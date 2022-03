Days Gone-maker Bend Studio werkt aan nieuwe PlayStation-titel

De ontwikkelaar achter openwereldzombiegame Days Gone, Bend Studio, werkt aan nieuw spel buiten de Days Gone-wereld. Dat bevestigt de baas van PlayStation Studios Hermen Hulst. Het gaat wederom om een openwereld game.

In een interview met PlayStation Blog geeft Hulst weinig details over de nieuwe game. Het is bijvoorbeeld niet bekend wanneer de game uit moet komen of om wat voor spel het gaat. Wel zegt hij dat het om een nieuwe IP gaat 'waar ze heel erg passievol over zijn' en dat het spel voortborduurt op de openwereldsystemen van Days Gone.

Er gingen eerder al geruchten over een nieuwe openwereldgame van Bend Studio. Zo schreef OPAttack in april dat de studio werkte aan een nieuwe openwereldgame, op basis van vacatures die het bedrijf publiceerde. Uit die vacatures zou ook blijken dat de nieuwe game mogelijk voertuigen gaat bevatten.

Bend Studio bracht in 2019 de zombiesurvivalgame Days Gone uit voor de PlayStation 4, waar Tweakers destijds een review over schreef. Het spel is in mei ook voor Windows verschenen. Volgens anonieme bronnen had de studio een vervolg willen maken op Days Gone, maar kreeg het hier geen goedkeuring voor van Sony. De game zou minder goed gescoord hebben dan gehoopt.