'Zuid-Koreaanse overheid wil nft-games verbieden in App Store en Play Store'

De Zuid-Koreaanse overheid zou nft-games willen verbieden in de Apple App Store en Google Play Store. Google en Apple zouden nieuwe releases moeten tegenhouden en huidige games die werken met dat model moeten verwijderen.

De Zuid-Koreaanse Game Rating and Administration Committee, onderdeel van het ministerie voor cultuur in de Zuid-Koreaanse overheid, heeft onder meer Google en Apple gevraagd diverse games te verwijderen, meldt Naver. Het GRAC heeft zelf nog geen melding op de eigen site gezet over de kwestie.

In het systeem dat ook wel play-to-earn heet kopen spelers nft's die ze later via de gamemaker door kunnen verkopen aan andere spelers. Het GRAC zou dat gelijkstellen aan het verdienen van prijzen in een game, iets waaraan in Zuid-Korea een relatief laag maximum is verbonden via de Game Promotion Act. De uitkeringen van gamemakers aan spelers zouden dat maximum mogelijk overschrijden.

De games staan in de Play Store en App Store, maar niet op Steam. Dat platform verbood nft-games in oktober. Het is niet de eerste keer dat nft-games onder vuur liggen in Zuid-Korea. De games konden eerder dit jaar niet uitkomen, omdat het GRAC geen leeftijdsclassificatie wilde geven. Makers van nft-games hebben een release toen afgedwongen via een rechtszaak.