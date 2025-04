The Last of Us Part I krijgt Steam Deck-ondersteuning

The Last of Us Part I krijgt ondersteuning voor de Steam Deck, zo laat de bedenker van de game Neil Druckmann op Twitter weten. De pc-versie komt op 3 maart 2023 uit via Steam en kan dus ook op de Steam Deck gespeeld worden.

De actieavonturengame van Naughty Dog kreeg eind vorige week een releasedatum voor de pc, maar Steam Deck-gebruikers vroegen zich op Twitter af of het spel ook op de handheld speelbaar zou zijn. Naughty Dogs co-president en The Last of Us-bedenker Neil Druckmann bevestigde daaropvolgend dat dit inderdaad kan, zo spotte GamesRadar. Hij schrijft: "Ellie en Joel gaan de Steam Deck met hun aanwezigheid zegenen, maak je geen zorgen."

Het is daarentegen niet bekend in hoeverre de hardware van de handheld van Valve invloed gaat hebben op de prestaties van de game. Mogelijk moeten gebruikers de grafische instellingen van het spel wat naar beneden bijstellen om The Last of Us Part I, welke 'opnieuw geoptimaliseerd en verbeterd voor de pc' is, met een prettige framerate te kunnen spelen.

Valve gebruikt meerdere categorieën om compatibiliteit met de handheld aan te duiden; van 'Geweldig op Deck' tot het erkennen van het feit dat de game grotendeels werkt, maar sommige aspecten van de game wellicht niet of niet goed. Vermoedelijk wijst de aankondiging van Druckmann erop dat het spel wel volledige Steam Deck-ondersteuning krijgt.

In The Last of Us volgen spelers het tienermeisje Ellie en vaderfiguur en smokkelaar Joel. De twee moeten zien te overleven in een post-apocalyptische wereld overrompeld door met een schimmelvirus geïnfecteerde wezens en moordlustige mensen. Het eerste deel kwam in 2013 uit voor de PlayStation 3 en in 2014 voor de PS4. Er werd later een remake uitgebracht, aangeduid met 'Part I'. In 2020 volgde de sequel die direct de titel The Last of Us Part II kreeg. Ondertussen is er ook een tv-serie in de maak, die vanaf 15 januari op HBO Max te zien is.