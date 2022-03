Zweeds e-sportbedrijf neemt Nederlandse gameontwikkelaar Lucky Kat over

Het Zweedse Fragbite Group heeft de Nederlandse gameontwikkelaar Lucky Kat overgenomen voor maximaal 18 miljoen euro in cash en aandelen. De ontwikkelaar van onder meer mobiele games, met als laatste titel Panzerdogs, wordt een interne gamestudio binnen Fragbite Group.

Fragbite betaalt in eerste instantie vijf miljoen euro contant en twee miljoen in aandelen voor Lucky Kat. Lucky Kat moet dit jaar en de komende twee jaar bepaalde financiële doelen halen om nog eens maximaal elf miljoen euro te krijgen, waarvan vijf miljoen contant en de rest in aandelen.

Lucky Kat maakt laagdrempelige, gratis, mobiele games, waarbij het geld verdient aan in-appbetalingen. De ontwikkelaar heeft naar eigen zeggen al meer dan 100 miljoen downloads van die games op de App Store en Google Play Store.

Daarnaast heeft het onlangs een game ontwikkeld met nft's in de Solana-blockchain waarbij spelers eigenaar worden van in-gameassets en deze gebruiken om het tegen elkaar op te nemen in tanks. Die game, Panzerdogs, is volgens het bedrijf een succes. Alle 5555 unieke nft-icoontjes waren binnen vijftien minuten uitverkocht. Spelers worden beloond met nft's voor het spelen van de game, iets wat de makers 'play-to-earn' noemen. Een speler moet dus nft's kopen om te kunnen spelen, maar verdient ook weer tokens door te winnen. Daarmee kunnen spelers vervolgens hun tanks upgraden.

Fragbite is de grootste e-sportswebsite van Zweden en moederbedrijf Fragbite Group heeft onlangs twee andere studio's opgekocht voor de ontwikkeling van games: Funrock Development en Prey Studios. Lucky Kat werd in 2015 opgericht door de broers Herdjie en Hernan Zhou. Inmiddels werken er elf medewerkers bij het bedrijf in Den Haag.