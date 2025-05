Valve toont Steam-games eindejaarsoverzicht met populairste games

Als Spotify kan weten dat je stiekem groot fan bent van Tibetaanse keelzang, dan is er geen reden dat Steam niet ook al je guilty pleasures kan leren kennen. Enter Steam Replay, een samenvatting van je meestgespeelde games van het afgelopen jaar.

Valve heeft de nieuwe feature van het gameplatform dit jaar voor het eerst geïntroduceerd. Steam Replay is standaard te zien als gebruikers hun app openen op de pc of hun telefoon, maar er is ook een directe link naar de tool. Het 'Steam Year In Review' is een samenvatting van wat een speler in Steam heeft gedaan, vergelijkbaar met wat steeds meer andere online abonnementsdiensten zoals Spotify de laatste jaren doen.

Steam Replay toont gebruikers welke games zij het vaakst opstartten of in het algemeen het langst speelden. Ook is er te zien waar ze dat speelden, welke genres een speler het leukst vonden en welke games spelers het liefst met toetsenbord en muis speelden. Daarnaast is er ook een jaaroverzicht te zien, zoals in welke maand welke game het populairst was of welk genre een speler in welke maand leuker vond. Het is zelfs mogelijk om achievements te vergelijken met andere Steam-spelers - misschien ben je dit jaar wel ergens het allerbeste in geworden!