegt zelf dat het ook een democratie is.
https://www.youtube.com/watch?v=ArvnEpIKmAs

Wat je van mening bent maakt niet uit, ze zeggen letterlijk dat ze zelf een democratie zijn.
Xi heeft meedere malen de Chinese staat een democratie genoemd. Niet liberaal, maar een democratie.
bladerash @mrbullet20 april 2023 18:28
Ooit gerealiseert dat communistisch partij niet per definitie in strijd is met democratie?

In Franse democratie bestaat de communistisch partij nog steeds: https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Communistische_Partij

Ooit hebben wij ook een communistisch partij in Nederland: https://nl.wikipedia.org/...sche_Partij_van_Nederland
Dat werd uiteindelijk Groenlinks in 1990.

Het heet Communistisch Partij, niet communistisch dictatuur. De communistische partij is ideologisch in strijd met liberalisme, niet met democratie. Als partij is het onderdeel van een democratie.
bladerash @mrbullet20 april 2023 19:17
Zo heet dat dus niet he, waar denk je dat de P van de CCP voor staat?

Kan je in jouw eigen woorden uitleggen wat een democratie is, waar aan moet een land voldoen om aangemerkt te worden als democratie?

Is geen onzin link, de communistische partij in Frankrijk bestaat echt en is er nog steeds. Wat betekent dat voor Frankrijk wat betreft democratie volgens jou?

[Reactie gewijzigd door bladerash op 23 juli 2024 07:04]

bladerash @mrbullet20 april 2023 20:09
Volgens mij ben jij gewoon in de war met terminologie en haal je democratie en liberalisme door elkaar.
Democratie zegt alleen dat een land geregeerd wordt door het volk en voor het volk, geen koningen of keizers. Als een bevolking geregeerd wilt worden volgens een bepaalde ideologie, waaronder een communistische ideologie, dan is dat gewoon democratisch.
Liberalisme heeft te maken met de vrijheden, vrijheid van pers, verheid van meningsuiting etc.. Dat is liberalisme.

Wij leven in een liberale democratie, maar democratie is niet per definitie liberaal.
al76 @bladerash21 april 2023 00:07
Wat zeg je nou voor onzin?

Democratie moet keuze vrijheid bevatten toch? Anders is het geen democratie. En die keuze vrijheid is er alleen als je vrij, liberaal, bent.

"Democratie zegt alleen dat een land geregeerd wordt door het volk en voor het volk, geen koningen of keizers" dit is totale onzin. Nederland is al gelijk een goed voorbeeld waarom je geen gelijk hebt. Wij worden niet geregeerd door het volk maae door partijen. Ze zijn er vaak voor de eigen macht en belangen en doen heel vaak wat niet in het belang is van de bevolking of het land. Daarnaast hebben wij een parlementaire democratie,afvaardiging met als staatshoofd een koning!

"Als een bevolking geregeerd wilt worden volgens een bepaalde ideologie, waaronder een communistische ideologie, dan is dat gewoon democratisch." Geef mij 1 land waar communisme democratisch gekozen is svp??? Nee, extreem linkse regeringen gaan altijd via een relatief kleine groep activistische idioten die de macht met geweld over hebben genomen voor de "goede zaak"

Laatst waren die mafketels ook van plan om in Amsterdam bij elkaar te komen om tot geweld op te roepen voor het milieu. Erg erg eng volk!

[Reactie gewijzigd door al76 op 23 juli 2024 07:04]

bladerash @al7621 april 2023 03:47
Keuze vrijheid voor elk individu is onmogelijk, mensen willen allemaal andere dingen. De regeringleiders moeten daarin afweging maken en beslissingen nemen die het land en in het algemeen het grootste gedeelte van het volk vooruit helpt. Tenminste, zo hoort het in een democratie.

