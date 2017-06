Op een beurs als de E3 komen erg veel games voorbij, en soms hebben de presentaties ervan opvallende parallellen. Zo zagen we vlak na elkaar presentaties van Spider-Man en Days Gone. Twee totaal verschillende games, maar in de presentaties ervan zat een opmerkelijke overeenkomst. Bij een E3-presentatie worden ongeveer tien journalisten in een donker hok van drie bij drie meter gestopt, samen met twee leden van het ontwikkelteam. Het ene lid speelt een stuk van de game, terwijl het andere lid er het nodige bij vertelt. In veel gevallen zie je precies hetzelfde als tijdens de persconferentie die iedereen heeft kunnen volgen. De meerwaarde moet komen van wat er wordt verteld, en van de vragen die soms na afloop kunnen worden gesteld.

De overeenkomst tussen de presentaties van Spider-Man en Days Gone? In beide gevallen stelde de man die de toelichting gaf dat wat we in het donkere hok voorgeschoteld kregen, heel anders zou zijn dan wat tijdens de persconferentie werd getoond. Bij Spider-Man stelde de presentator zelfs dat geen enkele doorloop van de game of van de betreffende scene hetzelfde zou zijn. Niets bleek minder waar. De doorloop die we kregen te zien, uitgevoerd door de beste speler uit het team van ontwikkelaar Insomniac, was exact gelijk aan die tijdens de persconferentie. Spectaculair, maar het punt dat men wilde maken, kwam niet helemaal over.

Onbekende studio

Hoe anders was dat bij Days Gone. Daar maakte men minder woorden vuil aan de verschillende manieren om de game te spelen, maar het verschil werd tijdens de doorloop overduidelijk. Gelukkig maar, want zo leerden we niet alleen meer over de game, het is ook precies wat we bij Days Gone - en bij Spider-Man - hadden gehoopt en verwacht. Niet dat nu alle raadsels rond Days Gone zijn opgelost. Het blijft een enigszins mysterieuze game van een ontwikkelaar waar je weinig over hoort. Bend Studio is vooral bekend van de Syphon Filter-serie, maar het laatste deel daarvan verscheen alweer tien jaar geleden.