Gerucht: Naughty Dog werkt aan The Last of Us-remake voor PlayStation 5

Sony werkt achter de schermen al meerdere jaren aan een remake van The Last of Us voor de PlayStation 5. Wanneer die uitkomt, is nog niet bekend. De game verscheen oorspronkelijk voor de PS3 in 2013 en in 2014 kwam er een remaster uit voor de PS4.

Volgens insiders die gesproken hebben met gamejournalist Jason Schreier van Bloomberg, zette een klein team binnen Sony een aantal jaar geleden het idee op om een remake van The Last of Us te maken voor de PlayStation 5. Dat was tijdens de ontwikkeling van The Last of Us Part II en het idee was om de twee games dan in een bundel aan te bieden voor de PS5.

Het zou gaan om de Visual Art Service Group, een ondersteunende studio, die grotere PlayStation-studio's helpt bij het maken van games. De groep van zo'n dertig ontwikkelaars was eigenlijk van plan om een remake van Uncharted uit 2007 te maken, maar dat zou duurder zijn omdat er veel opnieuw moest worden ontworpen. Volgens betrokkenen gaf Sony de groep weinig budget en aandacht. Dat zou onder andere blijken uit het feit dat de groep nooit en volwaardige studionaam heeft gekregen.

De remake van The Last of Us werd naar verluidt wel goedgekeurd en kreeg projectnaam T1X. De oorspronkelijke ontwikkelaar van de game, Naughty Dog, was in die periode bezig met de ontwikkeling van The Last of Us Part II. De VASG was van plan om deel één te voorzien van de grafische verbeteringen van de opvolger en om de games samen aan te bieden voor de PlayStation 5.

Sony zou het project geheim gehouden hebben en het team geen budget gegeven hebben om extra mensen in te huren. In 2019 was een deel van de remake compleet, maar in november dat jaar werd Nederlander Herman Hulst aangesteld als hoofd PlayStation Worldwide Studios. De voormalig topman van Guerrilla Studios vond het remakeproject volgens de bronnen te duur.

Toen de daadwerkelijke productie van de remake begon, werd de VASG opgeroepen om te helpen met The Last of Us Part II. Die game was uitgesteld van 2019 naar 2020 en de groep moest ontwikkelaar Naughty Dog helpen bij het afwerken van het spel. Toen die game klaar was, werden 'dozijnen' aan ontwikkelaars van Naughty Dog toegevoegd aan het team dat aan de remake werkt. Vervolgens kreeg die studio ook de leiding en de verantwoordelijkheid over het project.

Het is niet bekend wanneer de remake van The Last of Us uitkomt en welke verbeteringen deze precies krijgt. De game verscheen in 2013 voor de PlayStation 3 en een jaar later kwam een remaster uit voor de PlayStation 4. Dat is een grafisch opgepoetste versie, een remake zou gaan om een volledig nieuw opgebouwd spel, bijvoorbeeld in een nieuwe engine.

Er is overigens nog geen PlayStation 5-versie van The Last of Us Part II en het is niet bekend of die er komt. Sony heeft een aantal van zijn exclusieve games al een 60fps-update gegeven voor de PS5, waaronder God of War, Ghost of Tsushima en Days Gone. Het is opvallend dat The Last of Us Part II zo'n update niet heeft gekregen. Het is ook mogelijk dat er gewerkt wordt aan een grotere upgrade, die meer verbeteringen doorvoert dank enkel een hogere framerate.

The Last of Us Remastered uit 2014

Geen Days Gone 2

Volgens het Bloomberg-artikel heeft Bend, de ontwikkelaar van Days Gone, voorgesteld om een tweede deel te maken van de openwereldzombiegame, maar Sony zou dat niet goedgekeurd hebben. Days Gone kwam in 2019 uit en was winstgevend, maar kreeg minder hoge beoordelingen dan andere Sony-titels. Sony zou zich voornamelijk willen richten op blockbusters.

Een team van Bend zou vervolgens gezet zijn op het helpen van Naughty Dog met een multiplayergame. Andere ontwikkelaars van Bend zouden onder supervisie van Naughty Dog aan een nieuwe Uncharted-game werken. Topmensen van de studio zouden daar niet blij geweest mee zijn en vertrokken zijn. Het overgebleven management heeft vervolgens verzocht om van het Uncharted-project afgehaald te worden. Die wens zou ingewilligd zijn en Bend zou weer aan een eigen game werken, maar details daarover zijn niet bekend. Sony heeft niet gereageerd op de berichtgeving.