China zegt: '' Kijk, wij zijn democratisch want we hebben 800 miljoen mensen uit de bittere armoede gehaald. Wat betreft progressie in levenstandaard, zijn we succesvoller en sneller dan elk ander beschaving in de geschiedenis van de mensheid. Wij leveren democratisch resultaten. Maar we zijn geen liberalen. Je bent niet vrij om te doen wat je wilt. Je bent niet vrij om je dagen te gaan vullen met politici of een andere bekend persoon uit te schelden, te beledigen of te trollen. Je bent ook niet vrij om de samenleving op te gaan stoken. We verwachten van je dat je hard gaat studeren, hard gaat werken en hard geld gaat verdienen. Wij zorgen voor infrastructuur en educatie faciliteiten die de opwaartse mobiliteit ondersteunen voor meer en meer mensen. Mocht je miljonair of miljardair worden, dan mag je genieten van alle gemakken die geld te bieden heeft, maar verder houd je je mond over politiek of beleid.''
"Democratie zegt alleen dat een land geregeerd wordt door het volk en voor het volk, geen koningen of keizers" dit is totale onzin. Nederland is al gelijk een goed voorbeeld waarom je geen gelijk hebt.
Het grappige is dat het niet mijn woorden zijn, maar die van Abraham Lincoln: ''Democracy is a rule of the people, for the people and by the people"

Met Nederland geeft je dus een voorbeeld van een punt die ik probeerde te maken, namelijk dat democratie in meerdere vormen voorkomt. De Amerikaanse democratie is anders dan de Nederlandse.
Jouw kritiek over de Nederlandse parlementaire democratie waarbij de regering helemaal niet doet wat de bevolking wilt, maar bezig is met partij politiek en machtspel, is exact waar China ook gebruikt als argument:'' Want waarom ben jij een democratie, terwijl je niet eens weet te leveren aan jouw bevolking, terwijl wij wel progressie weet te leveren aan onze bevolking. ''Rule for the people'' Daar zijn wij een stuk beter in dan jullie.''

Geweld oproepen in China voor het milieu of klimaat zou nooit worden toegelaten. Binnen de regering is er echter al weer een concensus dat global warming deels door mensen wordt veroorzaakt. Het debat gaat niet over wel of niet, maar over financieel haalbaarheid. Hoe gaan we naar net-zero emissie zonder onze economie op te blazen en mensen terug worden geworpen in de armoede.
bladerash @Verwijderd21 april 2023 09:26
Een beetje historisch besef mag wel op z'n plaats. De communistisch revolutie kwam vanuit de arme chinese bevolking, na WO2 was 99% van de chinese bevolking arm, om koloniale machten het land uit te knikkeren. De chinese nationalisten kregen steun van de VS. Die steun was niet gratis en ze werden gezien als de onderdanen van de VS, een verlengstuk van een koloniale macht.

Dus het was het chinese volk die de macht over mainland China hebben terug gegrepen, de chinese nationalisten waren toen naar Taiwan gevlucht en mede dankzij de blokkades van de VS in de Taiwan straight, konden de communisten de chinese burgeroorlog nooit helemaal in hun voordeel beslechten.

Dus ja idd, niet alleen hebben de chinezen voor hun huidige regering gekozen, maar vele zijn er zelfs voor gestorven.
Olaf van der Spek @L0g0ff20 april 2023 09:12
Zegt meteen ook wel iets over de geopolitieke lading van dit artikel.
Wat zegt het dan precies?
CirclDigital @L0g0ff20 april 2023 10:01
Beetje onzinnig.... als je als bedrijf je producten in de VS wilt verkopen (en dat doen ze) dan weet je dat één van de zaken waar je rekening mee te houden hebt de Amerikaanse export restricties zijn.

Maakt verder niet uit waar je gevestigd bent. En als je daar geen boodschap aan wilt hebben dan verkoop je je producten gewoon niet in de VS, heb je er ook geen last van.

