Video's en bestanden Pokémon Legends: Arceus verschijnen online voor de release

Er gaan op verschillende online platforms screenshots en video's rond van de rpg Pokémon Legends: Arceus. Het spel komt 28 januari uit, maar het volledige verhaal van het spel is nu al bekend. Ook lijkt het erop dat het er bestanden van nieuwste Pokémon-spel zijn uitgelekt.

Gebruikers delen de screenshots en video' onder andere op Twitter, Reddit en ResetEra, schrijft onder meer gamewebsite NintendoLife. De video's tonen onder meer verschillende Pokémon-modellen en het uiterlijk van de Pokédex. Ook laten de video's het volledige verhaal van het spel zien. De beelden zijn vermoedelijk online gezet door mensen die de game eerder hebben bemachtigd.

Het lijkt erop dat er ook gamebestanden van Pokémon Legends: Arceus online circuleren. Volgens dataminer OatmealDome is de bestandsgrootte van het spel 6GB en draait het op dezelfde engine als Pokémon Sword en Shield. Ook zou het spel hetzelfde serversysteem gebruiken als het Capcom-spel Monster Hunter Rise, dat vorig jaar voor de Switch uitkwam.

De rpg zou inmiddels illegaal verkrijgbaar zijn. Volgens GBAtemp gaat er een XCI-bestand rond die het spel bevat. Er zou een poging zijn gedaan om het spel te draaien op Yuzu, een open source Nintendo Switch-emulator, maar de game wilde niet opstarten.

Verder is de soundtrack ook online verschenen. Nintendo heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de uitgelekte beelden en bestanden. Pokémon Legends: Arceus speelt zich af in het feodale tijdperk van de Sinnoh-regio en spelers kunnen vrij rondlopen door een open wereld. De game lijkt daardoor meer op The Legend of Zelda: Breath of the Wild dan de vorige games: Pokémon Sword en Shield.