De eigen studio's van Sony Computer Entertainment hebben de laatste jaren een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Titels als Spider-Man en God of War gooiden vorig jaar hoge ogen, en wat verder terug kun je aan klassiekers als de Uncharted-serie en The Last of Us denken. Het is dus logisch dat gamers opletten als Sony een nieuwe game uitbrengt voor zijn console. Days Gone is de volgende game in de rij. De game werd gemaakt door het relatief onbekende Bend Studio van Sony Interactive Entertainment. Deze ontwikkelaar is het meest bekend van de Syphon Filter-serie die bijna twee decennia geleden populair was. Daarna maakte Bend Studio twee Uncharted-games voor de PlayStation Vita. Days Gone is voor de studio het debuut op de PlayStation 4.

Door Sony PlayStation vrijgegeven trailer van Days Gone.

Days Gone is een survival-game. Het heeft zeker wat horrortintjes, maar niet genoeg om over 'survival-horror' te spreken. Het spel zet de speler in een wereld waarin een virusuitbraak een groot deel van de mensheid heeft veranderd in zombie-achtige wezens, genaamd Freakers. Daar lopen allerlei verschillende versies van rond. Dat deze gebeurtenis de wereld heeft veranderd, moge duidelijk zijn. De overgebleven mensen hebben zich verschanst in nederzettingen waar ze, zo goed en kwaad als dat gaat, proberen te overleven tussen de Freakers en menselijke bandieten die de spelwereld terroriseren.

Te midden van deze chaos maak je kennis met Deacon en Boozer, twee bikers die zijn gehuld in een 'cut' van de Mongrels. Toen de problemen begonnen wisten Deacon en Boozer te overleven, maar Deacon raakte wel het contact met de liefde van zijn leven kwijt. Het laatste dat de motormuis van zijn Sarah heeft gezien is dat ze gewond werd afgevoerd door een legerhelikopter. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Aangezien er zo'n twee jaar zijn verstreken sinds dat moment, is de kans niet groot dat Sarah nog leeft. Toch houdt Deacon ergens nog hoop.

Die hoop houdt hem op de been en geeft hem een horizon om naar te kijken. In letterlijke zin is die horizon er ook. Boozer en Deacon zijn namelijk van plan het gebied waar ze op dat moment al een tijdje in rondrijden achter zich te laten. Om dat te kunnen doen, hebben ze echter de nodige middelen nodig. Om die te bemachtigen, voeren ze klusjes uit voor de leiders van kampen in de buurt. Zulke klusjes komen meestal neer op het vervoeren van gevaarlijke spullen en/of het uitschakelen van Freakers of gewone bandieten. De dood kan achter elke hoek op de loer liggen, en de uitzichtloosheid van de situatie is voelbaar. Days Gone is geen gezellige game, zoveel is snel duidelijk.

Toch mist de sfeer zijn uitwerking niet. Als speler voel je de spanning wanneer je op onderzoek gaat in een verlaten gebouw terwijl vlakbij de 'Swarmers' - zombies die zich in een grote groep verplaatsen - klaar staan om je het leven zuur te maken als je ook maar het geringste geluidje maakt. Er heerst een beklemmende sfeer, zoals dat ook hoort in een post-apocalyptische game rond een zombie-uitbraak.