[Reactie gewijzigd door CirclDigital op 23 juli 2024 07:04]

Damic 20 april 2023 08:14
Die laatste zin is ook wel raar, exporteren naar waar? Want de schijven worden meestal in een Aziatisch land gemaakt.
RRRobert @Damic20 april 2023 09:00
Die laatste zin is ook wel raar, exporteren naar waar? Want de schijven worden meestal in een Aziatisch land gemaakt.
Ik stel me zo voor dat Seagate die HDD's laat produceren in Vietnam, Laos of Indonesië en van daaruit naar China heeft verscheept. Maar zelfs als de country of origin niet de VS betreft, kan dit door de federale overheid nog steeds worden gezien als schending van het handelsembargo.

Maar goed, de regels zijn soms best ingewikkeld. Ik heb zelf negen jaar voor een US based company gewerkt, die o.a. instrumentatie leverde aan de petrochemische industrie. Als wij (Europese vestiging) dan een order kregen vanuit bijv. Iran, dan moesten hun producten tenminste vier weken bij ons op de plank liggen, alvorens de country of origin juridisch gezien wijzigde van 'USA' naar 'The Netherlands'. En de Amerikaanse collega's die bij ons op kantoor werkten mochten op geen enkele wijze bij dergelijke opdrachten betrokken zijn. Als zo'n order werd behandeld, werden zij letterlijk de kantoorruimte uitgestuurd.
dutchnltweaker 20 april 2023 08:13
Blijf het toch bizar vinden, America land of the free als het ze uitkomt.
Ook krijgt het een voorwaardelijke sanctie opgelegd: het mag vijf jaar lang niet meer exporteren als het nog een keer de fout in gaat.
Gaat dit niet heel erg ver? Alsof dat geen klap aan je eigen economie kan geven.. Maar dan kan seagate dit toch makkelijk omzeilen? Ergens anders hun bedrijf activiteiten verplaatsen? Of vallen ze dan nog onder de wetten van de VS?
Reinier 182 @dutchnltweaker20 april 2023 09:22
Dat maakt niet uit. Amerika pakt elk bedrijf aan in het westen die levert Amerikaans of niet. Ze gebruiken economische spullen als wapen. China antwoord hier met eigen producten en zal nog makkelijker onafhankelijker worden.
n4m3l355
@Reinier 18220 april 2023 11:20
China is echter niet anders zo worden Nederlandse bedrijven nu aangepakt omdat de overheid ASML beperkinge oplegt. En zo zijn australische bedrijven het haasje omdat de overheid graag meer wilde weten over COVID. En zo kregen Duitse nationals geen visa omdat de Duitse overheid de Dalai Lama uitnodigde.

En.. zo kunnen we nog wel even doorgaan met China. Tuurlijk China staat hier niet alleen in, en de VS heeft er ook wel een handje naar maar deze ontwikkelingen wereldwijd komen niet uit het niets. China trad toe tot de WTO maar tegelijkertijd gedraagd zich nog steeds als een land dat niks met de wereldeconomie van doen wilt tenzij ze er zelf baat bij hebben.
batjes @n4m3l35520 april 2023 23:32
Het is ook niet alleen de VS vs China, het is ook de EU vs China, Japan vs China, Zuid-Korea vs China, India vs China.

Hier wijzen we elke keer naar de VS, dat het nergens op slaat dat ze zo tegen China bezig zijn etc. Maar het is niet alleen de VS, bijna de hele wereld heeft mores met China. Het éne na het andere Afrikaanse land trapt ze ook het land uit.

Zelfs Rusland is behoorlijjk op de pik getrapt, China is ze ontzettend aan het afzetten en de situatie hier in Oekraïne aan het misbruiken.

Bijna geen enkel land kan zonder gedoe door 1 deur met China en de landen die op dat lijstje staan... Noord-Korea, Iran en vooralsnog Rusland. Geen groepje landen waar ik bij wil horen.

Hierboven ook, dat men het raar vind dat Toshiba mee doet.

Japan heeft voor Biden, toen de spanning tussen China en Taiwan begon op te lopen, als eerste verklaart voor Taiwan in de bres te springen.
Japan trekt al _jaren_ aan de broeken van zowel de VS alsmede de EU, om alsjeblieft maatregelen tegen China toe te passen en onze ogen te openen.

