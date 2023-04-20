Seagate betaalt schikking van 274 miljoen euro wegens export naar Huawei

Hardeschijfmaker Seagate betaalt een boete van omgerekend 274 miljoen euro voor het exporteren van hdd's naar het Chinese Huawei, tegen Amerikaanse exportrestricties in. Dat komt neer op 37,14 euro per geëxporteerde schijf.

Seagate exporteerde 7,4 miljoen schijven tussen augustus 2020 en september 2021, terwijl Huawei op de zogenaamde Entity List van de VS was beland. Daarop staan bedrijven genoteerd waarmee geen zaken gedaan mogen worden uit zorgen voor de nationale veiligheid. Dat is bijvoorbeeld ook waarom Huawei geen Android meer kan gebruiken. Seagate was de enige resterende hardeschijfleverancier voor Huawei; volgens Reuters waren de andere twee Western Digital en Toshiba, maar die hadden de export dus wel tijdig stilgelegd.

Seagate stelt in een reactie dat het 'geloofde dat het aan alle restricties voldeed ten tijde van de verkopen in kwestie', maar dat in dit geval 'een schikking de beste keus is'. De Amerikaanse overheid stelt dat Seagate onterecht dacht dat de restrictie alleen geldt voor het laatste stadium van het productieproces in plaats van het hele proces.

Seagate moet de schikking in termijnen betalen: omgerekend 13,7 miljoen euro per kwartaal, verspreid over vijf jaar. Ook krijgt het een voorwaardelijke sanctie opgelegd; het mag vijf jaar lang niet meer exporteren als het nog een keer de fout in gaat.