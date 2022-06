Remake van The Last of Us verschijnt 2 september voor PS5 en komt later naar pc

Sony brengt op 2 september een remake uit van The Last of Us voor de PlayStation 5 en de game is ook in ontwikkeling voor de pc. Volgens Sony is de game 'van de grond af aan' opnieuw opgebouwd en is de gameplay 'gemoderniseerd'.

Sony noemt de remake The Last of Us Part I en de vernieuwde versie is gemaakt door de oorspronkelijke ontwikkelaar Naughty Dog. Welke ontwikkelaar de pc-versie maakt, is nog niet duidelijk.

Afgaande op de beelden biedt de remake een vergelijkbare grafische kwaliteit als The Last of Us Part II. Die game kwam oorspronkelijk uit voor de PS4 en kreeg een update waardoor het spel op de PS5 met een framerate van 60fps draait. Ook belooft Sony 'gemoderniseerde gameplay' en uitgebreide toegankelijkheidsopties.

The Last of Us kwam in 2013 voor het eerst uit voor de PlayStation 3. Een jaar later volgde al The Last of Us Remastered voor de PlayStation 4. De vernieuwde versie krijgt een adviesprijs van 80 euro en er komt een Deluxe-uitvoering van 90 euro. Beide versies bevatten ook de Left Behind-uitbreiding, die oorspronkelijk als dlc verscheen begin 2014.

Update, 22.12: Sony heeft The Last of Us Part I formeel aangekondigd en bekendgemaakt dat er een losstaande multiplayergame komt.