Die hele regio daar van India tot Japan tot Australië is al jaren 1 groot kruitvat. Het is wachten tot de vonk in slaat, foi. Met China als centraal punt. We staren hier ons een beetje blind op de "VS vs China". Het is (ondertussen) een globaal conflict van tig landen en machten, allemaal jegens China. Maar de VS is hier elke keer de boeman.

[Reactie gewijzigd door batjes op 23 juli 2024 07:04]

CrazyBernie @dutchnltweaker20 april 2023 08:24
Blijf het toch bizar vinden, America land of the free als het ze uitkomt
Ook in het land van de free zijn er gewoon wetten.
En meer filosofisch je hoeft natuurlijk niet je concurrenten (China, Rusland) die zelf zich nergens aan houden, jou geen toegang geven op dezelde voorwaarden tot hun eigen markt, toegang te geven tot technologie die mede tot stand is gekomen dankzij jou investeringen in research. Vergeet niet dat bedrijven als Seagate, Intel, Asml etc etc veelal hun producten kunnen maken voortbouwend op fundamentele research die door de overheid is gefinancierd.
Gaat dit niet heel erg ver? Alsof dat geen klap aan je eigen economie kan geven.. Maar dan kan seagate dit toch makkelijk omzeilen? Ergens anders hun bedrijf activiteiten verplaatsen? Of vallen ze dan nog onder de wetten van de VS?
De wetgeving is van toepassing van patenten en technologie dus zelfs wanneer Seagate een onafhankelijk bedrijf opricht in land x, dan moet dat bedrijf zelf onafhankelijk alle kennis vergaren. Wat dus vrijwel onmogelijk is of in elk geval economisch niet intressant.
kodak
@CrazyBernie20 april 2023 10:19
Als de handhavers kiezen voor een schikking dan hebben ze waarschijnlijk onvoldoende zekerheid dat de wet werkelijk is overtreden, of gaat het ze mogelijk te lang duren om voor het recht gelijk te halen. Dat klinkt niet als een situatie waarbij het om de wet te doen is maar om de makkelijkste weg te kiezen er hoe dan ook wat geld uit gehaald hebben.
Maurits van Baerle @kodak20 april 2023 12:44
Er zijn meerdere redenen om te schikken.

Vaak wil de aangeklaagde partij een rechtszaak voorkomen omdat ze geen zin hebben dat er allemaal vuile was naar buiten komt (Dominion vs Fox, Twitter Inc. vs Musk).

Meestal is het beter om te schikken omdat rechters het vaak zwaar wegen als een van de partijen niet meewerkt aan het voorkomen dat iets voor de rechter komt. De rechter zou een laatste stap moeten zijn, onderhandelen over een oplossing of compensatie moet eerst op niets uitgelopen zijn.
Maurits van Baerle @dutchnltweaker20 april 2023 09:28
Huawei bleek op een gegeven moment achter Skycom Tech Co Ltd te zitten, een bedrijf dat werd gebruikt om de sancties op het verkopen van technologie aan Iran te omzeilen. Het gebruik van een apart bedrijf als stroman was niet genoeg om Huawei buiten schot te houden.

Top Huawei executives had close ties to company at center of U.S. criminal case
Newly obtained documents show Huawei role in shipping prohibited U.S. gear to Iran
Huawei CFO Wanzhou Meng Admits to Misleading Global Financial Institution

