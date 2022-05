Patch Pokémon Diamond en Pearl-remake blokkeert ruilen van 'gekloonde' Pokémon

Nintendo heeft maandag een patch uitgebracht voor de Switch-spellen Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, die het gebruik van 'gekloonde' Pokémon blokkeert. Deze kunnen na het installeren van de patch niet meer worden geruild of worden gebruikt in onlinegevechten.

"Sommige Pokémon die via onbedoelde methoden zijn verkregen, kunnen nu niet meer worden gebruikt in Link Trades of Link Battles", schrijft Nintendo in de patchnotes van versie 1.2.0.

Volgens dataminer Kaphotics lijkt het erop dat het spel data controleert op gekloonde Pokémon. Het gaat dus om de Pokémon die je in je party hebt, die je hebt opgeslagen in een PC-box, of die je hebt achtergelaten in het Daycare Centre. Elke Pokémon die als kloon wordt gezien, wordt gemarkeerd door de software en kan niet meer worden geruild.

De patch voegt ook de mogelijkheid toe om met aangepaste regels in het Colosseum te vechten. Zo kun je bepalen hoeveel Pokémon de spelers mogen inzetten en welk level die moeten zijn. Ook kun je kiezen tussen Single Battles, Double Battles of Multi Battles.