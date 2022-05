Tesla is bezig om Steam-bibliotheek speelbaar te maken in zijn auto's

Elon Musk zegt op Twitter dat Tesla bezig is om de Steam-bibliotheek werkend te krijgen in zijn auto's. Hij zegt nog niet wanneer dat het geval zou moeten zijn. Het spelen van games is al mogelijk in Tesla-auto's; daar wordt het grote scherm van het infotainmentsysteem voor gebruikt.

Elon Musk zegt op Twitter dat Tesla bezig is om Steam-games in het algemeen werkend te krijgen in plaats van het porten van specifieke titels. Daarmee maakt hij duidelijk dat het gameplatform van Valve en daarmee de gehele bibliotheek speelbaar moet worden en niet slechts enkele specifieke titels van het platform. In aanvulling hierop lijkt Musk te bevestigen dat Cyberpunk 2077 speelbaar zal zijn op de Cybertruck. De Tesla-directeur zegt dit een geweldige game te vinden.

Het is al geruime tijd mogelijk om bepaalde games te spelen in Tesla-auto's via het gameplatform Tesla Arcade. Vooralsnog is dat een collectie van oudere, klassieke games, zoals Asteroids, Missile Command en sinds kort ook Sonic the Hedgehog uit 1991. Het zal echter ook mogelijk worden om grafisch veeleisende games te spelen, omdat de vernieuwde Tesla Model S en X een AMD Ryzen-apu en RDNA 2-gpu hebben. Bij de presentatie van de vernieuwde Tesla Model S en X in januari 2021 zei Tesla al dat het mogelijk zou zijn om games als The Witcher 3 en Cyberpunk 2077 te spelen op het 17"-scherm op het dashboard.

Onlangs ontstond er enige ophef over een gamefunctie in Tesla-auto's toen bleek dat inzittenden in de Verenigde Staten tijdens het rijden games konden spelen via de infotainmentsystemen. Onder druk van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration besloot Tesla om deze Passenger Play-functie uit te schakelen. Deze functie is eigenlijk bedoeld voor passagiers, maar ook automobilisten konden vrij gemakkelijk ervan gebruikmaken. Passenger Play was sinds december 2020 beschikbaar, daarvoor was het spelen van games enkel mogelijk als de auto was geparkeerd.