Ik zie niet in hoe Seagate of Toshiba dan wel met een stroman weg zouden kunnen komen.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 23 juli 2024 07:04]

al76 @dutchnltweaker21 april 2023 00:14
Uhm je hebt net gezien dat economische banden geen garantie zijn voor vrede in Oekraïne. Denk je dat het verstandig is om dictaturen die onze democratie op vele manieren al aanvallen te voorzien van middelen om het nog beter aan te kunnen vallen? Besef je wel wat china is op dit moment en de monsterlijke dingen die ze doen? Vrijheid heeft niets met handel te maken, maar zijn bepaalde basis rechten die jij als burger hebt om beschermd te worden tegen de almachtige staat. En die vrijheden worden bedreigd naarmate china machtiger wordt.
Autisme_tech 20 april 2023 09:25
Zo stimuleer je uiteindelijk dat anderen het zelf gaan produceren en niet meer afhankelijk zijn van een ander land. Ze maken al grote sprongen daar ook op het gebied van eigen processors ontwikkelen
Verwijderd @Autisme_tech20 april 2023 09:52
Zo stimuleer je uiteindelijk dat anderen het zelf gaan produceren en niet meer afhankelijk zijn van een ander land. Ze maken al grote sprongen daar ook op het gebied van eigen processors ontwikkelen
Maar wat als je geen machines hebt om ze te produceren?
En nee, die machines zijn NIET simpel te bouwen, china loopt hier vele generaties achter en kan dat ook niet inhalen omdat er te veel complexe onderdelen in zitten die echt alleen in het westen geproduceerd worden.
Daikirai @Verwijderd20 april 2023 10:09
China kan inderdaad nog niet de meest hoogwaardige chips maken, maar binnen 3 tot 5 jaar zullen ze in staat zijn om chips te maken die qua kwaliteit dicht bij die van Qualcomm komen.

En het is niet alleen China. In de komende 10 jaar zul je steeds meer hoogwaardige chips uit Duitsland, Frankrijk, Rusland en andere landen zien verschijnen.

De prijs van hoogwaardige chips zal flink worden verlaagd en de VS zal zijn chipindustrie met zijn eigen handen vernietigen als dit op deze toer door gaat.
Mathijs Kok @Daikirai20 april 2023 10:45
China kan inderdaad nog niet de meest hoogwaardige chips maken, maar binnen 3 tot 5 jaar zullen ze in staat zijn om chips te maken die qua kwaliteit dicht bij die van Qualcomm komen.
Waar komt die wijsheid vandaan? Als dat zo zou zijn zouden er al veel preproductie chips de ronde doen en zouden fabrikanten er al mee moeten werken. Daarvan is gewoon niets bekend. Ik ken geen analist die denkt wat jij denkt. Geen investeerder die er bang voor is. En dat zijn mensen die hier voor hun werk de hele dag aan denken en alle geruchten volgen.

Daarnaast, China zou inderdaad over een paar jaar chips kunnen maken die wij nu in onze smartphones hebben. Maar wie zit daar dan op te wachten? De productie kosten van de huidige generatie is dan zo veel gedaalt dat je er niets aan kan verdienen. Dat is het grote probleem van achterlopende techniek, op het moment dat je het kan heeft de voorloper het al goedkoop gemaakt en is aan de volgende generatie bezig. En zonder ASML (en wat andere firma's) loop je al een generatie achter.
andreetje @Mathijs Kok20 april 2023 15:01
Hier wordt gesteld dat Huawei heel hard bezig is om zelf geavanceerde chips te maken.

https://www.youtube.com/watch?v=7A3jclzUFXY

En waarom zou dat niet waar zijn? China is momenteel de grootste onderzoeker van de wereld. Ze hebben de middelen, de drive en de mensen.

Achterlopende techniek kan ingehaald worden. Zo kon China ooit geen tv's, camera's, smartphones, stofzuigers en auto's produceren. Dat hebben ze allemaal ingehaald. Sterker nog, een bedrijf als VAG gaat een onderzoekscentrum in China openen omdat ze de Chinezen niet bij kan houden.

