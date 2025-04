Tesla maakt Steam beschikbaar in vernieuwde Model S- en X-auto's

Tesla heeft Steam beschikbaar gemaakt in vernieuwde Model S- en X-voertuigen. Het werd eerder dit jaar al duidelijk dat het spelen van games via Steam op termijn beschikbaar zou komen in voertuigen van de Amerikaanse autofabrikant.

Tesla heeft een korte video gepubliceerd waarop met name beelden van Cyberpunk 2077 te zien zijn. Ook is kort een gamebibliotheek van Steam Beta in beeld en wordt er een melding getoond dat draadloze controllers zoals die van de PlayStation 5 bruikbaar zijn. De beelden worden weergegeven op het grote scherm van het infotainmentsysteem. Volgens Tesla zijn duizenden games nu speelbaar.

Op Twitter meldt het bedrijf dat de Steam-integratie alleen beschikbaar is in nieuwe versies van de Model S en X. Waarschijnlijk betreft dat niet zozeer de Plaid-versies, maar de vernieuwde versies van deze twee auto's die gedurende de afgelopen twee jaar zijn geproduceerd. Die versies hebben namelijk krachtigere hardware dan hun voorgangers aan boord, in de vorm van een AMD Ryzen-apu en RDNA 2-gpu.

Eerder ontstond er enige ophef in de Verenigde Staten over de gamefunctie in Tesla-auto's toen bleek dat inzittenden tijdens het rijden games konden spelen via het infotainmentsysteem. Onder druk van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration besloot Tesla toen om deze Passenger Play-functie uit te schakelen. Dat betekent dat het spelen van games via Steam waarschijnlijk ook alleen zal kunnen als de auto stilstaat.

Tesla heeft ook een update uitgebracht waarmee Apple Music beschikbaar komt. Daarnaast heeft de fabrikant de Dog Mode verbeterd, zodat gebruikers via de app livebeelden kunnen bekijken van het interieur. Verder is er via de update nu een functie aanwezig waarmee de koplampen een 'lichtshow' kunnen verzorgen waarbij ze het ritme van afgespeelde muziek volgen.