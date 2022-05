PlayStation-zombiegame Days Gone verschijnt op 18 mei voor Windows

Sony brengt zombiesurvivalgame Days Gone op 18 mei uit in de Epic Games Store en op Steam. Het spel verscheen twee jaar geleden voor de PlayStation 4. De pc-port krijgt onder meer ondersteuning voor 21:9-ultrawide-schermen en een hogere resolutie fotomodus.

De pc-versie krijgt volgens Sony een unlocked framerate en instellingen voor de grafische kwaliteit. Spelers kunnen onder meer het detailniveau, de foliage draw distances en de algemene grafische kwaliteit instellen. Gamers kunnen op de pc daarnaast controllers van Sony of andere merken, of toetsenbord met muis als invoerapparaten gebruiken. Sony noemt tot slot een 'super resolution photo mode', zonder details te geven over die resolutie.

Days Gone verscheen april 2019 voor het eerst voor de PlayStation 4; Tweakers schreef destijds een review van de game. In het spel nemen gamers de rol van Deacon aan, een Amerikaan die met zijn motor probeert te ontsnappen uit een gebied dat is overgenomen door zombies. De openwereldgame speelt zich af in een gebied dat is gebaseerd op de Amerikaanse staat Oregon. Kenmerkend voor de game zijn gevechten tegen grote groepen zombies, de zogenaamde hordes, die uit maximaal vijfhonderd zombies bestaan.

Sony maakte eerder bekend Days Gone in de lente naar pc te brengen. De ontwikkelaar wil 'veel' meer console-exclusives naar Windows brengen. Days Gone is gemaakt door Bend, een eigen studio van Sony. Vorig jaar bracht Sony voor het eerst een PlayStation-exclusive uit voor de pc; dat ging om Horizon Zero Dawn van de Nederlandse PlayStation-studio Guerrilla Games.