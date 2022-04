Arm brengt eerste Morello-boards uit met op security gerichte Cheri-architectuur

Arm heeft de eerste prototypes van zijn Morello-boards opgestuurd naar securityonderzoekers. Die maken gebruik van een nieuwe beveiligingsarchitectuur genaamd Cheri, die zich specifiek richt op de beveiliging van het geheugen.

Arm schrijft dat het de boards voor het eerst beschikbaar maakt voor softwareontwikkelaars en securityonderzoekers. Morello is een onderzoeksprogramma waarmee Arm de beveiliging van chips wil onderzoeken. Dat doet het samen met de Universeit van Cambridge en bedrijven zoals Microsoft en Google. De Morello-boards zijn het resultaat van het onderzoek van de afgelopen vijf jaar.

Morello bestaat uit een ontwikkelboard met een Armv8.2-A-processor die gebruik maken van de Cheri-architectuur. Dat staat voor Capability hardware enhanced RISC instructions. Cheri beschermt met name hoe pointers werken in de chip, bijvoorbeeld door te beperken hoe vaak en op welke locaties die het geheugen kunnen aanspreken en voor welke functies dat kan. Ook wordt met Cheri het geheugen opgedeeld in compartimenten, zodat een aanvaller met een geheugenaanval niet alle informatie uit een systeem kan halen. De Cortex-cores op de Morello-boards zijn de eerste stukken hardware waarop die architectuur in de praktijk wordt getest.

Arm zegt dat het met de nieuwe technologie voornamelijk wil inzetten op het beschermen van chips tegen geheugenaanvallen. Die zouden volgens Arm het meest voorkomen. Morello-chips zouden in de toekomst veel in iot-apparaten worden gebruikt, maar ook in voertuigen of datacenters, zegt het bedrijf.