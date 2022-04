Google brengt bètaversie Play Games voor Windows uit in drie landen

Google heeft een bètaversie van Play Games uitgebracht voor Windows. Hiermee kunnen gebruikers Android-games spelen op een Windows-pc. De bètaversie van de app is momenteel alleen beschikbaar in Hong Kong, Taiwan en Zuid-Korea.

Wanneer de bètaversie beschikbaar komt in andere landen is niet duidelijk. De spellen Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration, en Three Kingdoms Tactics zijn nu te spelen in de bètaversie van de Windows-app, schrijft Liliputing.

In december kondigde Google de Play Games-app voor Windows 10 en Windows 11 aan. Wanneer gebruikers de Android-app en de Windows-app hebben geïnstalleerd, kunnen ze schakelen tussen smartphone, tablet en pc terwijl ze aan het spelen zijn. De app is door Google zelf ontwikkeld, zonder hulp van Microsoft of een derde partij. De app laat de games lokaal op de systemen draaien. De Play Games-app voor Windows gaat alleen spellen ondersteunen en geen andere Android-apps.