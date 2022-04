Nanoleaf stopt productie originele driehoekige slimme lichtpanelen

Nanoleaf meldt zijn Nanoleaf Light Panels met pensioen te sturen. Het bedrijf stopt de verkoop van de driehoekige gekleurde lichtpanelen, die het in 2016 introduceerde. Nanoleaf blijft de panelen voorlopig ondersteunen.

Nanoleaf stopt met de verkoop van de Rhythm Light Panels Smarter Kits. In 2016 startte het bedrijf de verkoop van de opvallende rgb-panelen onder de naam Nanoleaf Aurora. Het bedrijf heeft nog een kleine voorraad uitbreidingssets en andere accessoires, maar als deze op zijn, stopt de beschikbaarheid volledig, wat erop duidt dat het bedrijf al met de productie is gestopt. In de Pricewatch zijn de desbetreffende producten al sinds eind 2021 niet meer beschikbaar.

De app blijft de panelen ondersteunen en gebruikers kunnen deze in scenes groeperen met niet alleen bestaande, maar ook toekomstige Nanoleaf-producten, belooft de maker. Het bedrijf doet geen beloftes over hoe lang het de originele verlichting blijft ondersteunen.

Het stoppen met de oorspronkelijke driehoeken komt niet onverwacht. In oktober kondigde het bedrijf Triangles-modellen in zijn Shapes-serie aan. Deze bevatten in vergelijking met de voorgangers aanraakgevoelige bediening, ondersteuning voor het Thread-protocol en minder opvallende onverlichte hoekjes.