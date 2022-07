Nieuwe trailer The Last of Us-remake laat meer technische details zien

Ontwikkelaar Naughty Dog heeft een nieuwe trailer gepubliceerd van The Last of Us-remake. Daarin geeft het ontwikkelteam meer uitleg over de technische details in het spel en de nieuwe modi die de remake krijgt, zoals een permadeathmodus.

De ontwikkelaar toont in de video beelden van de originele PlayStation 4-versie en de remake voor de PS5 naast elkaar. Gamedirector Matthew Gallant zegt dat de modellen van personages zijn vernieuwd en dat ze onder meer 'subtiele gezichtstrekjes en lichaamstaal' laten zien. Ook is de motioncapture opnieuw gedaan en laten de modellen diversere soorten bewegingen zien.

De AI van vijanden en vriendelijke npc's is ook op de schop gegaan, zegt Naughty Dog-topman Neil Druckmann. De vijanden gaan bijvoorbeeld opzij wanneer ze op de speler afrennen, terwijl de speler klaarstaat met een geweer. In de remake hebben de vriendelijke npc's die met je meevechten het beter in de gaten wanneer ze zichtbaar zijn voor vijanden. Tijdens het rondsluipen door vijandelijke schuilplaatsen, kan de npc het looppatroon van de tegenstander beter inschatten en op tijd wegduiken om te voorkomen dat hij wordt gezien.

De remake krijgt verschillende toegankelijkheidsopties, zoals een hogecontrastmodus voor mensen die kleurenblind zijn en audiodescriptie voor slechtzienden. Verder vertelt het ontwikkelteam over de modi in The Last of Us-remake. Zo kunnen spelers verschillende outfits vrijspelen voor Ellie en Joel. Er wordt tevens een fotomodus en een modelviewer toegevoegd. De opmerkelijkste toevoeging is echter de permadeathmodus. Hierin mag de speler geen enkele keer doodgaan, anders begint het spel helemaal opnieuw. Verder bevat het spel ook een speedrunmodus.

The Last of Us-remake komt op 2 september uit voor de PS5 en op een later moment voor de pc. De originele game kwam in 2013 eerst uit voor de PlayStation 3. Een jaar later volgde al The Last of Us Remastered voor de PlayStation 4. De vernieuwde versie krijgt een adviesprijs van 80 euro en er komt een Deluxe-uitvoering van 90 euro. Beide versies bevatten ook de Left Behind-uitbreiding, die oorspronkelijk begin 2014 als dlc verscheen.