Waarom zou de MIVD zeggen dat China het westen technologisch inhaalt?
https://www.telegraaf.nl/...af-tegen-chinese-hightech

Wij kunnen maar beter goede vrienden met China worden. Joe Biden's VS slaat nog even wild in het rond met economische sancties tegen China, maar het is een verloren strijd. Hij had er beter voor kunnen zorgen dat de VS de handschoen van technologische ontwikkeling oppakt. De dagen van de wereldheerschappij van de VS zijn geteld. Het is niet anders.
Mathijs Kok @Autisme_tech20 april 2023 10:50
Ze maken al grote sprongen daar ook op het gebied van eigen processors ontwikkelen
Dan houden ze dat goed geheim want niemand weet daar iets van. China heeft eenvoudig ASML (of een dergelijke firma) nodig om echt stappen te maken. Wat ze maken zijn kloons van oudere ontwerpen onder een eigen naam. Die niemand buiten China wil kopen want waarom zou je?
al76 @Autisme_tech21 april 2023 00:16
Ze liggen zeker 10 jaar achter, gelukkig. Dus ja, ze kunnen het zelf produceren maar lang niet xo goed. En wat ze kunnen hebben ze gejat van t westen
SuperDre 20 april 2023 11:51
Dat is bijvoorbeeld ook waarom Huawei geen Android meer kan gebruiken.
Dat is niet waar, ze kunnen de google services niet gebruiken, maar Android ansich wel, dat is namelijk gewoon volledig open source.

Maar blijf het dus belachelijk vinden, en dat alles onder het mom van 'nationale veiligheid', terwijl het daar totaal niets mee te maken heeft.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 23 juli 2024 07:04]

al76 @SuperDre21 april 2023 00:19
Het heeft er alles mee te maken? Of denk je dat een technologische voorsprong houden op een despotisch extreem agressief militaire grootmacht geen nationale veiligheid oplevert?? Ik snap sommige mensen hier niet. Lees je geen kranten? Zie je het gevaar niet?
SuperDre @al7621 april 2023 00:28
De meest agressieve militaire grootmacht is toch nog echt steeds de VS hoor. Lees jij geen kranten?
NosferatuX 20 april 2023 09:44
Dat die restricties nog steeds gelden is bizar. Huawei is zo genaaid, echt idioot gewoon.
Ze beginnen nu al met Xiaomi, die timmert heel hard aan de weg om leider te worden in de smartphone wereld en de eerste berichten dat Xiaomi Poetin steund zijn de wereld al in geholpen.

[Reactie gewijzigd door NosferatuX op 23 juli 2024 07:04]

Mathijs Kok @NosferatuX20 april 2023 10:51
de eerste berichten dat Xiaomi Poetin steund zijn de wereld al in geholpen.
Geef eens een linkje (naar een betrouwbare site)?
NosferatuX @Mathijs Kok20 april 2023 10:52
https://www.rtlnieuws.nl/...artphone-rusland-oekraine
Bamboozled @NosferatuX20 april 2023 12:42
En het is niet waar omdat..
Olaf van der Spek 20 april 2023 09:14
De Amerikaanse overheid stelt dat Seagate onterecht dacht dat de restrictie alleen geldt voor het laatste stadium van het productieproces in plaats van het gehele proces.
Wat houdt dit in? Dacht Seagate dat kennis / onderdelen exporteren en het dan ergens anders in elkaar schroeven wel okay was?
jDuke @Olaf van der Spek20 april 2023 09:18
Ik lees het als dat Huawei wellicht zelf de laatste assemblage stap deed, bijv. de PCB op de hardeschijf schroeven zodat je dan een werkende hardeschijf hebt. Seagate verscheepte dus onderdelen naar Huawei. Wel bijzondere constructie dan :-)
Roel1966 20 april 2023 22:03
De connectie tussen nationale veiligheid en een harddisk ontgaat mij eerlijk gezegd even en ik dit veel meer gewoon dwarszitten vind. Bij bepaalde producten zoals dan b.v. specifieke chips kan ik mij er dan nog iets bij voorstellen. Maar evenzogoed, China zal echt niet stil blijven zitten en uiteindelijk dan zelf b.v. harddisks gaan produceren, als ze dat al niet doen.
al76 @Roel196621 april 2023 00:20
Ah dus computers hebben geen data opslag nodig?

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